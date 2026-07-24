El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y granadas que ha encontrado la policía en Marbella

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al crimen organizado en la provincia de Málaga tras encontrar un espectacular arsenal compuesto por 36 fusiles de asalto , granadas de mano y miles de cartuchos en Marbella . La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas relacionadas con el tráfico de armas y drogas, una estructura criminal que operaba desde la Costa del Sol . Según fuentes policiales, el hallazgo se suma a la preocupante tendencia de incremento del armamento de guerra en manos de bandas organizadas en la zona.

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