La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

El conflicto bélico generado en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán puede cambiar la estrategia que el Banco Central Europeo (BCE) se ha marcado en su política monetaria respecto a los tipos de interés, lo que afectaría tanto a ahorradores españoles que tienen dinero invertido en depósitos a plazo fijo, como a los hipotecados a tipos de interés variable.

El guardián del euro ha advertido que una escalada del conflicto podría aumentar la inflación en la eurozona, impulsada por la subida del petróleo y del gas. Ante este encarecimiento de la energía y el consiguiente aumento de la inflación, el BCE podría subir los tipos de interés que ahora permanecen estables en el 2%.

El nuevo giro de timón del supervisor se explicaría porque utiliza los tipos de interés como herramienta principal para controlar la inflación, buscando mantenerla en su objetivo del 2% a medio plazo. Si los precios se disparan, el eurobanco podría subir las tasas, con lo que se encarecería el crédito y se reduciría el consumo y la inversión, enfriando los precios y bajando la inflación.

Inflación doblegada

Tras meses de esfuerzo, el BCE ha conseguido doblegar la inflación en su objetivo del 2%. Según datos publicados este martes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat, la inflación de la eurozona aumentó dos décimas en febrero, hasta el 1,9%. El mayor aumento de los precios se registró en los servicios, que se encarecieron un 3,4% frente al 3,2% de enero. Por el contrario, los precios de la energía siguieron bajando, aunque moderaron su descenso hasta el 3,2%, frente a la caída del 4% registrada en enero.

En cuanto a la inflación subyacente, que excluye del cálculo la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco; y es la que utiliza el BCE en sus decisiones de política monetaria, también se incrementó en dos décimas con respecto a enero, hasta el 2,4%.

¿Tipos estables o al alza?

En este contexto, “si el conflicto geopolítico se mantiene y el petróleo sigue subiendo, acabará reflejándose en una inflación más alta. Y si vuelve a repuntar, el Banco Central Europeo tendría que olvidarse de posibles bajadas de tipos y podría incluso verse obligado a subirlos para frenar los precios”, indica Laura Martínez, directora de Comunicación de iAhorro.

En esta línea, Jesús Sáez, experto de Natixis, considera que unos precios al alza podrían producir un cambio de la política monetaria europea, con una vuelta a la subida de los tipos de interés.

Por su parte, el economista de ING, Bert Colinj, reconoce que este nuevo escenario “pone al BCE en alerta”. Argumenta que, si el conflicto dura unas semanas, se espera que la inflación repunte hasta situarse en torno al rango medio del 2%, pero el impacto podría ser mayor si se prolonga. No obstante, no espera que el guardián del euro reaccione ante cualquier cambio en la evolución de los precios de la energía, ya que la inflación se mantiene moderada y los tipos no son expansivos.

También el economista de Oxford Economics, Riccardo Marcelli, aconseja “no sobreestimar” el impacto del previsible aumento de los precios de la energía derivado del conflicto. Apunta que una inflación descontrolada está descartada, por lo que considera improbable que el BCE modifique su política monetaria en la reunión que su Consejo de Gobierno celebrará el próximo 19 de marzo.

Damnificados y beneficiados de una subida de tasas

Una subida de tipos de interés repercutiría en los ahorradores en depósitos a plazo fijo y en los hipotecados a tipo variable. Los primeros verían cómo sus bancos les ofrecen más interés por su dinero, mientras los segundos sufrirían la escalada del euríbor, que ahora ronda el 2,22%, y, con él, el encarecimiento de la cuota de sus hipotecas.

“Si los mercados empiezan a anticipar que los tipos no bajarán o que incluso podrían subir, el euríbor podría repuntar, y para quienes tienen hipoteca variable, esto se traduciría en cuotas más altas cuando llegue la revisión. Mientras que para quienes están pensando en comprar vivienda, el coste de financiación podría encarecerse justo antes del momento de firmar la oferta vinculante”, argumenta Martínez.