España

Los incendios de Madrid se unen en un solo frente y amenazan con fusionarse con el de Ávila: hay más de 20.000 desalojados

Marlaska asume el mando de la emergencia nacional tras la confluencia de los tres focos madrileños, mientras el delegado del Gobierno en Castilla y León advierte de que el fuego abulense está “a punto” de unirse al frente

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Varias personas se refugian temporalmente de los incendios en la zona de Burgohondo y San Martín de Valdeiglesias, en un pabellón deportivo municipal de Cebreros, Castilla y León- (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Varias personas se refugian temporalmente de los incendios en la zona de Burgohondo y San Martín de Valdeiglesias, en un pabellón deportivo municipal de Cebreros, Castilla y León- (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Los tres incendios forestales que arrasaban la Sierra Oeste de Madrid se han fusionado este viernes en un único frente de fuego que ya amenaza con unirse al de Burgohondo (Ávila), mientras el número de personas desalojadas superó las 20.000 en el conjunto de ambas comunidades autónomas. El Ministerio del Interior ha asumido la dirección del operativo tras la declaración de la emergencia nacional, en lo que el ministro Fernando Grande-Marlaska ha calificado de “un día crítico”.

La fusión de los tres focos activos en Madrid —originados en Almorox, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias— obligó a decretar nuevas evacuaciones a primera hora de la tarde. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos de los vecinos de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo con una instrucción directa: “Esto es una emergencia real”. Los afectados fueron derivados a siete puntos de acogida habilitados en municipios del área metropolitana, entre ellos Las Rozas, Leganés y Getafe.

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Con esas evacuaciones, el total de desalojados en la Comunidad de Madrid alcanzó las 19.000 personas. En Ávila, el incendio de Burgohondo sumó más de 1.500, entre ellos los residentes de la zona periurbana de Fresnedillas, desalojados de forma preventiva a lo largo de la jornada. El fuego abulense ha calcinado cerca de 9.000 hectáreas y su perímetro roza ya los 71 kilómetros, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

El incendio de Burgohondo está cerca del fuego en Madrid

Ha sido precisamente Sen quien lanzó la advertencia más grave de la jornada: el incendio de Burgohondo está “a punto” de unirse al frente madrileño. “Queda muy poquito para que se junte con el de Madrid. Esto es una muy mala noticia”, ha declarado. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha respaldado esa lectura y defendió la necesidad de “un mando global que englobe a las dos comunidades autónomas”, al tiempo que avaló la decisión del Gobierno central de asumir la dirección de la emergencia.

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Vista de un incendio que se extiende por la sierra de Burgohondo, en Ávila, España. 23 de julio de 2026. REUTERS/Ana Beltran
Vista de un incendio que se extiende por la sierra de Burgohondo, en Ávila, España. 23 de julio de 2026. REUTERS/Ana Beltran

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha asegurado desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos que el área afectada en la región ronda ya las 6.000 hectáreas, y ha advertido que las próximas 24 horas serán “muy complejas” por el viento, con rachas previstas de más de 50 kilómetros por hora hasta entrada la noche.

Marlaska dice que la situación es “absolutamente compleja”

Grande-Marlaska, que preside el operativo tras reunirse con el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), ha descrito la situación como “absolutamente compleja” y ha señalado que el calor, la baja humedad y el viento son los principales factores que dificultan la extinción. El ministro precisó que, si los fuegos terminan confluyendo, ya existe un plan de reorganización de medios. “Optimistas no podemos serlo, pero sí en cuanto a que vamos a poner todos los medios necesarios, ya lo estamos haciendo”, afirmó.

Para reforzar las labores de extinción, España ha activado el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE), que ha confirmado el envío de cuatro hidroaviones Canadair —dos griegos y dos italianos—, además del apoyo del servicio de imágenes por satélite Copernicus. La UE dispone de una flota de 22 aviones y cinco helicópteros dentro del programa rescEU, con 777 bomberos ya posicionados en zonas de riesgo en el continente.

Ante los tres incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112 ha compartido una serie de recomendaciones para protegerse del humo. (112 Comunidad de Madrid)

Otros incendios en España

En paralelo a la emergencia en Madrid y Ávila, otros focos activos mantienen en alerta al resto del país. En Aragón, el incendio de Ejulve (Teruel), que afecta a unas 1.400 hectáreas, se reactivó durante la noche y obligó a evacuar el municipio de Cuevas de Cañart. En Lleida, 14 dotaciones de los Bombers de la Generalitat trabajan en un incendio de alta montaña en Farrera, con un perímetro de trabajo de unas ocho hectáreas. En Huelva, los 384 vecinos desalojados por el incendio del Andévalo pudieron regresar a sus hogares tras la estabilización del fuego, que llegó a afectar más de 1.200 hectáreas.

En lo que va de 2026, España ha visto arder más de 120.000 hectáreas, una superficie que triplica la registrada en el mismo periodo del año anterior.

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