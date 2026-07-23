El incendio de Almorox (Toledo) evoluciona favorablemente, pero aún no se da por estabilizado: los vecinos de El Encinar del Alberche siguen desalojados

Vista de la columna de humo, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). (Juanma Jiménez/Europa Press)

Los trabajos de extinción llevados a cabo durante la noche en el incendio forestal de Almorox (Toledo) han permitido que la evolución sea positiva, tal y como ha señalado a través de redes sociales el 112 de la Comunidad de Madrid. Durante toda la madrugada, el perímetro del fuego no ha sufrido variaciones; sin embargo, todavía no se ha dado por estabilizado hasta que esta mañana pueda valorarse la situación en la zona.

El incendio fue declarado este miércoles en el municipio toledano de Almorox y se extendió hacia la Comunidad de Madrid, lo que obligó a las autoridades a enviar mensajes ES-Alert para proceder con desalojos y confinamientos.

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Los vecinos de la urbanización de El Encinar del Alberche tuvieron que ser evacuados, así como los de El Pinar. Todos los vecinos, a excepción de los del primer núcleo, han podido regresar ya a su casa durante la madrugada.

El incendio en el pinar de Almorox (Toledo), de nivel 2, salta a Madrid y obliga a evacuar urbanizaciones y confinar Villa del Prado. (Guardia Civil)

“Va a comenzar el realojo de determinadas urbanizaciones de Aldea del Fresno, pero no se puede dar acceso a la urbanización del Encinar del Alberche porque todavía la situación es de alto riesgo”, explicaba en un mensaje en X el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

En la zona trabajan 15 medios terrestres y tres mandos y continúan cortadas dos carreteras: la M-507 en sentido Navalcarnero y la N-403 en sentido Toledo, en el cruce de ambas vías y la M-540.

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Una treintena de viviendas afectadas por el fuego

La situación en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid por el incendio que comenzó en Almorox obligó a activar la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOMA). Así, además de los recursos ya desplegados por ambas comunidades autónomas, se sumó la intervención del Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE) y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El fuego se originó en la urbanización de El Pinar, en Toledo, poco antes de las 17.00 horas. Juanjo Fernández, director de emergencias de esta zona, señaló a los medios de comunicación que las llamas afectan a una “masa de espinar” con “fuego activo de copas”.

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Los trabajos para la extinción del incendio de Almorox son "positivos" y esperan estabilizarlo en unas horas. (Europa Press)

Por su parte, Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, indicó que el incendio ha provocado afectaciones en una treintena de viviendas de la zona, con algunas de ellas completamente destruidas y otras dañadas en su parte exterior. Pese a ello, no se han registrado ni heridos por las llamas ni intoxicados por el humo hasta el momento.

Pese a la evolución favorable del fuego, no lo son las condiciones meteorológicas. De hecho, la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid (ASEM) ha informado este jueves que el riesgo de incendio forestal en la zona del fuego, en Villa del Prado, es extremo.

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El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha comunicado que el incendio está afectando al funcionamiento del transporte público en toda la zona. En concreto, los autobuses interurbanos de las líneas 545 y 547 han limitado temporalmente su recorrido y únicamente llegan hasta Villa del Prado, sin continuar el resto del trayecto.