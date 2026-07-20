Avance semanal de ‘La Promesa’ del 20 al 25 de julio: RTVE modifica su programación por la celebración del Mundial 2026

La hija de María Fernández está mejorando en 'La Promesa' (RTVE).

Los seguidores de La Promesa tendrán que adaptarse esta semana a una programación excepcional. La serie diaria de La 1 solo ofrecerá dos nuevos episodios debido a los cambios realizados por RTVE para dar cobertura a la celebración del segundo Mundial conquistado por la selección española y a las etapas decisivas del Tour de Francia. Así, la ficción únicamente llegará a la parrilla el martes y el miércoles, dejando en pausa sus tramas el resto de la semana.

Pese a esta reducción, los capítulos prometen importantes avances en algunas de las historias más destacadas del palacio de los Luján. La llegada del duque Máximo de Buenaventura continúa alterando el equilibrio de la familia, mientras el romance entre Manuel y Julieta alcanza un punto de no retorno. Además, la salud de la hija de María Fernández dará, por fin, un motivo para la esperanza.

PUBLICIDAD

Martes: un beso que cambia el rumbo de Manuel y Julieta

El primer episodio de la semana arrancará con el intento de Carlo por rebajar la tensión tras el duro enfrentamiento entre María Fernández y el padre Samuel. Después de reflexionar sobre lo sucedido, la doncella terminará disculpándose con el sacerdote, tratando de dejar atrás el conflicto.

Mientras tanto, Máximo seguirá decidido a convencer a Curro para que acepte una oferta de trabajo de cara al futuro. La propuesta divide opiniones dentro del palacio. Alonso considera que podría ser una gran oportunidad para el joven, mientras que Ángela muestra un claro rechazo. Tampoco Lorenzo oculta su malestar, y Leocadia hará todo lo posible por mantener las distancias con el duque.

PUBLICIDAD

Manuel y Julieta se besan en 'La Promesa' (RTVE).

En otra de las tramas, Martina ayudará a Julieta facilitándole un método anticonceptivo con el objetivo de impedir que Ciro acelere sus planes de futuro con ella. Paralelamente, intentará averiguar si Petra descubrió el beso que compartió con Adriano, aunque no logrará obtener una respuesta concluyente.

El ambiente tampoco mejora entre el servicio. Los privilegios concedidos a Julio y Tomasa continúan generando malestar entre los trabajadores de La Promesa. Sin embargo, el duque resta importancia a las continuas quejas de sus propios criados, lo que aumenta aún más la tensión.

PUBLICIDAD

La mejor noticia llegará de la mano del doctor, que informará de una evolución positiva de la hija de María Fernández. La pequeña continúa luchando y su recuperación invita al optimismo, devolviendo la esperanza a toda la familia.

El episodio concluirá con uno de los momentos más esperados. Julieta rechazará pasar la noche con Ciro utilizando una excusa para acudir a un encuentro secreto con Manuel en los jardines del palacio. Allí, incapaces de seguir ocultando lo que sienten, ambos acabarán besándose apasionadamente bajo la lluvia.

PUBLICIDAD

Martina ayuda a Julieta entregándole un método anticonceptivo en 'La Promesa' (RTVE).

Miércoles: una confesión inesperada y una gran alegría

Las consecuencias de ese encuentro marcarán el siguiente capítulo. Aunque Manuel intentará disculparse por haberse dejado llevar por sus sentimientos, será Julieta quien sorprenda devolviéndole el beso antes de marcharse, confirmando que la atracción entre ambos resulta ya imposible de esconder.

Las buenas noticias continuarán para María Fernández. Tras comprobar que su hija vuelve a alimentarse y descansar con normalidad, el doctor Peribáñez confirmará que la bebé ha superado el momento más crítico y ya está fuera de peligro, provocando el alivio general entre todos los habitantes del palacio.

PUBLICIDAD

Adriano también vivirá un momento importante al comprobar los progresos que Curro quería mostrarle, mientras el clima entre el personal de servicio sigue deteriorándose. Tomasa continuará enfrentándose a sus compañeros por cuestiones aparentemente insignificantes, una actitud que preocupa tanto a Teresa como a Cristóbal, temerosos de que la situación termine desbordándose.

El motivo de Máximo para regresar es... ¡conocer a su hija Ángela! en 'La Promesa' (RTVE).

Por su parte, Manuel y Julieta harán esfuerzos por aparentar normalidad delante del resto, aunque Ciro seguirá completamente ajeno a la verdadera naturaleza de la relación que está naciendo entre ambos.

PUBLICIDAD

El capítulo finalizará con una revelación que puede cambiar por completo el futuro de la familia. Máximo confesará a Leocadia que el auténtico motivo de su regreso a La Promesa no era reencontrarse con antiguos amigos, sino conocer a Ángela, la joven a la que considera su hija. Una confesión que promete abrir un nuevo e inesperado frente en la ficción de La 1.