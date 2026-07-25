8 hábitos para sobrevivir al calor extremo en el embarazo: desde ropa ligera a elevación de piernas

Un hábito para mejorar el bienestar de las embarazadas durante olas de calor es beber agua aunque no se tenga sed. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasar una ola de calor, o varias como está viviendo España este verano, ya conlleva pequeños cambios rutinarios en los que, por ejemplo, salir a la calle en las horas centrales del día es un deporte de riesgo. No es para menos, porque en algunos puntos de la península ya se han sobrepasado los 40ºC.

Experimentar temperaturas altas supone un reto para el cuerpo, pero más complicado para las mujeres embarazadas, según señala el Journal des Femmes. Conocer los riesgos reales y las medidas concretas para afrontarlos marca la diferencia entre pasar el verano con seguridad o enfrentarse a una urgencia médica. Por eso, mantener el bienestar y proteger la salud durante el embarazo es fundamental con pequeños hábitos y rutinas básicas.

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Consejos para sobrellevar el calor en el embarazo

Hidratación constante. Beber agua en pequeños sorbos y regulares puede marcar la diferencia, y lo más importante: sin esperar a tener sed. Nuestro cuerpo avisa de cuándo necesita agua, pero dado que en verano se suda más cantidad de agua, la deshidratación ocurre más deprisa. El agua a temperatura ambiente resulta más adecuada que las bebidas frías. Ropa ligera y cómoda. Los vaqueros o mangas largas en las camisetas pueden no ser la mejor opción para las altas temperaturas. Por eso, optar por prendas sueltas, de algodón o tejidos transpirables se puede convertir en un aliado. En casa, caminar descalza y, si es posible, permanecer en ropa interior para favorecer la sensación de frescura. Protección solar adecuada. Evitar las salidas entre las 11:00 y las 18:00, que es cuando más se concentra el calor y hay más rayos UVA. Si es imprescindible salir, usar sombrero de ala ancha y aplicar protector solar con FPS 50 en rostro y zonas expuestas.

Ponerse crema solar en verano es muy importante para evitar quemaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambiente fresco en casa. Se puede conseguir ventilando sólo al amanecer y al anochecer. Mantener ventanas y persianas cerradas durante el día y colgar sábanas húmedas para refrescar el aire. Si se usa ventilador, una buena idea es colocar botellas con hielo delante para mejorar el efecto refrescante. Además, fregar el suelo puede bajar la temperatura ambiente de casa. Descanso y elevación de piernas. Aprovechar las horas de más calor para realizar una siesta reparadora, elevando ligeramente las piernas para facilitar la circulación y reducir la hinchazón. Alivio para las piernas pesadas. Elevar los pies de la cama, usar medias de compresión aunque resulte incómodo, y recurrir a baños de pies en agua fría o masajes ascendentes para estimular la circulación.

Su efecto dura poco pero una ducha puede aliviar el calor extremo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Duchas cortas y tibias. Realizar duchas breves con agua tibia aporta alivio inmediato, aunque el efecto es temporal. Flexibilidad en la rutina. Escuchar el cuerpo y evitar esfuerzos innecesarios es un hábito que no muchas personas tienen en cuenta. Posponer citas médicas no urgentes y limitar actividades exigentes durante las horas de mayor calor.

Señales de alarma y cuándo pedir ayuda

Si, pese a estas medidas, el malestar se intensifica, conviene consultar ante cualquier situación que se perciba como fuera de lo habitual. En especial, si el calor se acompaña de síntomas que no ceden con reposo, hidratación y un ambiente fresco, es preferible buscar orientación médica.