Un experto lo confirma: este es el dinero que cuesta enfriar tu coche después de llevar varias horas al sol

Enfriar el habitáculo tras horas al sol incrementa el consumo de combustible (iStock)

Durante los meses más calurosos del año, la exposición prolongada de los vehículos al sol se convierte en un desafío cotidiano para millones de conductores, especialmente en ciudades donde las olas de calor pueden elevar drásticamente la temperatura ambiente.

Las altas temperaturas no solo afectan la comodidad dentro del coche, sino que también pueden repercutir en la seguridad al volante y en el bolsillo de los usuarios. La acumulación de calor en el interior de un vehículo parado al sol puede provocar fatiga, reducir los reflejos y aumentar el riesgo de accidentes, por lo que el modo de enfriar el habitáculo tras varias horas de exposición es una cuestión relevante tanto para el confort como para la economía diaria.

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Dejar el coche varias horas al sol en verano puede convertir el habitáculo en una cabina de 45 °C, y manejar en esas condiciones “según la DGT, equivale una tasa de alcoholemia de cero con cinco gramos por litro en sangre”, advierte Jaime de SUOP (@suopmobile) al explicar el impacto del calor en la conducción y el coste de enfriar el vehículo.

Calor y consumo extra

La relación entre temperatura extrema y capacidad de reacción al volante ha sido motivo de análisis en distintos informes de organismos de tráfico europeos, que identifican el calor como un factor que contribuye al aumento de distracciones y errores en la conducción, algo que se agrava cuando el conductor busca alivio inmediato recurriendo al aire acondicionado.

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Además, la sensación de agobio térmico puede afectar la capacidad de toma de decisiones rápidas en situaciones de emergencia, lo que incrementa aún más la importancia de enfriar el vehículo de manera eficiente.

El creador de contenido plantea el cálculo en términos de consumo de combustible: “Si para enfriarlo utilizas el aire acondicionado a máxima potencia durante quince minutos, el compresor consume de media un litro extra de gasolina por hora”. En ese lapso, precisa, “gastas exactamente 0,25 litros”.

Aire acondicionado de un coche. (Pixabay)

El uso intensivo del aire acondicionado, especialmente tras largos periodos al sol, influye directamente en el rendimiento del motor y puede elevar el consumo de combustible en trayectos urbanos y cortos. Este incremento, aunque parezca pequeño en cada uso, suma una cantidad significativa al cabo del mes o durante toda la temporada estival, afectando el presupuesto familiar y la planificación de gastos del hogar.

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Con la gasolina a 1,65 euros por litro, Jaime estima que el combustible usado en esos 15 minutos “es de 0,41 euros”. En su proyección, ese hábito se convierte “en un gasto mensual de más de 12 euros”.

Ventilar antes de enfriar

Como alternativa, propone un procedimiento previo a encender el aire acondicionado: “Bajar una ventanilla y abrir y cerrar la puerta contraria cinco veces antes de encender el aire”. Según su explicación, con esa maniobra “expulsas el aire caliente gratis y bajas la temperatura 10 grados en segundos”.

La diferencia, añade, es que “al climatizar desde 35 grados en vez de 45, el aire solo trabaja fuerte cinco minutos”. Con ese cambio, sostiene, “reduce tu gasto a 0,34 euros, lo que equivale a 10 euros al mes”.

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Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

Este tipo de prácticas permiten reducir el impacto económico del uso del aire acondicionado y contribuyen a mejorar la eficiencia energética del vehículo. Además, una ventilación previa facilita un descenso más rápido de la temperatura, lo que puede minimizar los riesgos para la salud en personas sensibles al calor, como niños o adultos mayores, y ayuda a mantener la concentración al volante.

Las recomendaciones de los expertos, en este sentido, buscan concienciar sobre los pequeños gestos que pueden marcar la diferencia en la seguridad y el gasto diario al utilizar el coche en verano.