Tres incendios activos en la Comunidad de Madrid dejan 26 viviendas afectadas, más de 600 hectáreas calcinadas y decenas de vecinos evacuados o confinados en plena ola de calor

Se desata un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias tras arder un coche en la M-501. (Europa Press)

La situación de los incendios este jueves es especialmente preocupante en la Comunidad de Madrid. Dos frentes simultáneos azotan la región con un balance provisional de al menos 26 viviendas destruidas total o parcialmente y cerca de 890 hectáreas arrasadas. El primero, originado a última hora de este miércoles en la localidad toledana de Almorox, cruzó la frontera provincial y causó los mayores daños en el municipio madrileño de Villa del Prado. El segundo ha comenzado este jueves en San Martín de Valdeiglesias tras arder un vehículo en la carretera M-501, que ha obligado a confinar una residencia de mayores y a alertar a varios núcleos de población.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido que las próximas horas en el entorno de Villa del Prado van a ser “muy complicadas” por las altas temperaturas y el viento, aunque el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha reconocido que “los trabajos que se han hecho durante la noche han dado resultado y no ha crecido el perímetro de la tarde”. El incendio no se da por estabilizado porque las condiciones meteorológicas siguen siendo “extremas”, según el consejero, y existe riesgo de reproducción del fuego.

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El incendio en el pinar de Almorox (Toledo), de nivel 2, salta a Madrid y obliga a evacuar urbanizaciones y confinar Villa del Prado. (Guardia Civil)

Dos focos más en San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado

El incendio de Almorox, que comenzó en Castilla-La Mancha y se propagó hacia Madrid, ha quemado unas 600 de las 890 hectáreas totales en suelo madrileño. La Guardia Civil cifra en al menos 20 las viviendas calcinadas en Villa de Prado, donde hay 225 parcelas afectadas y 20 vehículos destruidos. En la provincia de Toledo, el fuego alcanzó otras seis viviendas y varios coches, con 26 personas todavía desalojadas. El incendio permanece en situación operativa 2, con el perímetro de la zona de Almorox ya controlado y el nivel de gravedad rebajado al 1. La principal preocupación de los servicios de emergencia se concentra en la urbanización El Encinar del Alberche, donde se mantienen tanto la evacuación como la restricción de acceso.

Y, en esta misma localidad, ha comenzado un foco diferente al originado en Almorox. Este nuevo incendio en Villa del Prado ha obligado a desalojar la urbanización Caravan Garden y el Centro Residencial Casa Hogar Aman Picadas, en Aldea del Fresno. Sus 78 residentes han sido trasladados al polideportivo municipal. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado un ES-Alert tanto a la población próxima al foco como a los vecinos de Caravan Garden, a quienes han pedido que se dirigieran al casco urbano de Aldea del Fresno. Al resto de habitantes de Villa del Prado, se les ha instado a permanecer confinados en sus viviendas con las puertas y las ventanas cerradas.

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Desalojos en Villa del prado (Madrid), debido a la mala evolución del incendio originado ayer en Toledo, a causa de los vientos y las altas temperaturas, también se han desalojado urbanizaciones de Pelayos y San Martín de Valdeiglesias.#Incendios #GuardiaCivil pic.twitter.com/QGFEmobyFW — Guardia Civil (@guardiacivil) July 23, 2026

Otro incendio activo en la Comunidad de Madrid, el de San Martín de Valdeiglesias, se ha declarado este jueves a la altura del kilómetro 57 de la M-501 tras el incendio de un vehículo. Para su extinción trabajan 16 medios aéreos y terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, las Brigadas Forestales y los Agentes Forestales de la región, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid desde su cuenta de X.

Como medida preventiva, ha sido confinada la residencia de mayores López Rumayor y se ha enviado una alerta ES-Alert a las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que sus residentes permanezcan en sus domicilios. A las 17:00 horas, Emergencias 112 ha ampliado el perímetro de alerta y ha enviado un nuevo aviso a toda la población de Pelayos de la Presa, incluidas sus urbanizaciones, ante la proximidad de las llamas.

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*Noticia con información de agencias.