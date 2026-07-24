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Manu Sánchez: “A Argentina le dimos a probar rabo de toro... y no me tapo la boca por si se chiva Messi”

En el último programa de ‘El perro andaluz’ el humorista analiza la final del Mundial entre España y Argentina en un monólogo cargado de ironía y guasa

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Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)
Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)

Manu Sánchez ha vuelto a hacer de las suyas. En El Perro Andaluz, su programa en RTVE, el humorista dedicó un monólogo completo a la final del Mundial entre España y Argentina, una final que “hablaba español cuando Donald Trump lo dejó casi prohibido”, y que terminó con La Roja proclamándose campeona del mundo. Con su estilo habitual —mezcla de ironía, crítica política y humor costumbrista— Sánchez diseccionó el partido, las reacciones y el clima social que lo rodeó.

El cómico arrancó con una confesión: “Tengo amigos argentinos a cientos… dos nada más”. Una broma que marcó el tono del monólogo, donde la guasa convivió con la reflexión. Sánchez recordó la hermandad histórica entre ambos países, desde los exiliados españoles acogidos en Argentina hasta los voluntarios que viajaron a las Malvinas. Pero, según él, la final exigía otro registro: “Con esta final tocó hacer homenaje a Trump, a Milei, a su estilo: jugar sucio, intentar hacer trampa, inventar bulos, acusar sin pruebas, algún insulto, despreciar, sembrar la duda… y al final pataleta y a llorar”.

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El humorista describió el comportamiento de parte de la afición argentina como “trumpismo de manual”, auspiciado —según su sátira— por Milei e Infantino. Y entre crítica y carcajada, dejó una de las frases más celebradas del monólogo: “Ellos nos tenían preparado tela de dulce de leche, nosotros les hemos dado a probar el rabo de toro”. Acto seguido, remató: “No me quiero tapar la boca por si se chiva Messi”, provocando una oleada de risas en el público.

Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)
Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)

Sánchez también se permitió un guiño a la tensión mediática del Mundial, asegurando que “los máquinas del tango se convirtieron en la máquina del fango”. Pero, lejos de quedarse en la burla, el humorista viró hacia un mensaje conciliador: “Ahora que todo es celebración y buen rollo, los miro bajo la misma bandera y pienso: ojalá dure para siempre este bendito hechizo”.

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El monólogo avanzó hacia un terreno más social y político, donde Manu desplegó su habitual capacidad para mezclar fútbol con reivindicación. “Ojalá Luis de la Fuente nos dure igual que Jordi Hurtado”, dijo entre aplausos, antes de pedir que algunos aprendan a “saber y perder”. Recordó la frase “en la vida nunca se pierde, se gana o se aprende”, y añadió: “Yo en la vida he aprendido un huevo”.

Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)
Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)

A partir de ahí, el humorista encadenó una serie de deseos que conectaron la victoria deportiva con las necesidades sociales: conspiraciones de poder, vivienda digna, sanidad pública, democracia real. “Ojalá nuestra sanidad pública sí que sea la campeona del mundo. Esa no se vende, no se negocia. Ni un paso atrás con ella”, reclamó.

También tuvo palabras para Argentina: “Ojalá toda Argentina tan elegante como Scaloni”. Y para España: “Ojalá nuestra bandera siga ondeando en Gaza defendiendo al pueblo palestino”. Sánchez advirtió del peligro de las banderas usadas “contra alguien”, recordando que “suelen traer un palo, y los palos al final se utilizan para hacer daño”.

El cierre del monólogo fue un homenaje a la unión entre ambos países. Citó a Eva Perón —“No llores por mí, Argentina…”— y pidió el fin de las dos Españas: “Somos muchas más y estamos todas bajo la misma bandera”. Incluso fantaseó con poner letra al himno: “Que pase a llamarse la Marcha de la Vida Real”.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Agentina 2 - ES

El broche final lo puso con un grito compartido: “Viva España, viva Argentina y viva lo de ser buena gente juntos”, recordando al mítico Silvio. Un monólogo que, como la final, habló de fútbol, pero también de política, convivencia y humor. Y que dejó claro que, para Manu Sánchez, el humor es también una forma de entender el mundo.

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