España

Carlos Sobera será el presentador del nuevo concurso de Telecinco: la cadena trae de vuelta ‘El Rosco’ después de la batalla legal con Antena 3

Rafa Guardiola, exdirector de ‘Pasapalabra’, será el responsable de liderar el programa ‘Rueda la letra’

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Carlos Sobera y su nuevo programa
Carlos Sobera estará al frente del nuevo programa con 'El Rosco'. ( Mediaset)

La televisión en España suma un nuevo capítulo a la guerra de formatos: Telecinco ha anunciado la llegada de Rueda la letra, su nuevo concurso en colaboración con Bulldog TV, con la conducción de Carlos Sobera. Este lanzamiento marca el desembarco de la emblemática prueba del rosco, que hasta ahora era sinónimo de Pasapalabra, a la parrilla de Mediaset. La cadena apuesta fuerte por este formato, confiando en la experiencia de Sobera y en el respaldo de un equipo con largo recorrido en el género de concursos.

El movimiento supone un golpe de efecto en el universo televisivo, después de que Telecinco lograra hacerse con los derechos de la icónica prueba. La confirmación de Carlos Sobera como presentador no ha sorprendido a quienes siguen su carrera: con una trayectoria consolidada en formatos de entretenimiento y concursos, su nombre se asocia a solvencia y cercanía con el público.

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Rafa Guardiola, exdirector de Pasapalabra en Telecinco durante más de una década, será el responsable de liderar el nuevo concurso. Su elección refuerza la intención de mantener la esencia competitiva y la popularidad del formato original, trasladando la emoción de ‘El Rosco’ a una nueva etapa en la cadena de Fuencarral. El equipo de producción, en tándem con Bulldog TV, ultima los detalles para el desembarco de un espacio que promete captar la atención de los espectadores en la franja de concursos diarios.

El regreso de ‘El Rosco’ a Mediaset

La llegada de Rueda la letra a Telecinco no solo implica el retorno de una de las pruebas más reconocibles de la televisión, sino que también ha reavivado la pugna legal entre cadenas. Mediaset ha anunciado una demanda contra Atresmedia por ‘AlaZ’, la prueba que actualmente sustituye a ‘El Rosco’ en Pasapalabra, argumentando similitudes y reclamando la exclusividad del formato. El litigio añade tensión a la competencia en el sector y sitúa a Rueda la letra como una apuesta estratégica en la batalla por la audiencia.

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Mediaset España presenta una promoción especial centrada en "El Rosco" de "Pasapalabra", reforzando su apuesta por el icónico concurso. El video destaca la popularidad y el atractivo de esta prueba para la audiencia.

En paralelo, la cadena ha comunicado que la producción del programa avanza en sus fases finales, con el objetivo de que el estreno coincida con el arranque de la nueva temporada. El interés se centra en cómo responderá la audiencia ante el regreso del rosco bajo una nueva denominación y si la fórmula conseguirá replicar el éxito cosechado durante años en Telecinco y Antena 3.

Un equipo encabezado por Carlos Sobera

La elección de Carlos Sobera como conductor de Rueda la letra responde a una apuesta por la familiaridad y la eficacia. Sobera ha demostrado su capacidad para conectar con los concursantes y el público, dotando de ritmo y cercanía a los formatos que ha liderado. Su presencia garantiza continuidad y confianza en un espacio que busca consolidarse como referente en la programación de entretenimiento.

Telecinco anuncia la vuelta de 'El Rosco' en la cadena (Telecinco)
Telecinco anuncia la vuelta de 'El Rosco' en la cadena (Telecinco)

Por su parte, la dirección de Rafa Guardiola supone la recuperación de una figura clave en el desarrollo de concursos en España. Su labor al frente de Pasapalabra durante más de diez años avala la adaptación del clásico rosco a las nuevas exigencias del público y a la identidad de Mediaset. El tándem Sobera-Guardiola refuerza la expectativa de que Rueda la letra se convierta en uno de los estrenos más destacados de la temporada televisiva.

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