La tercera ola de calor en España cierra con 151 muertos y una emergencia nacional por incendios

Bomberos forestales de Castila-La Mancha transportan este viernes agua y comida para avituallarse. EFE/Jesús Monroy

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado por finalizada la tercera ola de calor del verano este lunes. Las temperaturas, que hoy alcanzarán los 45 grados de máxima en algunas zonas del país, no darán un respiro hasta el fin de semana, cuando se espera un descenso térmico significativo.

El calor excesivo de estos días ha tenido sus consecuencias. Según las estimaciones del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), 151 personas han muerto a causa de las altas temperaturas de esta semana. El balance de sobremortalidad en este tercer episodio de calor extremo ha sido menor al de las dos olas anteriores, que provocaron 333 y 454 fallecimientos, respectivamente. Las 151 muertes registradas en esta ocasión se concentraron el jueves 23 de julio, con 61 fallecimientos.

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En este tercer y último día, la Aemet prevé temperaturas muy elevadas en todo el país, por lo que se han activado avisos naranja y amarillo en 12 comunidades, llegando al nivel más alto (rojo) en la provincia de Almería, en la que los termómetros podrán subir hasta los 45 grados.

El calor cada vez mata más en España

MURCIA, 07/07/2026.- Detalle del termómetro de la Plaza de La Opinión de Murcia, este martes marca 45 grados. La ola de calor abrasa a toda España y eleva a rojo el riesgo en 3 comunidades autónomas.- EFE/Marcial Guillén

Los efectos de las altas temperaturas en la salud de la población son una preocupación creciente para las autoridades. Con el cambio climático, los veranos se vuelven cada vez más calurosos. Este año, se espera que la temporada estival vuelva a ser extremadamente calurosa.

El verano anterior ya está considerado como el más cálido desde que se tienen registros, con una temperatura media de 24,2 grados (2,1 por encima de la media). El 2025 superaba el récord marcado previamente por el verano de 2022, que hasta entonces se consideraba el más caluroso desde 1961.

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Para la población, supuso pasar uno de cada tres días de verano bajo ola de calor, lo que tuvo sus consecuencias: el sistema MoMo registró 3.832 muertes atribuibles al calor, un 87,6% más de las del año anterior. Entre los meses de mayo y septiembre, 25 personas fallecieron por golpe de calor.

Este 2026, el verano parece seguir el mismo patrón: desde el 15 de mayo, se han contabilizado 2.680 muertes atribuibles al calor, casi el doble de las sucedidas en el mismo periodo de 2025 (1.415). En estos últimos meses, seis personas han fallecido por golpe de calor, todas ellas en Andalucía. De las seis muertes, cinco corresponden a la provincia de Sevilla, tres mujeres y dos hombres de entre 48 y 81 años; y una a la provincia de Almería, relativa a un hombre de 68 años.

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La última de ellas, una mujer de 81 años, sufrió el incidente en la vía pública el pasado 7 de julio y fue trasladada al Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla, donde finalmente falleció tras siete días de ingreso.

El calor aviva los incendios

La UME realiza labores de extinción en Pelayos de la Presa, en la Comunidad de Madrid, por el incendio declarado el jueves en San Martín de Valdeiglesias. (UME)

Mientras, el país batalla contra el fuego. Este viernes, el Gobierno ha declarado la emergencia nacional debido a cuatro incendios declarados en la meseta central, que han obligado a evacuar a más de 20.000 personas.

En los últimos días, ha sido el incendio de La Mierla (Guadalajara) el que ha acaparado la atención de los efectivos de emergencia. El fuego ha quemado unas 35.000 hectáreas y obligó a desplazar a la población de decenas de pueblos de alrededor. Con el incidente ya controlado, la preocupación se ha trasladado a Toledo, la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, que podrían fusionarse con los que recorren los pueblos de la capital.

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En lo que va de año han ardido más de 120.000 hectáreas, lo que supone más del triple que en el mismo periodo de 2025. Así, España se ha convertido en el país europeo con más superficie quemada desde inicios de 2026.