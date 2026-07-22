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El incendio forestal de Almorox (Toledo) obliga a evacuar varias urbanizaciones y confinar un municipio en Madrid, y activa el nivel 2 del plan de emergencias

La activación del nivel 2 del plan de emergencias se ha producido después de que el Infocam de Castilla-La Mancha cortara la carretera N-403 por la proximidad del incendio

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Captura de pantalla de un vídeo realizado por los bomberos forestales que trabajan para extinguir el incendio en Almorox, Toledo. (X/@BBFFMadrid)
Captura de pantalla de un vídeo realizado por los bomberos forestales que trabajan para extinguir el incendio en Almorox, Toledo. (X/@BBFFMadrid)

Este miércoles se ha declarado un incendio forestal en el municipio toledano de Almorox, que ha obligado a evacuar la urbanización El Encinar del Alberche, en la localidad madrileña de Villa del Prado, y ha llevado a la Comunidad de Madrid a activar la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOMA) debido a la evolución de las llamas.

El fuego se ha originado en la Urbanización El Pinar de Toledo poco antes de las cinco de la tarde y, según ha declarado ante los medios de comunicación el director de emergencias de la zona, Juanjo Fernández, afecta a una “masa de espinar” con “fuego activo de copas”. Ahora, las llamas han cruzado hasta el límite con la Comunidad de Madrid, donde las autoridades han adoptado medidas de protección para la población ante el riesgo de propagación. Entre ellas, se ha ordenado la evacuación de El Encinar del Alberche y el confinamiento de los vecinos que permanecen en la zona.

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La activación del nivel 2 del plan de emergencias se ha producido después de que el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) cortara la carretera N-403 por la proximidad del incendio, una medida adoptada para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los equipos de extinción. Además, también permanece cortada la M-507 en dirección Navalcarnero, según ha informado Emergencias 112 en sus redes sociales.

Sucesos.- Cortan una carretera por un incendio en Almorox (Toledo)
Incendio en Almorox, Toledo. (REMITIDA / HANDOUT por PLAN INFOCAM)

Refuerzo del operativo de extinción

Hasta la zona se han desplazado 19 dotaciones terrestres y aéreas de Bomberos de la Comunidad de Madrid y de los Bomberos Forestales autonómicos. A estos recursos se suman los efectivos movilizados por el Infocam, que participan en las labores de extinción con ocho medios terrestres y 27 profesionales. Ante la magnitud del incendio, la Unidad Militar de Emergencias (UME) también se ha sumado al dispositivo de extinción.

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Hasta el Puesto de Mando Avanzado se ha desplazado Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, que ha contactado con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio forestal.

Además, la evolución del incendio ha obligado a reforzar los avisos a la población. La Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 (ASEM112) ha enviado un segundo mensaje a través del sistema ES-Alert para advertir de que los vecinos de Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y del camping situado en la zona deben dirigirse hacia el interior de la localidad de Aldea del Fresno.

El incendio en el pinar de Almorox (Toledo), de nivel 2, salta a Madrid y obliga a evacuar urbanizaciones y confinar Villa del Prado. (Guardia Civil)

Las autoridades han pedido extremar la precaución durante los desplazamientos debido a la escasa visibilidad provocada por el humo, además de seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias.

Las llamas dificultan la circulación del transporte público

Por su parte, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha comunicado que el incendio está afectando al funcionamiento del transporte público en toda la zona. En concreto, los autobuses interurbanos de las líneas 545 y 547 han limitado temporalmente su recorrido y únicamente llegan hasta Villa del Prado, sin continuar el resto del trayecto.

El organismo ha aconsejado a los viajeros consultar el estado del servicio antes de desplazarse y planificar sus viajes en función de la evolución de la emergencia.

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