España

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y granadas que ha encontrado la policía en Marbella

La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas relacionadas con el tráfico de armas y drogas, una estructura criminal que operaba desde la Costa del Sol

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El video muestra una operación policial con la incautación de un arsenal de armas. Se observan varias pistolas dentro de bolsas y sobre una mesa, junto con numerosos cartuchos y cajas de munición. También se muestran dos chalecos antibalas. Un agente con guantes azules manipula una pistola. Esta operación de la Policía Nacional se realizó en Marbella, Málaga, y resultó en la detención de cuatro personas relacionadas con tráfico de armas y drogas. Se hallaron fusiles de asalto, granadas y miles de cartuchos.

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al crimen organizado en la provincia de Málaga tras encontrar un espectacular arsenal compuesto por 36 fusiles de asalto, granadas de mano y miles de cartuchos en Marbella. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas relacionadas con el tráfico de armas y drogas, una estructura criminal que operaba desde la Costa del Sol. Según fuentes policiales, el hallazgo se suma a la preocupante tendencia de incremento del armamento de guerra en manos de bandas organizadas en la zona.

Mesas exhiben paquetes de hachís, cocaína y tusi, fusiles de asalto, cargadores y granadas de mano. Un agente con guantes manipula una granada, con fondo de escudo policial
La Policía Nacional exhibe el arsenal de guerra y las drogas, incluyendo hachís, cocaína y tusi, incautados en una operación contra el crimen organizado en Marbella, Málaga. (Policía Nacional)

Noticia en ampliación.

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