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¿Se emite hoy ‘La Promesa’ en La 1? La decisión de TVE este viernes 24 de julio y el cambio en la programación

No es la primera vez que el horario se ajusta durante el verano para dar prioridad a otros acontecimientos y luego volver a la normalidad

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La razón por la que no hay capítulo nuevo de 'La Promesa' (RTVE).
La razón por la que no hay capítulo nuevo de 'La Promesa' (RTVE).

Los espectadores habituales de La 1 se encuentran este viernes 24 de julio con una modificación significativa en su rutina televisiva. La serie diaria ‘La Promesa’ no se emitió en su horario habitual, generando sorpresa entre su público fiel. La ausencia de este contenido responde a una decisión de RTVE motivada por la cobertura exclusiva de un evento deportivo internacional.

El motivo principal de este cambio fue la retransmisión del Tour de Francia 2026, que ocupó el corazón de la tarde en la programación de La 1. La cadena pública reorganizó su parrilla para ofrecer en directo la etapa de la ronda francesa, desplazando a las ficciones diarias de su horario tradicional. Esta estrategia ya se había aplicado el día anterior, cuando tampoco se emitieron nuevos episodios de las series de sobremesa.

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La alteración generó cierta inquietud entre quienes siguen diariamente la ficción. Muchos espectadores buscan saber si la cancelación es definitiva o solo una interrupción puntual. La cadena aclaró que se trata de un ajuste temporal, una práctica habitual cuando grandes eventos deportivos coinciden con la franja de mayor audiencia vespertina.

Cambios en la programación de La 1

La franja de tarde de La 1 se ve alterada a partir de las 15:50 horas, momento en que comenzó la retransmisión en directo del Tour de Francia. Este espacio, que generalmente corresponde a series como La Promesa o Valle Salvaje, fue sustituido por la cobertura deportiva, dando paso al ciclismo como protagonista de la programación.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Tras el final de la etapa ciclista, la cadena programa otros contenidos alternativos: el magacín Directo al grano a las 17:20 horas, seguido por Malas lenguas a las 19:35 horas, y finalmente Aquí la Tierra a partir de las 20:25 horas. De este modo, las ficciones habituales de sobremesa quedaron fuera de la parrilla en la jornada.

¿Cuándo vuelve ‘La Promesa’ a la parrilla?

Tanto La Promesa como Valle Salvaje no tendrán nuevos episodios durante este viernes 24 de julio, pero la suspensión es solo temporal. RTVE confirmó que ambas series regresarán a su horario habitual a partir de la próxima semana, retomando la emisión diaria que las ha convertido en dos de las ficciones más vistas de la cadena.

'La Promesa' vuelve el lunes a su horario habitual. (RTVE).
'La Promesa' vuelve el lunes a su horario habitual. (RTVE).

No es la primera vez que la programación se ajusta durante el verano para dar prioridad a grandes acontecimientos deportivos. La cadena ya había realizado cambios similares a lo largo de la temporada, siempre con la intención de no perder la fidelidad de su público seriéfilo. La interrupción de hoy responde, simplemente, a la coincidencia de fechas con una etapa clave del Tour de Francia 2026.

La audiencia podrá reencontrarse con los personajes y tramas de La Promesa el lunes, cuando la programación recupere su esquema habitual y las ficciones diarias vuelvan a ocupar su espacio en la sobremesa de La 1.

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