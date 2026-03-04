España

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

El conflicto entre EE UU, Israel e Irán amenaza con reactivar la inflación y forzar al Banco Central Europeo a endurecer su política monetaria, lo que encarecería las hipotecas variables y mejoraría el interés de los depósitos a plazo fijo

Guardar
Christine Lagarde, presidenta del BCE.
Christine Lagarde, presidenta del BCE. REUTERS/Heiko Becker/File Photo

El conflicto bélico generado en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán puede cambiar la estrategia que el Banco Central Europeo (BCE) se ha marcado en su política monetaria respecto a los tipos de interés, lo que afectaría tanto a ahorradores españoles que tienen dinero invertido en depósitos a plazo fijo, como a los hipotecados a tipos de interés variable.

El guardián del euro ha advertido que una escalada del conflicto podría aumentar la inflación en la eurozona, impulsada por la subida del petróleo y del gas. Ante este encarecimiento de la energía y el consiguiente aumento de la inflación, el BCE podría subir los tipos de interés que ahora permanecen estables en el 2%.

El nuevo giro de timón del supervisor se explicaría porque utiliza los tipos de interés como herramienta principal para controlar la inflación, buscando mantenerla en su objetivo del 2% a medio plazo. Si los precios se disparan, el eurobanco podría subir las tasas, con lo que se encarecería el crédito y se reduciría el consumo y la inversión, enfriando los precios y bajando la inflación.

Inflación doblegada

Tras meses de esfuerzo, el BCE ha conseguido doblegar la inflación en su objetivo del 2%. Según datos publicados este martes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat, la inflación de la eurozona aumentó dos décimas en febrero, hasta el 1,9%. El mayor aumento de los precios se registró en los servicios, que se encarecieron un 3,4% frente al 3,2% de enero. Por el contrario, los precios de la energía siguieron bajando, aunque moderaron su descenso hasta el 3,2%, frente a la caída del 4% registrada en enero.

En cuanto a la inflación subyacente, que excluye del cálculo la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco; y es la que utiliza el BCE en sus decisiones de política monetaria, también se incrementó en dos décimas con respecto a enero, hasta el 2,4%.

¿Tipos estables o al alza?

En este contexto, “si el conflicto geopolítico se mantiene y el petróleo sigue subiendo, acabará reflejándose en una inflación más alta. Y si vuelve a repuntar, el Banco Central Europeo tendría que olvidarse de posibles bajadas de tipos y podría incluso verse obligado a subirlos para frenar los precios”, indica Laura Martínez, directora de Comunicación de iAhorro.

En esta línea, Jesús Sáez, experto de Natixis, considera que unos precios al alza podrían producir un cambio de la política monetaria europea, con una vuelta a la subida de los tipos de interés.

Por su parte, el economista de ING, Bert Colinj, reconoce que este nuevo escenario “pone al BCE en alerta”. Argumenta que, si el conflicto dura unas semanas, se espera que la inflación repunte hasta situarse en torno al rango medio del 2%, pero el impacto podría ser mayor si se prolonga. No obstante, no espera que el guardián del euro reaccione ante cualquier cambio en la evolución de los precios de la energía, ya que la inflación se mantiene moderada y los tipos no son expansivos.

También el economista de Oxford Economics, Riccardo Marcelli, aconseja “no sobreestimar” el impacto del previsible aumento de los precios de la energía derivado del conflicto. Apunta que una inflación descontrolada está descartada, por lo que considera improbable que el BCE modifique su política monetaria en la reunión que su Consejo de Gobierno celebrará el próximo 19 de marzo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Damnificados y beneficiados de una subida de tasas

Una subida de tipos de interés repercutiría en los ahorradores en depósitos a plazo fijo y en los hipotecados a tipo variable. Los primeros verían cómo sus bancos les ofrecen más interés por su dinero, mientras los segundos sufrirían la escalada del euríbor, que ahora ronda el 2,22%, y, con él, el encarecimiento de la cuota de sus hipotecas.

“Si los mercados empiezan a anticipar que los tipos no bajarán o que incluso podrían subir, el euríbor podría repuntar, y para quienes tienen hipoteca variable, esto se traduciría en cuotas más altas cuando llegue la revisión. Mientras que para quienes están pensando en comprar vivienda, el coste de financiación podría encarecerse justo antes del momento de firmar la oferta vinculante”, argumenta Martínez.

Temas Relacionados

BCEBanco Central EuropeoTipos de InterésInflaciónEuríborHipotecasIránConflicto Oriente MedioEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jorge Cárdaba, español viviendo en Dubái: “Ves misiles pasar de un lado para otro en tu propia casa”

El joven, de Segovia, llegó a los Emiratos hace cuatro semanas buscando un nuevo comienzo y ahora lidia con la guerra en Oriente Medio

Jorge Cárdaba, español viviendo en

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

El presidente estadounidense acusó a España de ser un “aliado terrible” y al poco tiempo Emmanuel Macron grabó una declaración institucional en la que lamenta los ataques a Irán y la UE salió en defensa del jefe del Ejecutivo

Pedro Sánchez abre una crisis

Ona Mafalda, hija del príncipe Kyril de Bulgaria, de la realeza a relanzar su carrera como cantante: “Me encanta la música folclórica búlgara”

La nieta de Simeón de Bulgaria II concede una entrevista a ‘Infobae’ en la que habla de su nuevo álbum, ‘Reset’, y de su inspiración en cada canción

Ona Mafalda, hija del príncipe

Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y Vox como tercera fuerza

De acuerdo con diversos sondeos, ningún grupo reúne el apoyo suficiente como para conseguir los 42 escaños de la mayoría absoluta, por lo que lo más probable es que sea necesario algún pacto entre formaciones

Sin grandes cambios en Castilla

Las bases militares de Reino Unido, Alemania y Francia en Oriente Medio que les empujan a apoyar a EEUU frente a Irán

Los tres países europeos tienen importantes enclaves en la región a través de distintos acuerdos con los Chipre, EAU o Qatar

Las bases militares de Reino
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sin grandes cambios en Castilla

Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y Vox como tercera fuerza

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

Ayuso critica la gestión internacional del Gobierno por dejar a España “a la altura del betún”

El Gobierno responde a Donald Trump que España “es un miembro clave de la OTAN” y cuenta “con los recursos necesarios para contener posibles impactos”

ECONOMÍA

La CEOE reprocha a Sánchez

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

Estas son las ayudas disponibles para reformar viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes: hasta 70.000 euros según tu comunidad autónoma

La guerra en Irán llega al surtidor: el precio de la gasolina y el gasoil puede subir entre 8 y 10 céntimos el litro

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Es ilegal que te pregunten si quieres tener hijos o si estas casado en una entrevista de trabajo”

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”