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Si quieres ponerte moreno en verano, estos alimentos son ideales para ganar color

Tener una dieta rica en determinados nutrientes y vitaminas ayuda a proteger la piel del sol y favorece un bronceado saludable

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Incluir ciertos alimentos en la dieta ayuda a ponerse moreno durante el verano. (EFE/EPA/Neil Hall)
Incluir ciertos alimentos en la dieta ayuda a ponerse moreno durante el verano. (EFE/EPA/Neil Hall)

Ponerse moreno en verano es el objetivo de un buen número de personas. Pero, para poder lucir un bronceado saludable, lo principal es no exponerse en exceso al sol y utilizar protector solar, que actúa como barrera contra el daño que puede causar la radiación UVA a la piel, y ayuda a evitar enfermedades. Sin embargo, hay que tener en cuenta otro gran aliado: los alimentos ricos en betacarotenos y licopeno, que son ideales para ganar color.

Una alimentación con un gran aporte de betacaroteno, vitamina C y vitamina E puede potenciar la producción de melanina, el pigmento que proporciona un tono dorado a la piel y protege las células frente al daño solar. Estas sustancias, presentes en frutas y verduras, contribuyen a fortalecer las defensas cutáneas desde el interior, más allá del uso de protectores solares.

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El consumo regular de estos antioxidantes ayuda a neutralizar los radicales libres generados por la exposición a los rayos UV, lo que reduce el daño celular y favorece una pigmentación uniforme y duradera. Además, la combinación de vitamina C y E refuerza la estructura del colágeno, mientras que el betacaroteno promueve la renovación celular y una coloración saludable.

Por qué la alimentación influye en el cuidado de la piel en verano

Descubre 10 alimentos llenos de proteínas que te ayudarán a mantener la masa muscular y a proteger tu salud cardiovascular. Desde lentejas y salmón hasta yogur griego y semillas de chía, aprende cómo incorporar estas opciones nutritivas en tu dieta.

Durante los meses de mayor radiación solar, la piel enfrenta un estrés ambiental que favorece la aparición de radicales libres y acelera el envejecimiento cutáneo. La protección solar resulta insuficiente si no se acompaña de una nutrición adecuada capaz de reparar eficazmente el daño celular. Una selección de nutrientes específicos contribuye a una fotoprotección interna, mejorando la respuesta inflamatoria y promoviendo la síntesis de melanina.

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El betacaroteno, integrante de la familia de los carotenoides, destaca por su capacidad para acumularse en la dermis, donde actúa como filtro natural al absorber parte de la radiación solar. Además, se convierte en retinol cuando el cuerpo lo requiere, favoreciendo la renovación celular y otorgando a la piel un tono ámbar previo al bronceado.

Entre los alimentos más ricos en este nutriente figuran zanahorias, calabaza, albaricoques, melón y verduras de hoja verde oscura como las espinacas. Estos productos, al incorporar grandes cantidades de betacaroteno y precursores de vitamina A, resultan aliados clave para proteger la piel y facilitar un bronceado saludable.

Qué papel juegan los antioxidantes

Una mesa de madera clara llena de alimentos frescos: salmón, sardinas, ostras, huevos, morrones, aguacates, mangos, frutos rojos, tofu, frutos secos, semillas y un bistec.
Alimentos esenciales para una dieta saludable y nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antioxidantes juegan un papel clave en la defensa profunda de la piel frente al daño solar. Mientras la melanina actúa como barrera externa, la vitamina C y la vitamina E colaboran en la protección interna: la primera preserva los fluidos celulares y favorece la síntesis de colágeno, y la segunda protege las membranas celulares de la peroxidación. Cuando la vitamina E se agota bajo el sol, la vitamina C la regenera, asegurando una protección continua.

Para mantener estos niveles de protección, la dieta debe aportar suficientes cítricos, kiwis y pimientos crudos, fuentes destacadas de vitamina C. Frutos secos, semillas y aceite de oliva virgen extra son ideales para obtener vitamina E y mejorar la absorción de otros nutrientes esenciales para la piel, como los carotenoides.

La hidratación constante es el complemento indispensable en cualquier rutina de cuidado cutáneo durante el verano. El consumo regular de agua previene la sequedad, conserva la película protectora de la piel y ayuda a mantener el tono dorado tras la exposición solar, retrasando la descamación y prolongando la luminosidad natural del bronceado.

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