El chiringuito de lujo en Ibiza en el que Ferran Torres y Llorente han celebrado el Mundial: marisco, pasta con caviar y un reguero de ‘celebrities’

Ferran Torres y Marcos Llorente se dan un homenaje en Casa Jondal, el chiringuito más exclusivo de Ibiza (Montaje Infobae)

Un chiringuito en el que comer descalzo y pagar más de 1.000 euros de cuenta. Es una de las muchas maneras en las que se puede definir Casa Jondal, uno de los restaurantes más distinguidos y exclusivos de las Baleares y primer destino elegido por el gran héroe de la selección española para celebrar la victoria en la final del Mundial. Ferran Torres y Marcos Llorente se han dejado ver estos días por la isla de Ibiza, donde han aterrizado con ganas de disfrutar de unas merecidas vacaciones tras lograr la segunda estrella para España.

Ha sido el centrocampista del Atlético de Madrid quien ha dejado constancia de la escapada a través de varias publicaciones en sus redes sociales. En una de ellas aparece posando junto al delantero del FC Barcelona en las mesas de este exclusivo chiringuito, un restaurante de lujo en una de las playas más exclusivas de la isla, Cala Jondal, en el sur de Ibiza.

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Casa Jondal es uno de esos lugares que redefine por completo el concepto tradicional de chiringuito. Nada de música a altos volúmenes, sillas de plástico ni mojitos. Aquí encontramos lujo desde que nos acercamos a la arena. Desde su apertura, el restaurante ha construido una identidad basada en el respeto por el producto, una cocina de inspiración mediterránea y una experiencia que combina la alta gastronomía con las bondades de un entorno privilegiado.

Por esta pequeña cala desfilan cada año decenas de rostros conocidos del famoseo nacional e internacional, nombres que se mezclan con los trescientos comensales que cada día llenan las mesas de Casa Jondal. Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Roger Federer, Tobey Maguire, Gerard Butler, Dua Lipa, Naomi Campbell... Y, del panorama español, más allá de las estrellas del fútbol, personajes como Tamara Falcó o Vicky Martín Berrocal. Solo algunas de las celebrities que pueden confirmar de primera mano la excelencia de esta experiencia gastronómica.

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Una excelencia que, por supuesto, se paga. Casa Jondal cuenta con un ticket medio que supera los 250 euros por comensal, aunque hay cuentas que superan de lejos los 1.000 por cabeza. Productos de enorme calidad, manjares de lujo y vinos exclusivos suben la cifra hasta las cuatro cifras. Números desorbitados para algunos y más que merecidos para otros.

Mucho caviar y vinos exclusivos

Detrás de Casa Jondal se encuentra Rafa Zafra (Sevilla, 1981), uno de los cocineros españoles más reconocidos por su dominio de la cocina marinera. Desde sus orígenes en la Posada de Alcalá en Sevilla hasta su consolidación como uno de los nombres más influyentes de la gastronomía contemporánea con proyectos como Estimar, uno de los restaurantes más exclusivos y deseados de Barcelona.

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Para este lujoso chiringuito, Zafra se ha unido a Alberto Pacheco, un chef ibicenco que conoce como pocos la gastronomía local. El resultado les ha traído grandes alegrías, entre ellas el haber sido elegidos Mejor Chiringuito de España 2026 por la revista Tapas.

Pescados salvajes recién llegados del mar, mariscos de temporada y materias primas seleccionadas a diario protagonizan una propuesta culinaria en la que manjares como el caviar tienen un papel clave. El producto se sirve con la menor intervención posible, con cocciones al horno, a la plancha o en fritura.

En la carta, destacan entrantes como los mejillones en salsa marinera (38 €) o sus boquerones fritos en vinagre (38 €). Otros clásicos de la casa son la cigala al ajillo (85 €), el carpaccio de gamba roja (45 €) o las espardeñas con papada ibérica y caldo de jamón (85 €). Si buscamos algo más contundente, aparecen opciones como el arroz caldoso de bogavante (185 €/kg), un clásico entre los clásicos, o cualquieras de sus pescados frescos de temporada.

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El caviar es uno de los grandes hilos conductores, tanto que cuenta con su propia sección en la carta. En ella, encontramos elaboraciones como el tartar de cigala con caviar (85 €), el bikini de salmón ahumado con caviar (125 €) o la pasta con caviar (125 €), uno de los platos más icónicos de la casa.

No sabemos qué comieron los deportistas en esta visita, aunque sí sabemos qué bebieron. Lo conocemos gracias a Marcos Llorente, gran amante de los vinos, que un día más ha querido compartir sus botellas elegidas. En esta ocasión, han sido dos: un Domaine de la Romanee Conti Corton 2022, un tinto de Borgoña muy cotizado y casi imposible de conseguir; y un Chambolle-Musigny 2020, un exclusivo Pinot Noir.

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