Juan José Ebenezer, mecánico, aclara el impacto de usar gasolina 98 en coches convencionales: “Es tirar el dinero”

“Si mezclas gasolina noventa y cinco y gasolina noventa y ocho, al coche no le pasa nada, por lo menos aquí en España”, asegura Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes sociales, en una publicación en su perfil de TikTok, @juanjoseebenezer, en el que cuenta con más de 371 mil seguidores.
El octanaje mide la tolerancia del combustible ante la compresión en motores a gasolina
“El octanaje” - un indicador de la capacidad de la gasolina para evitar la detonación espontánea - “para lo que sirve es para que tú puedas tener más compresión dentro del cilindro sin que autodetone”, explica el mecánico.
A principios de siglo, las empresas petroleras pusieron en el mercado carburantes de precio superior, pensados para optimizar el desempeño y la durabilidad de los motores. En ese periodo apareció la gasolina de 98 octanos, cuyo precio por litro supera en torno a 20 céntimos al de otras opciones. Estos productos se promocionaron con ventajas como mayor autonomía y potencia.
PUBLICIDAD
No obstante, especialistas en mecánica sostienen que, en los motores a gasolina, persisten ideas erróneas sobre estos beneficios, ya que la gasolina de 95 y 98 octanos responde a necesidades diferentes y la modificación en su composición afecta el proceso de combustión.
Juan José lo explica: “¿Qué es lo que pasa con el combustible? Que si tú aumentas mucho la compresión y aumenta la temperatura cuando inyectas combustible, lo normal es que al inyectarlo, igual que el diésel, autocombustiona, se enciende, explosiona. Y sin embargo, con el gasolina lo que tenemos es una chispa y tenemos que intentar que se mezcle pero que no detone hasta que no encendamos la chispa, si no tendríamos autodetonaciones. Pues con el octanaje lo que vamos a hacer es prolongar ese proceso, es decir, vamos a tener más compresión y vamos a tener más capacidad de control sobre ese combustible".
PUBLICIDAD
Utilizar un octanaje más alto en vehículos que no lo requieren es “tirar el dinero”
“Bien, si tu coche, aquí en Europa o en España, no tiene problema, va con gasolina noventa y cinco, el echarle gasolina noventa y ocho lo único que hace es tirar dinero en subir el octanaje que no estás aprovechando. Por lo tanto, echar noventa y cinco y noventa y ocho no afecta en nada”, asegura Juan José.
“Ahora, en algunas zonas del mundo donde sí que tienes motores o coches de competición, etcétera, donde sí tienen motores que necesitan un octanaje más alto, imagínate que necesita ciento cinco octanos y tú le estás echando de noventa y ocho, pues estás reduciendo el octanaje y vas a tener problemas de encendido en el motor. Y si bien también pasa lo mismo, un motor que tiene que funcionar a noventa y ocho octanos, lo mezclas con noventa y cinco, estás bajando el octanaje y, por lo tanto, puedes tener problemas de encendido".
PUBLICIDAD
“Pero aquí en Europa, en España, lo normal es que puedas mezclar noventa y cinco, noventa y ocho, no pasa nada. Y lo único que pasa si echas noventa y ocho es que estás tirando algo de dinero a la basura, pero el combustible en teoría es el mismo”.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD