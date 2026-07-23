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El incendio en Almorox (Toledo) baja a nivel 1 tras quedar perimetrado: el fuego ha quemado 1.000 hectáreas

La urbanización de El Espinar del Alberche fue ayer desalojada y los vecinos todavía no han podido regresar a sus viviendas

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Un camión de bomberos forestales, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). (Juanma Jiménez/Europa Press)
Un camión de bomberos forestales, en la urbanización El Encinar del Alberche, a 22 de julio de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). (Juanma Jiménez/Europa Press)

El incendio forestal declarado en la tarde del miércoles en el municipio de Almorox (Toledo) ya se encuentra perimetrado, por lo que ha sido posible que descienda a nivel 1 de gravedad. El fuego ha afectado a una superficie estimada de 1.000 hectáreas tanto en Castilla-La Mancha como en la Comunidad de Madrid, a donde se extendió ayer rápidamente.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, ha señalado que este incendio es de los denominados como “interfaz urbano-forestal” que son “muy, muy peligrosos”.

Las causas del siniestro, que ha provocado desalojos y confinamientos, aún se desconocen. Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que se podría haber originado en el entorno de la urbanización El Romillo de Almorox.

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Mapa con extensión del incendio entre Almorox y Villa del Prado. (Europa Press)
Mapa con extensión del incendio entre Almorox y Villa del Prado. (Europa Press)

Los vecinos de El Encinar del Alberche continúan desalojados

Los trabajos de extinción durante la noche han permitido que el perímetro del fuego apenas haya sufrido variaciones, por lo que la evolución es positiva. Durante la madrugada pudieron regresar muchos de los vecinos evacuados a sus viviendas, pero no los de la urbanización de El Encinar del Alberche, cuya situación no ha cambiado por el momento.

“Va a comenzar el realojo de determinadas urbanizaciones de Aldea del Fresno, pero no se puede dar acceso a la urbanización del Encinar del Alberche porque todavía la situación es de alto riesgo”, explicaba en un mensaje en X el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

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La circulación en la zona se ha visto afectada, con el corte de las carreteras M-507 en sentido Navalcarnero y la N-403 en sentido Toledo, en el cruce de ambas vías y la M-540. Además, los autobuses interurbanos de las líneas 545 y 547 no se prestan con normalidad: se ha limitado temporalmente su recorrido y únicamente llegan hasta Villa del Prado, municipio que ayer tuvo que ser confinado.

Vecinos desalojados por el incendio de Almorox, este jueves. (Mario Moron Pereira/EFE)
Vecinos desalojados por el incendio de Almorox, este jueves. (Mario Moron Pereira/EFE)

Varias casas han sido afectadas por el fuego

Juanjo Fernández, director de emergencias de la zona en la que se originó el incendio poco antes de las 17.00 horas, explicó este miércoles a los medios de comunicación que las llamas afectan a “una masa de espinar” con “fuego activo de copas”.

Por su parte, Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, indicó que el incendio ha provocado afectaciones en una treintena de viviendas de la zona, con algunas de ellas completamente destruidas y otras dañadas en su parte exterior. Pese a ello, no se han registrado ni heridos por las llamas ni intoxicados por el humo hasta el momento.

El incendio en el pinar de Almorox (Toledo), de nivel 2, salta a Madrid y obliga a evacuar urbanizaciones y confinar Villa del Prado. (Guardia Civil)

Sin embargo, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha informado este jueves de que, aunque es cierto que hay viviendas afectadas por el incendio, todavía no es posible precisar cuántas ni la cifra que se localiza tanto en Castilla-La Mancha como en la Comunidad de Madrid.

Durante la noche, la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se incorporó ayer al operativo tras activarse la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOMA), han realizado ataques directos al fuego en el flanco izquierdo apoyados con autobombas y apertura de cortafuegos.

*Con información de EFE

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