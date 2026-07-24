Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno declara la emergencia nacional en Madrid y Ávila, donde hay 11.500 evacuados

España enfrenta desde hace días una situación complicada con los incendios forestales. En lo que va de año han ardido más de 120.000 hectáreas, lo que supone más del triple que en el mismo periodo de 2025. Especialmente preocupan ahora los fuegos en Madrid y Ávila.
Por este motivo, ayer el Gobierno de España se vio obligado a declarar la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila después de que el Ejecutivo de Ayuso solicitase la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (Infoma).
Los incendios en la Comunidad de Madrid (en Almorox, que saltó a la región; en Villa del Prado, y en San Martín de Valdeiglesias) han obligado a la evacuación de 10.000 personas. En Castilla y León hay siete fuegos activos, con el de Burgohondo (Ávila) y el de Murias de Ponjos (León) en IGR-2. Las llamas en La Mierla (Guadalajara) presentan ya una evolución más favorable y los vecinos de 9 de los 34 pueblos desalojados han podido ya regresar a sus casas.
Tres poblaciones evacuadas en Murias de Ponjos (León)
El incendio declarado en Murias de Ponjos (León) ha obligado al desalojo de tres poblaciones que tienen cerca de unos 40 vecinos: Rosales, Folloso y Andarraso. A las 22.35 horas, se elevó la gravedad del fuego a IGR-2.
*Con información de EFE
En vídeo: evaluación de los daños en El Encinar del Alberche
11.500 personas desalojadas en Madrid y Ávila
El Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estas regiones y que han obligado a desalojar a unas 11.500 personas entre ambos territorios.
En la Comunidad de Madrid han sido evacuadas más de 10.000 personas debido a tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.
En Ávila, el incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo.
*Nota informativa de EFE
Buenos días y bienvenido al nuevo directo de Infobae con las actualizaciones y la última hora sobre los incendios forestales en España. Especialmente preocupan los fuegos en la Comunidad de Madrid y Ávila, después de que en el de La Mierla (Guadalajara) haya comenzado una evolución más favorable de la situación.