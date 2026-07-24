España

La tercera ola de calor en España cierra con 151 muertos y una emergencia nacional por incendios

Las temperaturas descenderán el fin de semana, dando un ligero alivio a los servicios de emergencia

Guardar
Bomberos forestales de Castila-La Mancha transportan este viernes agua y comida para avituallarse y seguir con la extinción del incendio forestal declarado ayer en una finca agrícola en el término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), ha pasado a la provincia de Toledo, entre los municipios de El Molinillo (Ciudad Real) y Los Yébenes (Toledo). EFE/Jesús Monroy
Bomberos forestales de Castila-La Mancha transportan este viernes agua y comida para avituallarse. EFE/Jesús Monroy

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado por finalizada la tercera ola de calor del verano este lunes. Las temperaturas, que hoy alcanzarán los 45 grados de máxima en algunas zonas del país, no darán un respiro hasta el fin de semana, cuando se espera un descenso térmico significativo.

El calor excesivo de estos días ha tenido sus consecuencias. Según las estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), 151 personas han muerto a causa de las altas temperaturas de esta semana. El balance de sobremortalidad en este tercer episodio de calor extremo ha sido menor al de las dos olas anteriores, que provocaron 333 y 454 fallecimientos, respectivamente. Las 151 muertes registradas en esta ocasión se concentraron el jueves 23 de julio, con 61 fallecimientos.

PUBLICIDAD

En este tercer y último día, la Aemet prevé temperaturas muy elevadas en todo el país, por lo que se han activado avisos naranja y amarillo en 12 comunidades, llegando al nivel más alto (rojo) en la provincia de Almería, en la que los termómetros podrán subir hasta los 45 grados.

El calor cada vez mata más en España

MURCIA, 07/07/2026.- Detalle del termómetro de la Plaza de La Opinión de Murcia, este martes marca 45 grados. La ola de calor abrasa a toda España y eleva a rojo el riesgo en 3 comunidades autónomas.- EFE/Marcial Guillén
MURCIA, 07/07/2026.- Detalle del termómetro de la Plaza de La Opinión de Murcia, este martes marca 45 grados. La ola de calor abrasa a toda España y eleva a rojo el riesgo en 3 comunidades autónomas.- EFE/Marcial Guillén

Los efectos de las altas temperaturas en la salud de la población son una preocupación creciente para las autoridades. Con el cambio climático, los veranos se vuelven cada vez más calurosos. Este año, se espera que la temporada estival vuelva a ser extremadamente calurosa.

El verano anterior ya está considerado como el más cálido desde que se tienen registros, con una temperatura media de 24,2 grados (2,1 por encima de la media). El 2025 superaba el récord marcado previamente por el verano de 2022, que hasta entonces se consideraba el más caluroso desde 1961.

PUBLICIDAD

Para la población, supuso pasar uno de cada tres días de verano bajo ola de calor, lo que tuvo sus consecuencias: el sistema MoMo registró 3.832 muertes atribuibles al calor, un 87,6% más de las del año anterior. Entre los meses de mayo y septiembre, 25 personas fallecieron por golpe de calor.

Este 2026, el verano parece seguir el mismo patrón: desde el 15 de mayo, se han contabilizado 2.680 muertes atribuibles al calor, casi el doble de las sucedidas en el mismo periodo de 2025 (1.415). En estos últimos meses, seis personas han fallecido por golpe de calor, todas ellas en Andalucía. De las seis muertes, cinco corresponden a la provincia de Sevilla, tres mujeres y dos hombres de entre 48 y 81 años; y una a la provincia de Almería, relativa a un hombre de 68 años.

La última de ellas, una mujer de 81 años, sufrió el incidente en la vía pública el pasado 7 de julio y fue trasladada al Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla, donde finalmente falleció tras siete días de ingreso.

El calor aviva los incendios

La UME realiza labores de extinción en Pelayos de la Presa, en la Comunidad de Madrid, por el incendio declarado el jueves en San Martín de Valdeiglesias. (UME)

Mientras, el país batalla contra el fuego. Este viernes, el Gobierno ha declarado la emergencia nacional debido a cuatro incendios declarados en la meseta central, que han obligado a evacuar a más de 20.000 personas.

En los últimos días, ha sido el incendio de La Mierla (Guadalajara) el que ha acaparado la atención de los efectivos de emergencia. El fuego ha quemado unas 35.000 hectáreas y obligó a desplazar a la población de decenas de pueblos de alrededor. Con el incidente ya controlado, la preocupación se ha trasladado a Toledo, la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, que podrían fusionarse con los que recorren los pueblos de la capital.

En lo que va de año han ardido más de 120.000 hectáreas, lo que supone más del triple que en el mismo periodo de 2025. Así, España se ha convertido en el país europeo con más superficie quemada desde inicios de 2026.

Temas Relacionados

CalorVeranoIncendiosIncendios ForestalesMeteorologíaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlos Lozano dice adiós a su programa de citas en Mediaset: Telecinco cancela la emisión tras un mes de bajas audiencias

La cadena ha reestructurado las tardes solamente cinco semanas después del primer capítulo de ‘Amor o lo que surja’

Carlos Lozano dice adiós a su programa de citas en Mediaset: Telecinco cancela la emisión tras un mes de bajas audiencias

La paella que causa furor en Londres no la cocinan españoles: 1.000 raciones al día de una receta hecha con guisantes, langostinos y arroz de Valencia

El mercado gastronómico de Borough, uno de los más populares de Londres, acumula a diario largas colas para comprar una porción de paella Bomba Paella, el puesto de arroces que causa furor entre los turistas y visitantes

La paella que causa furor en Londres no la cocinan españoles: 1.000 raciones al día de una receta hecha con guisantes, langostinos y arroz de Valencia

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

En los próximos días, el satélite natural que rodea nuestro planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

La reina Letizia visita las instalaciones de Adolfo Domínguez por el 50 aniversario de la firma: sorprende con un vestido de rebajas veraniego y estampado

La monarca lleva años utilizando prendas de la marca y esta vez ha optado por una pieza de 99 euros

La reina Letizia visita las instalaciones de Adolfo Domínguez por el 50 aniversario de la firma: sorprende con un vestido de rebajas veraniego y estampado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez rechaza el recurso de Jésica Rodríguez y mantiene su imputación al apreciar indicios de malversación por los sueldos cobrados en empresas públicas sin trabajar

El juez rechaza el recurso de Jésica Rodríguez y mantiene su imputación al apreciar indicios de malversación por los sueldos cobrados en empresas públicas sin trabajar

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

El juez Calama cita como investigados al CEO y al presidente de Plus Ultra, que tendrán que declarar el 7 y 8 de septiembre

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

ECONOMÍA

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

DEPORTES

Primer accidente mortal en el Camp Nou: muere un obrero al recibir un golpe mientras realizaba obras de remodelación

Primer accidente mortal en el Camp Nou: muere un obrero al recibir un golpe mientras realizaba obras de remodelación

Iker Casillas desafió a Valdano 10 días antes de la final del Mundial y el tiempo le dio la razón: “Dame diez días”

Guardiola dice “no” al sueño de Italia: las claves del rechazo a Maldini y el Plan B que pone sobre la mesa a Pirlo, Buffon o Ancelotti

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española