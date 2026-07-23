La “mejor película de la historia” está basada en un relato de Stephen King y fue un fracaso en taquilla: “El mejor final de toda la industria del entretenimiento”

(foto: Captura de pantalla/IMDb)

Si bien hay película que son consideradas “clásicos inmediatos” nada más aterrizar en las salas de cine, hay otras que necesitan tiempo. Y este fue el caso de Cadena Perpetua (1994). La película dirigida por Frank Darabont que narra la historia de Andy Dufresne (Tim Robbins), un banquero condenado injustamente por el asesinato de su mujer y de su amante, en un primer momento no terminó de conquistar al público, aunque sí lo hizo con la crítica.

Así, las opiniones se trasladaron a la taquilla: a pesar de haber costado 25 millones de dólares, solo consiguió recaudar 28. Tuvieron que pasar unos cuantos años para que fuese realmente valorada: desde 2008 ocupa el primer puesto del Top 250 de IMDb, la mayor y más importante base de datos cinematográficos del mundo. Desde entonces, se mantiene como la película mejor puntuada de la plataforma, con una nota media de 9,3 sobre 10 basada en alrededor de 3,2 millones de votos.

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Buena prueba de ello son las miles de reseñas que acumula IMDb. “La mejor película de la historia y el mejor final de toda la industria del entretenimiento” ("The best movie in history and the best ending in any entertainment business“), escribió la usuaria auuwws el 8 de octubre de 2020, en una opinión que resume el entusiasmo que sigue despertando más de tres décadas después de su estreno.

La segunda vida de ‘Cadena perpetua’

Basado en la novela corta Rita Hayworth and the Shawshank Redemption de Stephen King, la película nació de una obsesión personal de Frank Darabont. Según explicó el cineasta en una entrevista concedida a El País en 1995, leyó la obra en 1982 y sintió “una gran conexión emocional” con la historia. Cinco años después, en 1987, pidió al autor de Carrie los derechos para adaptarla al cine y, tras varios años de desarrollo, consiguió rodarla en 1993.

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Aunque la película recibió siete nominaciones a los Premios Oscar, el éxito comercial tardó en llegar. Para Morgan Freeman, uno de los factores que jugaron en su contra fue, precisamente, el título. En una entrevista con Seth Meyers en 2016, el actor calificó su nombre original en inglés, The Shawshank Redemption, de “título terrible” y recordó que siempre defendió conservar el nombre completo del relato de Stephen King, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. “No eliges Shawshank Redemption cuando tienes a Rita Hayworth", bromeó.

(foto: Captura de pantalla/IMDb)

Según explicó, los responsables del estudio le respondieron que un título tan largo “no cabía en la marquesina” de los cines, una decisión con la que nunca estuvo de acuerdo. “Les dije: ‘¿Y qué? Poned solo Rita Hayworth... El cartel ya contará el resto’”. “Por eso tardó un tiempo en despegar”, recordó. Tanto es así que, durante los primeros años, muchos espectadores ni siquiera eran capaces de pronunciar correctamente su nombre y se referían a ella con variantes como “Shimshank Redemption” o “Shanksham”.

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Con el tiempo, sin embargo, el boca a boca hizo el resto. Tras abandonar las salas, Cadena perpetua encontró una segunda vida en el mercado doméstico. En 1995 se convirtió en la película más alquilada en formato VHS en Estados Unidos, con más de 320.000 copias distribuidas. Dos años después, las continuas emisiones en la televisión por cable terminaron por convertirla en un fenómeno cultural.