Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde hay 11.500 evacuados

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio entre las localidades abulenses de Burgohondo y Navaluenga. (EFE/Raúl Sanchidrián)

España enfrenta desde hace días una situación complicada con los incendios forestales. En lo que va de año han ardido más de 120.000 hectáreas, lo que supone más del triple que en el mismo periodo de 2025. Especialmente preocupan ahora los fuegos en Madrid y Ávila.

Por este motivo, ayer el Gobierno de España se vio obligado a declarar la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila después de que el Ejecutivo de Ayuso solicitase la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (Infoma).

Los incendios en la Comunidad de Madrid (en Almorox, que saltó a la región; en Villa del Prado, y en San Martín de Valdeiglesias) han obligado a la evacuación de 10.000 personas. En Castilla y León hay siete fuegos activos, con el de Burgohondo (Ávila) y el de Murias de Ponjos (León) en IGR-2. Las llamas en La Mierla (Guadalajara) presentan ya una evolución más favorable y los vecinos de 9 de los 34 pueblos desalojados han podido ya regresar a sus casas.