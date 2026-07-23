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Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

Las entidades conocen con antelación el importe que recibirán de la Seguridad Social y utilizan recursos propios para poner el dinero a disposición de sus clientes antes de que llegue la transferencia oficial

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Ilustración de dos manos intercambiando billetes de pesos argentinos, como los de 2000 y 20000, a través de una ventanilla de atención bancaria.
Dos manos, una de cliente y otra de cajero, se encuentran para intercambiar billetes de pesos argentinos, incluyendo de 2000 y 20000, en una ventanilla de atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llega final de mes y, con él, además de otra ola de calor, también se acerca el momento del ingreso de la pensión que recibirán más de diez millones de personas en nuestro país. Sin embargo, la fecha exacta dependerá del banco donde se tenga domiciliada la prestación. Y la coincidencia de que el día 25 caiga en sábado también puede introducir variaciones en el calendario habitual, lo que obliga a algunas entidades a ajustar sus plazos.

En nuestro país, la Seguridad Social abona las pensiones contributivas a mes vencido, lo que significa que la nómina de julio tiene como fecha oficial de pago los primeros días hábiles de agosto, con un margen que va desde el primer día hábil hasta el cuarto día natural del mes siguiente. Pero la banca española lleva años anticipando ese ingreso a sus clientes, una práctica que comenzó durante la pandemia y que a día de hoy ya forma parte de la operativa habitual del sistema financiero.

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Ahora, las entidades conocen con antelación el importe que recibirán de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y utilizan recursos propios para poner el dinero a disposición de sus clientes antes de que llegue la transferencia oficial. Un adelanto que puede ser de entre una semana y varios días.

Cuatro días de diferencia entre los bancos más rápidos y los más lentos

Sin embargo, este mes, el día 25 de julio, jornada de referencia para muchas entidades, cae en sábado. Una circunstancia que provoca que algunos bancos adelanten el abono al jueves o al viernes de esta semana, mientras que otros mantienen el pago el propio día 25 o lo desplazan al lunes siguiente.

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Bankinter y Unicaja son las entidades que más anticipan el ingreso este mes. Sus clientes podrán ver el dinero en su cuenta este jueves 23 de julio. Un día después, el viernes 24, realizarán el abono CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja, Cajamar, Caja Rural y Laboral Kutxa. Banco Santander se sitúa en un punto intermedio y prevé efectuar los ingresos entre el 23 y el 24, con posibles variaciones según la sucursal.

BBVA, ING y Kutxabank mantendrán el pago el sábado 25 de julio, mientras que Abanca retrasará el abono hasta el lunes 27, al quedar su fecha habitual englobada en el fin de semana.

Por qué cada banco paga en una fecha distinta

Al final, cada entidad bancaria elige la fecha porque la Seguridad Social no impone a ninguna un día concreto para el adelanto de las pensiones. Cada banco fija su propio calendario en función de su política comercial, de los plazos en que recibe los ficheros de pago de la TGSS y de su operativa interna para gestionar fines de semana y festivos. Esa autonomía explica que las diferencias entre entidades puedan llegar a cuatro ías en un mismo mes, como ocurre en julio de 2026.

El adelanto afecta a todas las pensiones contributivas abonadas por la Seguridad Social a través de domiciliación bancaria: jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y pensiones en favor de familiares. En todos los casos, el ingreso se realiza de forma automática en la cuenta designada por el beneficiario, sin que este deba realizar ningún trámite.

Si llegada la fecha prevista al pensionista no le llega el dinero a su cuenta, los expertos recomiendan revisar los movimientos a lo largo del día, ya que algunas entidades distribuyen los abonos en distintas franjas horarias. Si el saldo no aparece pasadas varias horas, el paso siguiente es contactar directamente con el banco para descartar incidencias técnicas antes de acudir a la Seguridad Social. La mayoría de los retrasos se resuelven en pocas horas sin necesidad de gestiones adicionales.

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