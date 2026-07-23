Si llevas a tu perro a la playa, cuidado con este gesto que los veterinarios desaconsejan

Perro en la playa (Freepik)

La playa es el destino ideal para los españoles cuando viajan durante el verano. Ya sea dentro o fuera de las fronteras nacionales, los viajeros eligen el litoral siempre que pueden y muchos lo harán acompañados de sus mascotas. Los amantes de los animales saben que la playa es uno de los lugares favoritos de los perros, especialmente aquellos que adoran el agua.

El espacio abierto y fresco les permite correr y jugar sin restricciones, pero el lugar no está libre de peligros. La adiestradora canina Sarah Rose ha alertado en una entrevista con Le Journal des Femmes que hay algunas conductas que repiten todos los perros en la playa y que pueden dar lugar a problemas de salud severos.

PUBLICIDAD

Rose resume el foco del riesgo en dos hábitos muy comunes: “Jugar a la pelota y cavar agujeros”. Ambas actividades “son dos muy buenas razones por las que tu perro podría sufrir una impactación por arena”, añade la adiestradora. Este problema veterinario ocurre cuando un perro ingiere arena por error o de forma deliberada, lo que provoca que se acumule en el intestino y se produzcan irritaciones, inflamaciones y obstrucciones.

Jugar con la pelota o cavar en la arena puede provocar en los perros una obstrucción digestiva por arena que llega a comprometer el riego sanguíneo del intestino. En el caso de los hoyos, la especialista dice que “por desgracia, es probablemente una de las formas más peligrosas de ingerir arena, porque la lanzan hacia la parte posterior de la garganta”. Con la pelota, el peligro es diferente: la arena se queda pegada a su superficie y, si no se limpia bien, es muy probable que el animal acabe tragando arena.

PUBLICIDAD

Cómo evitar la impactación por arena

Un perro cava un hoyo en la playa. (Canva)

Muchos propietarios no detectan a tiempo ese cuadro, que los expertos consultados describen como un “asesino silencioso”. Rose sostiene que apenas se habla de este problema entre educadores caninos y pide que cada dueño sepa reconocerlo antes de que derive en una urgencia veterinaria. En los casos más graves, el bloqueo no solo impide el tránsito intestinal, sino que puede cortar el flujo de sangre hacia los intestinos.

Para reducir el riesgo, la educadora aconseja prescindir de las pelotas de tenis y sustituirlas por modelos lisos, ya que la arena se adhiere con facilidad a las superficies con fibras. También recomienda hacer pausas frecuentes y limpiar la pelota con agua dulce antes de devolvérsela al animal.

PUBLICIDAD

Estas son las razas de perros más comunes en España

En esa misma línea, insiste en que el perro debe beber en un cuenco con agua limpia, sin restos de arena. “No sigáis dándoles una pelota llena de arena y aseguraos de que beben en un cuenco donde no haya ningún riesgo de agua con arena, porque el agua limpia puede arrastrar la arena cuando entra en la boca”, señala Sarah Rose en el medio. La prevención también pasa por frenar la conducta de los perros que cavan de manera compulsiva. Si no dejan de hacerlo, Rose plantea ponerles la correa, pedirles que se sienten, hacer una pausa y ofrecerles agua fresca hasta que se relajen.

Los síntomas que obligan a acudir al veterinario

Si el perro ha pasado el día en la costa, conviene vigilar una serie de señales de alarma. Entre ellas figuran los vómitos repetidos, sobre todo cuando ya no puede retener ni el agua que bebe, la pérdida de apetito con letargo, y el dolor o la hinchazón visibles en el abdomen.

PUBLICIDAD

La experta añade otros dos indicios compatibles con una obstrucción intestinal: diarrea con granos de arena o ausencia total de heces pese a los esfuerzos continuados del animal. Ante cualquiera de esos síntomas, la recomendación es consultar de inmediato con un veterinario.