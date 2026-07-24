Restos de drones y misiles con radiación nuclear: el peligro del que advierte Ucrania y por el que acusa al ejército ruso de crimen de guerra

Personal del Servicio de Seguridad de Ucrania inspecciona restos de proyectiles rusos y detecta la presencia de uranio y samario con un dispositivo de medición. (SBU)

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha documentado seis nuevos casos de municiones con uranio empobrecido tras ataques rusos en la región de Cherníhiv. Las investigaciones revelan que drones de ataque tipo “Geran-2” lanzados contra esa zona, entre abril y junio de 2026, portaban componentes radiactivos. Las autoridades han advertido que los fragmentos recuperados muestran niveles de radiación muy superiores a los permitidos y representan un riesgo directo para la salud pública y el medio ambiente.

Los hallazgos siguen sumando a la preocupación internacional por el uso de tecnología militar no convencional en el conflicto. La inteligencia ucraniana, el equipo de investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania y el Servicio Estatal de Emergencias han identificado estos componentes peligrosos en en misiles R-60M, adaptados para su uso mediante sistemas aéreos no tripulados.

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El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que seis heridos fueron trasladados a hospitales y otro recibió atención médica en el lugar.

Las pruebas impulsadas por el SBU han confirmado, mediante equipos dosimétricos y un complejo radiológico móvil automatizado, que las cabezas de combate de los misiles contenían material nuclear identificado como Uranio-235 y Uranio-238. Durante las inspecciones realizadas en los lugares impactados, los expertos han registrado niveles de radiación ambiental hasta 80 veces superiores a los habituales.

El análisis radiológico de los fragmentos reveló que el nivel de radiación gamma oscilaba entre 8,3 y 24 microsieverts por hora, cuando la normativa sanitaria establece un máximo de 0,3 microsieverts por hora. Según la documentación del SBU, esta contaminación supone una amenaza directa tanto para las personas como para el entorno.

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Los especialistas han destacado que la exposición a estos niveles puede provocar daños severos en la salud de quienes manipulen o se encuentren cerca de los restos. Tras la localización y el análisis de las municiones, se llevaron a cabo operaciones integrales para neutralizarlas y proteger a la ciudadanía. Las autoridades han subrayado la importancia de actuar con rapidez para evitar la propagación de la radiactividad en las zonas afectadas.

Un devastador ataque nocturno con misiles y drones rusos golpeó las ciudades ucranianas de Kiev, Dnipro y Odesa. Las imágenes muestran incendios masivos, edificios destruidos, vehículos calcinados y los esfuerzos de los equipos de emergencia.

Recomendaciones y proceso judicial

Las autoridades ucranianas han abierto un proceso penal por estos hechos bajo la acusación de crímenes de guerra, conforme al artículo 438 del Código Penal de Ucrania. El procedimiento está supervisado por la Fiscalía Regional de Cherníhiv y sigue en curso. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha reiterado su llamado a la población para que tome medidas de precaución si encuentra restos de drones, misiles u otros tipos de munición.

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Ha advertido que, en ningún caso, se debe acercar, tocar ni mover los objetos sospechosos y ha instado a comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia a través de los números habilitados, entre ellos el SBU, el del Servicio Estatal de Emergencias y de la Policía Nacional del país. El incidente subraya la peligrosidad del material empleado en los ataques y la necesidad de mantener los protocolos de seguridad ante hallazgos de restos bélicos. La investigación permanece abierta mientras las autoridades refuerzan las labores de neutralización y protección de la ciudadanía en las zonas afectadas. También transmite la urgencia de establecer controles más estrictos sobre el armamento utilizado en el conflicto de Ucrania.