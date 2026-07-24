España triunfa en el World Beer Challenge 2026: la mejor cerveza del mundo, con una puntuación de 100 sobre 100, es de marca española

Los fabricantes españoles elaboran 18 de las 24 cervezas premiadas con una medalla de oro en este certamen internacional

El World Beer Challenge 2026 habla español. La que es una de las guías más importantes del universo cervecero ha escogido una española como la mejor cerveza del año, puntuándola con la máxima nota, 100 puntos sobre 100, que nadie más ha alcanzado este 2026. Se trata de la cerveza Ambar Especial, del grupo zaragozano Ágora, una lager que revalida el título ya conseguido en 2024.

Es la cerveza insignia de la marca zaragozana, la única elaborada con lúpulo recién molido, una técnica revolucionaria para que el aroma y frescura de la cerveza se mantengan intactos durante más tiempo. La Ambar Especial se fermenta a baja temperatura, respetando los tiempos de la levadura, y se envasa a 1 ºC, para que las propiedades de la cerveza se preserven intactas.

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El resultado es una birra de color ambarino gracias al tostado medio de las maltas empleadas en su elaboración. La mezcla de diferentes variedades de cebada y de lúpulo recién molido consigue “su redondez de paladar, frescura y bouquet característico”. Su ha sido reconocido en numerosas ocasiones en algunos de los más prestigiosos certámenes cerveceros del mundo, entre ellos el World Beer Challenge, con Oro en 2016, 2017, 2019, 2022, 2023 y 2024, consiguiendo en este último la máxima puntuación (100/100) que ahora revalida.

Otras cervezas del Grupo Ágora han conseguido hueco en el top de este año, pues la marca zaragozana ha situado otros tres de sus productos entre los siete que han obtenido 98 puntos o más. Son Ambar 125 (99 pt.), que sigue de cerca a su compañera en un segundo puesto; Ambar Especial Sin Gluten (98 pt.), en el cuarto; y la sin alcohol Moritz 00 Torunada (98 pt.), quinta en la lista.

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Cerveza Ambar Especial, la mejor del mundo según World Beer Challenge (Grupo Ágora)

España, gran país cervecero

El dominio español se completa con otras cervezas de Mahou y de Brewery La Salve Bilbao que aparecen entre las que han conseguido 90 puntos o más. En total, los fabricantes españoles elaboran 18 de las 24 cervezas que llegan a ese nivel y consiguen por ello la medalla de oro, situando a España como el país mejor posicionado en el ranking.

Junto a Ambar Especial y Ambar 125, el podio lo completa la alemana Ayung Lager Hall (de la cervecera Brauerei Ayung Franz Inselkammer KG, categoría Helles Vollbier), con 99 puntos.

Organizado en el marco de los International Brewery Awards, el World Beer Challenge es uno de los certámenes internacionales más relevantes de la industria. Contempla más de 100 categorías que abarcan casi cualquiera de los estilos imaginables, desde variaciones de Lager, IPA, Stout o cervezas de trigo, hasta especialidades de fermentación mixta, añejadas, sin alcohol o sin gluten.

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La clasificación se determina mediante un proceso de cata a ciegas a cargo de un jurado compuesto por profesionales internacionales. Cada muestra es evaluada sobre una escala de 100 puntos, en la que se puntúan aspectos como el aroma, la apariencia, el sabor, la sensación en boca y el equilibrio general de la birra.