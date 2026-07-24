España

España triunfa en el World Beer Challenge 2026: la mejor cerveza del mundo, con una puntuación de 100 sobre 100, es de marca española

Los fabricantes españoles elaboran 18 de las 24 cervezas premiadas con una medalla de oro en este certamen internacional

Guardar
Los fabricantes españoles elaboran 18 de las 24 cervezas premiadas con una medalla de oro en este certamen internacional
Los fabricantes españoles elaboran 18 de las 24 cervezas premiadas con una medalla de oro en este certamen internacional

El World Beer Challenge 2026 habla español. La que es una de las guías más importantes del universo cervecero ha escogido una española como la mejor cerveza del año, puntuándola con la máxima nota, 100 puntos sobre 100, que nadie más ha alcanzado este 2026. Se trata de la cerveza Ambar Especial, del grupo zaragozano Ágora, una lager que revalida el título ya conseguido en 2024.

Es la cerveza insignia de la marca zaragozana, la única elaborada con lúpulo recién molido, una técnica revolucionaria para que el aroma y frescura de la cerveza se mantengan intactos durante más tiempo. La Ambar Especial se fermenta a baja temperatura, respetando los tiempos de la levadura, y se envasa a 1 ºC, para que las propiedades de la cerveza se preserven intactas.

PUBLICIDAD

El resultado es una birra de color ambarino gracias al tostado medio de las maltas empleadas en su elaboración. La mezcla de diferentes variedades de cebada y de lúpulo recién molido consigue “su redondez de paladar, frescura y bouquet característico”. Su ha sido reconocido en numerosas ocasiones en algunos de los más prestigiosos certámenes cerveceros del mundo, entre ellos el World Beer Challenge, con Oro en 2016, 2017, 2019, 2022, 2023 y 2024, consiguiendo en este último la máxima puntuación (100/100) que ahora revalida.

Otras cervezas del Grupo Ágora han conseguido hueco en el top de este año, pues la marca zaragozana ha situado otros tres de sus productos entre los siete que han obtenido 98 puntos o más. Son Ambar 125 (99 pt.), que sigue de cerca a su compañera en un segundo puesto; Ambar Especial Sin Gluten (98 pt.), en el cuarto; y la sin alcohol Moritz 00 Torunada (98 pt.), quinta en la lista.

PUBLICIDAD

Cerveza Ambar Especial, la mejor del mundo según World Beer Challenge (Grupo Ágora)
Cerveza Ambar Especial, la mejor del mundo según World Beer Challenge (Grupo Ágora)

España, gran país cervecero

El dominio español se completa con otras cervezas de Mahou y de Brewery La Salve Bilbao que aparecen entre las que han conseguido 90 puntos o más. En total, los fabricantes españoles elaboran 18 de las 24 cervezas que llegan a ese nivel y consiguen por ello la medalla de oro, situando a España como el país mejor posicionado en el ranking.

Junto a Ambar Especial y Ambar 125, el podio lo completa la alemana Ayung Lager Hall (de la cervecera Brauerei Ayung Franz Inselkammer KG, categoría Helles Vollbier), con 99 puntos.

Organizado en el marco de los International Brewery Awards, el World Beer Challenge es uno de los certámenes internacionales más relevantes de la industria. Contempla más de 100 categorías que abarcan casi cualquiera de los estilos imaginables, desde variaciones de Lager, IPA, Stout o cervezas de trigo, hasta especialidades de fermentación mixta, añejadas, sin alcohol o sin gluten.

La clasificación se determina mediante un proceso de cata a ciegas a cargo de un jurado compuesto por profesionales internacionales. Cada muestra es evaluada sobre una escala de 100 puntos, en la que se puntúan aspectos como el aroma, la apariencia, el sabor, la sensación en boca y el equilibrio general de la birra.

Temas Relacionados

CervezaProductos EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno pide medios aéreos a la Unión Europea, tras declarar la emergencia nacional en Madrid y Ávila

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno pide medios aéreos a la Unión Europea, tras declarar la emergencia nacional en Madrid y Ávila

Las cinco razones por las que la migraña empeora en verano: “Los pacientes tienen más ataques y más intensos”

El neurólogo Julio Pascual explica cómo afecta el calor a estas cefaleas

Las cinco razones por las que la migraña empeora en verano: “Los pacientes tienen más ataques y más intensos”

Es mucho más probable que se incendie un coche gasolina o diésel que uno eléctrico: “Este ha echado a arder por la luz interior”

Pese a la espectacularidad de las imágenes cuando lo hace un eléctrico, muy difícil de extinguir, las cifras dicen otra cosa

Es mucho más probable que se incendie un coche gasolina o diésel que uno eléctrico: “Este ha echado a arder por la luz interior”

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 24 julio

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 24 julio

Un tiburón que puede vivir 400 años está ayudando a los científicos a entender el secreto de la longevidad

Los expertos han analizado el principal factor biológico del envejecimiento en los ejemplares de estos animales y han concluido que gracias a él viven siglos

Un tiburón que puede vivir 400 años está ayudando a los científicos a entender el secreto de la longevidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y 11 granadas que ha encontrado la policía en Marbella

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y 11 granadas que ha encontrado la policía en Marbella

Juan José Ebenezer, mecánico, aclara el impacto de usar gasolina 98 en coches convencionales: “Es tirar el dinero”

Restos de drones y misiles con radiación nuclear: el peligro del que advierte Ucrania y por el que acusa al ejército ruso de crimen de guerra

La Policía Nacional prohíbe a los 2.764 alumnos que empezarán el curso en septiembre dormir en pisos en Ávila: ya no podrán ir con familias y el mercado del alquiler “se va a resentir”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esto es lo mejor que le puedes hacer a tu aire acondicionado para ahorrar dinero en verano y que enfríe más”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

Un experto lo confirma: este es el dinero que cuesta enfriar tu coche después de llevar varias horas al sol

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos