Toledo se une a la emergencia nacional por incendios en un día muy negativo para extinción

Madrid, 25 jul (EFE).- Unas 90.000 personas han sido evacuadas y confinadas por el fuego que ha calcinado más de 45.000 hectáreas en la comunidad de Madrid y Ávila, aunque avanza hacia Toledo, que ha sido incluida en la declaración de emergencia nacional para asegurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido este sábado que hoy "no ha sido un día positivo" para la evolución de los incendios en Ávila y Madrid, con unas condiciones meteorológicas que han sido "absolutamente difíciles".

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Marlaska ha presidido en Navaluenga (Ávila) la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el puesto de mando avanzado, después del cual ha comparecido ante la prensa acompañado por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Ambos han coincidido en la necesidad de que la gente afectada siga las instrucciones de las autoridades y que evacúen o se confinen, según se les diga, para no poner en riesgo sus vidas ni las de las personas que están trabajando en la extinción.

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La evolución del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha obligado a evacuar en las últimas horas a otros ocho pueblos del norte de la provincia de Toledo, que se suman a los tres que ya han sido evacuados a lo largo de la tarde.

En concreto, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha detallado que se han evacuado los municipios de Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán; y sus habitantes se han dirigido hacia el recinto ferial de la localidad de Talavera de la Reina.

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Además, se ha enviado un mensaje Es-Alert a la población afectada.

En la tarde de este sábado ya se ordenó la evacuación de Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar.

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, los incendios de Madrid y Ávila abarcan un perímetro superior a los 200 kilómetros, afectando a unas 45.000 hectáreas, de las cuales 21.000 corresponderían a la provincia abulense, con un perímetro de 112 kilómetros.

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Otros cinco pueblos más se han suman a los siete ya evacuados en el Alto Tiétar (Ávila).

Pero además, hay otros focos activos en Castellón, Granada, Teruel, Toledo, León o Córdoba.

La máxima preocupación se sigue centrando en los fuegos que asolan la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, que han seguido sin control y que ya han calcinado al menos 45.000 hectáreas, obligando a la evacuación de 59.488 personas y al confinamiento de 29.132, lo que equivale a un total de 88.620 personas afectadas.

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El número de afectados en la comunidad madrileña asciende a 50.620, entre los 21.132 confinados y los 29.488 evacuados, mientras que en Ávila los evacuados suman unos 30.000 habitantes y los confinados se sitúan en 8.000.

Por el avance del fuego se ha tenido que evacuar el pueblo madrileño de Cenicientos, donde se ubicaba el puesto de mando único, que se ha trasladado a Navalcarnero.

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En Cenicientos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que "la situación está cambiando a gran velocidad" y es "un momento muy crítico".

Por la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que la situación "sigue siendo compleja" por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos, aunque confía en que este fin de semana puede abrir "una ventana de oportunidad" para luchar contra este "gravísimo" incendio.

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En lo que va de año ya hay 130.000 hectáreas quemadas por los incendios, ha señalado Sánchez, que ha insistido en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática.

El rey sigue este sábado la evolución de los incendios y durante el día ha mantenido conversaciones con una decena de alcaldes de municipios afectados de la Comunidad de Madrid.

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Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado el polideportivo de Pelayos de la Presa (Madrid) donde se encuentra parte del dispositivo de los incendios y ha trasladado su gratitud a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) desplegados en el operativo que lucha contra el fuego.

En total, más de 600 personas mayores de doce residencias han tenido que ser evacuadas por el incendio de Ávila.

La evolución del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha obligado a evacuar tres municipios en la provincia de Toledo: Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar.

El Gobierno central ha desplegado en la Comunidad de Madrid y Ávila a 1.201 efectivos y 400 medios terrestres de la UME, más de 1.100 agentes de la Guardia Civil y Protección Civil y más de 20 medios aéreos para combatir los incendios, además de 220 agentes de la Policía Nacional y 110 efectivos de Protección Civil.

Turquía ha sido de los últimos países en anunciar el envío de dos aviones para luchar contra los incendios, que se unen a los medios aéreos procedentes de Grecia e Italia, además de ayuda del Ejército portugués y de otros comunidades como Andalucía, Extremadura o Comunidad Valenciana.

El incendio declarado hoy en Vall d'Uixò (Castellón) suma un perímetro de 21 kilómetros, sigue "fuera de la capacidad de extinción" y ha obligado a desalojar hasta el momento a unas 15.000 personas de 15 municipios del sur de la provincia. El fuego se ha iniciado en varios focos, lo que hace sospechar que haya sido intencionado.

Otro de los fuegos declarados este sábado en Pinos del Valle (Granada) ha obligado al confinamiento de sus vecinos y la evacuación, por prevención, de un centenar de personas de un campamento, 73 de ellas menores, mientras que otras dos han sido rescatadas de un cortijo.

El incendio forestal en Ejulve (Teruel), con 3.000 hectáreas quemadas, ha mejorado y se prevé dar por estabilizado en las próximas horas, por lo que se estudiará la vuelta lo antes posible de las personas evacuadas -175 de Cuevas de Cañart, de las pedanías de Castellote de Ladruñán y Dos Torres de Mercader y los barrios de El Higueral y La Algecira-.

En un barranco de Manises (Valencia) ha sido hallado muerto en un coche un hombre mientras trabajaba en la extinción de un incendio declarado en esa zona, por el que han tenido que ser hospitalizadas otras cinco personas por inhalación de humo y quemaduras.

En León, el incendio declarado en Murias de Ponjos evoluciona favorablemente y mantiene evacuados a 174 vecinos de la zona, en concreto de Ponjos, Rosales, Folloso, Andarraso, Trascastro e Inicio.

El servicio de extinción de incendios de Andalucía ha estabilizado este sábado los incendios forestales que estaban activos en Cerro Muriano (Córdoba) y Pinos del Valle (Granada), además de controlar el fuego en Alosno (Huelva).

En Castilla-La Mancha se han levantado este sábado las medidas de evacuación en Semillas, uno de los municipios desalojados por el incendio forestal originado en La Mierla (Guadalajara) el pasado día 16, aunque se mantienen en otras cuatro localidades -Aldeanueva de Atienza, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova y El Ordial-.

Un incendio forestal en Cuacos de Yuste (Cáceres), de nivel 1 de peligrosidad, ha obligado a desalojar por precaución un campamento con 16 menores próximo al Monasterio de Yuste, a cuyos visitantes la Guardia Civil ha pedido que permanezcan temporalmente en el recinto para no entorpecer las labores de extinción del fuego.

Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio forestal de Cubelles (Barcelona), que ha obligado a confinar a más de 2.500 vecinos en varias urbanizaciones y núcleos de población de los alrededores. EFE

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