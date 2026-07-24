España

¿Dónde es festivo el 25 de julio en España? El día del Apóstol Santiago, patrón nacional y fiesta regional

Esta festividad solía formar parte del calendario nacional, pero desde la llegada de la democracia su celebración se reduce a dos territorios

Guardar
Espectáculo pirotécnico durante las Fiestas del Apóstol, patrón de Santiago, de Galicia, y de toda España, a 24 de julio de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña. (César Arxina / Europa Press)
Espectáculo pirotécnico durante las Fiestas del Apóstol, patrón de Santiago, de Galicia, y de toda España, a 24 de julio de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña. (César Arxina / Europa Press)

Cada 25 de julio, se celebra el día de Santiago Apóstol, una festividad con profundas raíces históricas y religiosas en la península ibérica. La jornada está dedicada a la memoria de uno de los apóstoles más conocidos del cristianismo, cuya figura quedó ligada a la tradición y al devenir cultural de España desde la Edad Media.

El origen del día de Santiago Apóstol

En la tradición cristiana, Santiago, conocido también como Santiago el Mayor, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Según las historias, tras la muerte de Cristo, se le encargó la tarea de predicar el evangelio en el extremo occidental del mundo conocido, es decir, en la antigua Gallaecia, territorio que hoy corresponde a Galicia, León, Zamora, Asturias y el norte de Portugal. La leyenda sostiene que desembarcó en Hispania por la Bética Romana y que, durante su paso por la península, vivió momentos como la aparición de la Virgen del Pilar en Zaragoza. La historia relata que, tras su regreso a Palestina, fue ejecutado por orden del rey Herodes y que sus seguidores trasladaron su cuerpo de vuelta a la península ibérica.

PUBLICIDAD

Este traslado y el hallazgo de su tumba en el lugar donde se fundó Santiago de Compostela dieron origen a una de las peregrinaciones más importantes del mundo cristiano. La ciudad gallega se consolidó como destino de miles de peregrinos a lo largo de los siglos, convirtiendo el Camino de Santiago en uno de los emblemas culturales y espirituales de la historia de Europa. El culto a Santiago fue creciendo y, en el siglo XVII, el papa Urbano VIII lo declaró patrón de España, reforzando la relevancia de su figura en la sociedad y en la cultura peninsular.

El día de Santiago Apóstol pasó a ser una jornada de referencia en el calendario cristiano, con celebraciones religiosas que se extendieron por diversas regiones. A lo largo del tiempo, la fecha fue adquiriendo diferentes dimensiones, desde la puramente religiosa hasta la civil y cultural.

PUBLICIDAD

Santiago Apóstol: por qué se celebra el 25 de julio y cuál es la oración que se le reza
La Catedral de Santiago de Compostela (Wikipedia - stephenD)

Dónde es festivo el 25 de julio

En la actualidad, y desde la llegada de la Democracia, el carácter festivo del 25 de julio ya no es extensivo a todo el país. Aunque durante años fue una fecha festiva a nivel nacional, la regulación de los días no laborables ha cambiado y ahora cada comunidad autónoma decide, según sus propias tradiciones y prioridades, si incluye o no esta jornada en su calendario laboral.

Este año, el 25 de julio cae en sábado y es festivo en dos comunidades. En Galicia, el día de Santiago Apóstol es Día Nacional, una conmemoración que se remonta a 1919, cuando la Asamblea de las Irmandades da Fala decidió establecer la fecha como símbolo de la identidad gallega. En Euskadi también se conserva la festividad, con celebraciones propias y actividades que varían según el municipio, incluyendo mercados y eventos tradicionales.

En el resto del territorio, el 25 de julio se desarrolla como un día laborable más. El próximo festivo nacional tendrá lugar el 15 de agosto, con la Asunción de la Virgen, aunque también cae en sábado, lo que reducirá el impacto para quienes buscan un puente o una pausa adicional en el verano.

Temas Relacionados

Santiago ApostolDías FestivosFiestas De EspañaCalendario LaboralEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde el fuego está fuera de capacidad de extinción

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde el fuego está fuera de capacidad de extinción

Un tiburón que puede vivir 400 años está ayudando a los científicos a entender el secreto de la longevidad

Los expertos han analizado el principal factor biológico del envejecimiento en los ejemplares de estos animales y han concluido que gracias a él viven siglos

Un tiburón que puede vivir 400 años está ayudando a los científicos a entender el secreto de la longevidad

Manu Sánchez: “A Argentina le dimos a probar rabo de toro... y no me tapo la boca por si se chiva Messi”

En el último programa de ‘El perro andaluz’ el humorista analiza la final del Mundial entre España y Argentina en un monólogo cargado de ironía y guasa

Manu Sánchez: “A Argentina le dimos a probar rabo de toro... y no me tapo la boca por si se chiva Messi”

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 24 de julio

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 24 de julio

Cómo hacer dango japonés en casa, el dulce a base de bolitas de harina de arroz pinchadas en un palillo

De textura y elaboración muy similares al archiconocido mochi, el dango ha crecido en popularidad gracias a su aparición en series como Naruto

Cómo hacer dango japonés en casa, el dulce a base de bolitas de harina de arroz pinchadas en un palillo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y 11 granadas que ha encontrado la policía en Marbella

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y 11 granadas que ha encontrado la policía en Marbella

Juan José Ebenezer, mecánico, aclara el impacto de usar gasolina 98 en coches convencionales: “Es tirar el dinero”

Restos de drones y misiles con radiación nuclear: el peligro del que advierte Ucrania y por el que acusa al ejército ruso de crimen de guerra

La Policía Nacional prohíbe a los 2.764 alumnos que empezarán el curso en septiembre dormir en pisos en Ávila: ya no podrán ir con familias y el mercado del alquiler “se va a resentir”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esto es lo mejor que le puedes hacer a tu aire acondicionado para ahorrar dinero en verano y que enfríe más”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

Un experto lo confirma: este es el dinero que cuesta enfriar tu coche después de llevar varias horas al sol

El Gobierno tropieza otra vez en el Congreso: la caída de la senda de déficit dificulta la negociación de los futuros Presupuestos

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos