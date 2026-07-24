¿Dónde es festivo el 25 de julio en España? El día del Apóstol Santiago, patrón nacional y fiesta regional

Espectáculo pirotécnico durante las Fiestas del Apóstol, patrón de Santiago, de Galicia, y de toda España, a 24 de julio de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña. (César Arxina / Europa Press)

Cada 25 de julio, se celebra el día de Santiago Apóstol, una festividad con profundas raíces históricas y religiosas en la península ibérica. La jornada está dedicada a la memoria de uno de los apóstoles más conocidos del cristianismo, cuya figura quedó ligada a la tradición y al devenir cultural de España desde la Edad Media.

El origen del día de Santiago Apóstol

En la tradición cristiana, Santiago, conocido también como Santiago el Mayor, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Según las historias, tras la muerte de Cristo, se le encargó la tarea de predicar el evangelio en el extremo occidental del mundo conocido, es decir, en la antigua Gallaecia, territorio que hoy corresponde a Galicia, León, Zamora, Asturias y el norte de Portugal. La leyenda sostiene que desembarcó en Hispania por la Bética Romana y que, durante su paso por la península, vivió momentos como la aparición de la Virgen del Pilar en Zaragoza. La historia relata que, tras su regreso a Palestina, fue ejecutado por orden del rey Herodes y que sus seguidores trasladaron su cuerpo de vuelta a la península ibérica.

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Este traslado y el hallazgo de su tumba en el lugar donde se fundó Santiago de Compostela dieron origen a una de las peregrinaciones más importantes del mundo cristiano. La ciudad gallega se consolidó como destino de miles de peregrinos a lo largo de los siglos, convirtiendo el Camino de Santiago en uno de los emblemas culturales y espirituales de la historia de Europa. El culto a Santiago fue creciendo y, en el siglo XVII, el papa Urbano VIII lo declaró patrón de España, reforzando la relevancia de su figura en la sociedad y en la cultura peninsular.

El día de Santiago Apóstol pasó a ser una jornada de referencia en el calendario cristiano, con celebraciones religiosas que se extendieron por diversas regiones. A lo largo del tiempo, la fecha fue adquiriendo diferentes dimensiones, desde la puramente religiosa hasta la civil y cultural.

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La Catedral de Santiago de Compostela (Wikipedia - stephenD)

Dónde es festivo el 25 de julio

En la actualidad, y desde la llegada de la Democracia, el carácter festivo del 25 de julio ya no es extensivo a todo el país. Aunque durante años fue una fecha festiva a nivel nacional, la regulación de los días no laborables ha cambiado y ahora cada comunidad autónoma decide, según sus propias tradiciones y prioridades, si incluye o no esta jornada en su calendario laboral.

Este año, el 25 de julio cae en sábado y es festivo en dos comunidades. En Galicia, el día de Santiago Apóstol es Día Nacional, una conmemoración que se remonta a 1919, cuando la Asamblea de las Irmandades da Fala decidió establecer la fecha como símbolo de la identidad gallega. En Euskadi también se conserva la festividad, con celebraciones propias y actividades que varían según el municipio, incluyendo mercados y eventos tradicionales.

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En el resto del territorio, el 25 de julio se desarrolla como un día laborable más. El próximo festivo nacional tendrá lugar el 15 de agosto, con la Asunción de la Virgen, aunque también cae en sábado, lo que reducirá el impacto para quienes buscan un puente o una pausa adicional en el verano.