La reina Letizia visita las instalaciones de Adolfo Domínguez por el 50 aniversario de la firma: sorprende con un vestido de rebajas veraniego y estampado

La reina Letizia consolida su lazo con Adolfo Domínguez. (EFE)

La reina Letizia ha vuelto a situar a la moda española en el foco mediático al elegir, por tercera vez en una semana, un vestido de Adolfo Domínguez. Su aparición en las instalaciones de la firma en San Cibrao das Viñas (Ourense), durante la celebración del 50 aniversario de la marca, refuerza la relación duradera entre la soberana y la casa gallega, que se remonta a su primera aparición junto al entonces príncipe de Asturias en 2003, marcada por la icónica chaqueta blanca de Domínguez.

En esta ocasión, Letizia optó por un modelo de algodón fino, fruncido, con manga corta, escote en pico y falda plisada, donde los colores se suceden del amarillo limón al verde salvia, rosa empolvado, gris y ocre. El precio del vestido en la tienda online de la marca, actualmente rebajado, es de 99 euros. El diseño pertenece a la nueva colección Zenit, la misma que supuso el regreso de Adolfo Domínguez a la Mercedes Benz Fashion Week en 2025 tras catorce años de ausencia.

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La reina estuvo acompañada durante el recorrido por el propio diseñador, su esposa Elena González y sus hijas, Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva, y Tiziana directora creativa, además del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, en un encuentro que incluyó una visita a los talleres de patronaje y diseño.

La relación de la reina con Adolfo Domínguez

El vínculo de Letizia con la firma va más allá de la mera elección de vestuario. Este mismo año, en mayo, recuperó en la Feria del Libro de Madrid un diseño estival de la marca, de largo midi y tejido plisado, estrenado previamente en Sevilla en 2020. La relación se cimentó en la frase “la arruga es bella”, lema que Adolfo Domínguez acuñó en los años ochenta y que todavía identifica el estilo de la casa fundada hace cinco décadas en la provincia de Ourense.

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La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

La trayectoria de Adolfo Domínguez está marcada por su apuesta por la naturalidad de las prendas y su rechazo a la rigidez tradicional de la moda masculina. Nacido en Trives, Ourense, en 1950, el diseñador vivió en Francia y Reino Unido antes de regresar a España, donde, junto a su esposa Elena, impulsó una marca que pronto destacó por su estilo zen y su énfasis en la sostenibilidad.

Durante la década de 1980, la popularidad global de la marca se vio impulsada por la serie Miami Vice, cuyos protagonistas, asesorados por Domínguez y Giorgio Armani, consolidaron un nuevo estilo masculino. La empresa alcanzó una red de tiendas y notoriedad internacional sin precedentes para una firma española de la época, codeándose con nombres como Issey Miyake.

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El momento actual de la marca y la visita de Letizia

La expansión y el prestigio de la marca sufrieron un retroceso durante los años 2000, afectados por divisiones familiares y la irrupción de nuevos competidores. Sin embargo, el 50 aniversario encuentra a Adolfo Domínguez en un momento de recuperación, con Adriana Domínguez al frente de la presidencia ejecutiva y una estrategia de crecimiento exterior que ya representa el 43% de sus ventas.

La reina en la marca con Adolfo Domínguez. (EFE)

La marca cuenta actualmente con 380 puntos de venta en el mundo y un crecimiento en ventas internacionales cercano al 10%. El Ebitda medio por punto de venta ha crecido un 23%, y la expansión reciente abarca mercados como México, Líbano, Argentina, Paraguay, Turquía y República Dominicana, tras superar años de cierres, despidos y caída de ventas.

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La visita de la reina Letizia a la fábrica de San Cibrao das Viñas simboliza el renovado impulso de la firma gallega, que celebra su medio siglo de historia defendiendo el diseño propio y la resiliencia frente a los vaivenes del mercado global.