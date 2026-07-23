Kiko Rivera anuncia que ha sufrido de nuevo un ictus: “Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver”

Kiko Rivera. (IMAGEN DE ARCHIVO).

La preocupación en torno al estado de salud de Kiko Rivera aumentaba de forma considerable en las últimas horas. Después de anunciar la cancelación de todos los conciertos previstos para este verano debido a un “grave problema de salud”, el DJ ha decidido explicar personalmente qué le ha ocurrido. A través de un nuevo comunicado publicado en sus redes sociales, el hijo de Isabel Pantoja ha confirmado que ha sufrido un segundo ictus, un episodio que, según él mismo reconoce, ha sido más grave que el que padeció en 2022 y que le obliga a detener por completo su actividad profesional.

El artista ha explicado que este nuevo contratiempo supone un punto de inflexión en su vida. “He vuelto a sufrir un ictus. Esta vez ha sido un poco más fuerte”, comienza escribiendo en un mensaje con el que también ha querido agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas tras conocerse la suspensión de su gira.

PUBLICIDAD

En su comunicado, Kiko Rivera apunta directamente al desgaste emocional y a la presión mediática como posibles factores que han influido en este nuevo episodio. “Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares”, afirma, dejando entrever el impacto que, según él, ha tenido la exposición pública continuada sobre su bienestar.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el DJ ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Explica que la rápida actuación de los profesionales sanitarios ha sido determinante y asegura encontrarse estable, aunque reconoce que el ictus le ha dejado algunas secuelas que espera superar con el paso del tiempo. “Han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo”, señala, mostrando su confianza en poder recuperarse completamente.

PUBLICIDAD

Consciente de que esta experiencia supone una nueva oportunidad, el artista asegura que ha llegado el momento de replantearse muchas cuestiones. “La vida vuelve a darme una oportunidad y esta vez no pienso desaprovecharla”, escribe. A continuación, explica que a partir de ahora dará prioridad absoluta a su salud, a su familia y a su tranquilidad, dejando en un segundo plano cualquier compromiso profesional.

Kiko Rivera pone un tema de Isabel Pantoja en Sevilla tras la polémica cancelación de su concierto. (EUROPA PRESS).

“He intentado cuidar mi salud y seguir adelante, pero llega un momento en el que uno también necesita paz para vivir”, reflexiona antes de anunciar que pondrá límites para proteger su bienestar. “Ha llegado el momento de priorizar mi tranquilidad, mi familia y mi recuperación. No voy a seguir soportando situaciones que ponen en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas”, añade.

PUBLICIDAD

Además de compartir su situación médica, Kiko Rivera ha querido poner freno a las numerosas informaciones que han comenzado a circular desde que trascendió su ingreso hospitalario. En su mensaje deja claro que cualquier novedad sobre su evolución únicamente será comunicada por él mismo o por su familia más cercana.

“Toda la información relacionada con mi estado de salud saldrá únicamente de mí o de mi familia. Solo mi familia y mi mujer tienen acceso a la información necesaria”, explica, lamentando que algunas personas estén difundiendo datos sin autorización. Por ese motivo, pide a sus seguidores que no den credibilidad a informaciones que no procedan directamente de su entorno.

PUBLICIDAD

Preocupación en su entorno

El comunicado llega después de que distintos programas de televisión informaran de que el DJ permanecía ingresado en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla. Durante las últimas horas también trascendió la preocupación existente entre sus amigos, quienes aseguraban no haber conseguido contactar con él desde que comenzó este nuevo episodio de salud.

La novia de Kiko Rivera, Lola García, da un golpe sobre la mesa y se reivindica frente a Irene Rosales. (EUROPA PRESS).

Junto a él permanece su pareja, Lola García, convertida en uno de sus principales apoyos durante estos días. Diferentes informaciones apuntan a que la bailarina ha suspendido parte de sus compromisos profesionales para acompañarlo durante su recuperación. Asimismo, varios medios han señalado que Isabel Pantoja se habría desplazado hasta Sevilla para estar junto a su hijo tras conocer la gravedad de la situación.

PUBLICIDAD

Numerosos problemas de salud a sus 42 años

Este nuevo ictus vuelve a situar a Kiko Rivera frente a uno de los momentos más complicados de su vida. El artista ya sufrió un primer ictus en octubre de 2022, una experiencia que cambió profundamente su forma de afrontar la salud y los hábitos de vida. Posteriormente también tuvo que hacer frente a otros problemas médicos, entre ellos una angina de pecho que requirió un cateterismo urgente y un infarto óseo en una rodilla que le obligó a cancelar actuaciones.