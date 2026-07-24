España

Restos de drones y misiles con radiación nuclear: el peligro del que advierte Ucrania y por el que acusa al ejército ruso de crimen de guerra

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha registrado seis incidentes recientes en los que se localizaron municiones con uranio empobrecido tras ataques rusos en la región de Cherníhiv

Guardar
Un agente en uniforme de camuflaje y guantes azules inspecciona restos de un proyectil; a la derecha, un detector muestra lecturas de uranio y samario
Personal del Servicio de Seguridad de Ucrania inspecciona restos de proyectiles rusos y detecta la presencia de uranio y samario con un dispositivo de medición. (SBU)

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha documentado seis nuevos casos de municiones con uranio empobrecido tras ataques rusos en la región de Cherníhiv. Las investigaciones revelan que drones de ataque tipo “Geran-2” lanzados contra esa zona, entre abril y junio de 2026, portaban componentes radiactivos. Las autoridades han advertido que los fragmentos recuperados muestran niveles de radiación muy superiores a los permitidos y representan un riesgo directo para la salud pública y el medio ambiente.

Los hallazgos siguen sumando a la preocupación internacional por el uso de tecnología militar no convencional en el conflicto. La inteligencia ucraniana, el equipo de investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania y el Servicio Estatal de Emergencias han identificado estos componentes peligrosos en en misiles R-60M, adaptados para su uso mediante sistemas aéreos no tripulados.

PUBLICIDAD

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que seis heridos fueron trasladados a hospitales y otro recibió atención médica en el lugar.

Las pruebas impulsadas por el SBU han confirmado, mediante equipos dosimétricos y un complejo radiológico móvil automatizado, que las cabezas de combate de los misiles contenían material nuclear identificado como Uranio-235 y Uranio-238. Durante las inspecciones realizadas en los lugares impactados, los expertos han registrado niveles de radiación ambiental hasta 80 veces superiores a los habituales.

El análisis radiológico de los fragmentos reveló que el nivel de radiación gamma oscilaba entre 8,3 y 24 microsieverts por hora, cuando la normativa sanitaria establece un máximo de 0,3 microsieverts por hora. Según la documentación del SBU, esta contaminación supone una amenaza directa tanto para las personas como para el entorno.

PUBLICIDAD

Los especialistas han destacado que la exposición a estos niveles puede provocar daños severos en la salud de quienes manipulen o se encuentren cerca de los restos. Tras la localización y el análisis de las municiones, se llevaron a cabo operaciones integrales para neutralizarlas y proteger a la ciudadanía. Las autoridades han subrayado la importancia de actuar con rapidez para evitar la propagación de la radiactividad en las zonas afectadas.

Un devastador ataque nocturno con misiles y drones rusos golpeó las ciudades ucranianas de Kiev, Dnipro y Odesa. Las imágenes muestran incendios masivos, edificios destruidos, vehículos calcinados y los esfuerzos de los equipos de emergencia.

Recomendaciones y proceso judicial

Las autoridades ucranianas han abierto un proceso penal por estos hechos bajo la acusación de crímenes de guerra, conforme al artículo 438 del Código Penal de Ucrania. El procedimiento está supervisado por la Fiscalía Regional de Cherníhiv y sigue en curso. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha reiterado su llamado a la población para que tome medidas de precaución si encuentra restos de drones, misiles u otros tipos de munición.

Ha advertido que, en ningún caso, se debe acercar, tocar ni mover los objetos sospechosos y ha instado a comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia a través de los números habilitados, entre ellos el SBU, el del Servicio Estatal de Emergencias y de la Policía Nacional del país. El incidente subraya la peligrosidad del material empleado en los ataques y la necesidad de mantener los protocolos de seguridad ante hallazgos de restos bélicos. La investigación permanece abierta mientras las autoridades refuerzan las labores de neutralización y protección de la ciudadanía en las zonas afectadas. También transmite la urgencia de establecer controles más estrictos sobre el armamento utilizado en el conflicto de Ucrania.

Temas Relacionados

Guerra Rusia-UcraniaInvasión a UcraniaArmasArmamentoEspaña-NacionalEspaña-InternacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde hay 11.500 evacuados

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde hay 11.500 evacuados

Carlos Latre pone fecha a su salida de Mediaset: “Cuando termine ‘Got Talent’ finaliza mi contrato”

El humorista ha confirmado que su etapa como rostro de Telecinco llega a su fin. Seguirá en ‘Got Talent’ la próxima temporada, pero ya no como figura de cadena

Carlos Latre pone fecha a su salida de Mediaset: “Cuando termine ‘Got Talent’ finaliza mi contrato”

Karmele Marchante, sobre su regreso a Telecinco diez años después: “¿Quién me hubiera dicho que volvería a las tardes?”

La colaboradora televisiva y el copresentador del pódcast ‘La vida y tal’ hablan con ‘Infobae’ sobre su nueva experiencia profesional en el nuevo programa de Mediaset España

Karmele Marchante, sobre su regreso a Telecinco diez años después: “¿Quién me hubiera dicho que volvería a las tardes?”

Los ‘reyes’ de los mercados de Madrid estrenan su tercer proyecto: una pizzería diferente firmada por un chef colombiano y un argentino

Genaro Celia y Agustín Mikielievich, creadores del restaurante Insurgente y de Pollos del Sur, firman esta nueva propuesta ubicada en el Mercado de San Leopoldo

Los ‘reyes’ de los mercados de Madrid estrenan su tercer proyecto: una pizzería diferente firmada por un chef colombiano y un argentino

Decidir vacunas y cribados en 15 segundos: la herramienta de IA desarrollada por una doctora española que acelera la atención sanitaria a los migrantes

El proyecto, premiado por la Sociedad Española de Médicos Generalistas y de Familia, ayuda a decidir los cribados y vacunas adecuadas para cada persona

Decidir vacunas y cribados en 15 segundos: la herramienta de IA desarrollada por una doctora española que acelera la atención sanitaria a los migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, aclara el impacto de usar gasolina 98 en coches convencionales: “Es tirar el dinero”

Juan José Ebenezer, mecánico, aclara el impacto de usar gasolina 98 en coches convencionales: “Es tirar el dinero”

La Policía Nacional prohíbe a los 2.764 alumnos que empezarán el curso en septiembre dormir en pisos en Ávila: ya no podrán ir con familias y el mercado del alquiler “se va a resentir”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esto es lo mejor que le puedes hacer a tu aire acondicionado para ahorrar dinero en verano y que enfríe más”

Medio siglo de espera de los saharauis por la nacionalidad española: el plazo de un año en 1976 durante su guerra contra Marruecos

El Ayuntamiento de Almeida tumba la oferta de una nueva empresa asociada con un jefe de digestivo de Quirón para hacerse con el contrato que repone las medicinas del Samur

ECONOMÍA

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

Un experto lo confirma: este es el dinero que cuesta enfriar tu coche después de llevar varias horas al sol

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

El Congreso convalida el decreto de jubilación parcial para empleados públicos con la abstención del PP y Junts

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos