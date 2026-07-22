España

Los incendios en España queman ya una superficie similar a dos veces la ciudad de Madrid: 120.000 hectáreas, el doble que hace dos semanas

En lo que va de año se han registrado 343 fuegos en nuestro país, de los cuales 18 han quemado más de 500 hectáreas

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El incendio forestal que se ha declarado este martes en Selas (Guadalajara). (EFE/Nacho Izquierdo)
El incendio forestal que se ha declarado este martes en Selas (Guadalajara). (EFE/Nacho Izquierdo)

El mes de julio está siendo muy intenso en cuanto a incendios forestales en España. En solo dos semanas, la superficie quemada en nuestro país en lo que va de año se ha duplicado, acercándose a la cifra de las 120.000 hectáreas —concretamente, 119.458, mientras que el 8 de julio era de 58.383—, un territorio equivalente a dos veces el término municipal de Madrid.

Con la vista puesta especialmente en el fuego de La Mierla (Guadalajara), que continúa avanzando por la Sierra Norte de la provincia, los medios de extinción continúan trabajando intensamente para contener las llamas. Solo en esta zona han quedado ya arrasadas aproximadamente 32.000 hectáreas, convirtiéndose en el más extenso en lo que va de año y en el mayor de la historia de Castilla-La Mancha.

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La superficie quemada en este 2026 supone más del triple que en el mismo periodo de 2025, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés): el año pasado, en estas fechas, el terreno afectado por el fuego era de 35.270 hectáreas.

El incendio está lejos de ser controlado, mientras suma ya 32 pueblos evacuados con unas 1.200 personas afectadas y el dispositivo está centrado en proteger a las poblaciones
El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se encuentra "fuera de su capacidad de extinción" (EFE/Nacho Izquierdo)

En cuanto al número de siniestros registrados, este 2026 el EFFIS contabiliza 343 en España, frente a los 129 en las mismas fechas de 2025. Además, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se han contabilizado 18 grandes incendios, un cifra que supera ampliamente la registrado en la misma fecha de 2025 (7) y la media de la última década (8).

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Se mantiene la preocupación sobre el incendio en La Mierla

Estas dos últimas semanas, según los datos del EFFIS, han sido especialmente negativas en nuestro país en cuanto a incendios forestales: entre el 9 y el 15 de julio se quemaron 23.076 hectáreas y entre el 16 y hoy la cifra provisional es de 37.999, la más alta de este año en cuanto a valores semanales. Entre el 9 y el 22 de julio de 2025 se quemaron 10.300 hectáreas.

Estas cifras, sin embargo, afortunadamente todavía quedan lejos de los peores datos que se registraron el año anterior, durante el mes de agosto. En la semana del 6 al 12 de agosto de 2025 quedaron calcinadas 144.158 hectáreas y entre el 13 y el 19, 178.141, cifras que superan todo el terreno afectado en lo que va de este 2026. Fue precisamente en este periodo cuando se produjo el peor incendio de la historia de España desde que hay datos: el de la zona de Larouco, Quiroga y Oencia (entre las provincias de Ourense, Lugo y León), conocido como el de Gestoso, donde se quemaron aproximadamente 45.000 hectáreas.

El incendio de La Mierla saltando a El Ordial y subiendo hasta el pico Alto Rey el pasado domingo 19 de julio (Cedido)

Este año, tras el fuego en Los Gallardos (Almería) —el más mortífero de Andalucía y el segundo de España con 13 víctimas mortales— y en Orés, en la comarca de Cinco Villas (Zaragoza) —que ya se encuentra controlado—, la atención se mantiene sobre el de La Mierla, que ha obligado a la evacuación de más de una treintena de localidades y al confinamiento de más de una decena. Preocupan también otro en la provincia de Guadalajara, en Selas; uno en Brieva (Segovia), y otro en Ejulve (Teruel).

*Con información de EFE

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