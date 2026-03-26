La ‘guerra’ del diésel: los consumidores denuncian que las grandes cadenas han subido el gasóleo hasta 5 céntimos y los gasolineros lo niegan

Un surtidor de gasolina. REMITIDA / HANDOUT por FOMENT DEL TREBALL.

La primera consecuencia de la guerra de Oriente Medio en las finanzas de los consumidores ha sido la subida del gasóleo y de la gasolina impulsada por el encarecimiento del petróleo. Para paliar la penalización de este incremento en los bolsillos de los españoles, el Gobierno aprobó rebajar el IVA de los carburantes del 21% al 10% y del impuesto sobre hidrocarburos, una rebajada que, según las asociaciones de consumidores, no ha llegado íntegra a los ciudadanos, lo que niegan los propietarios de gasolineras.

El desajuste denunciado por las organizaciones de consumidores se produce porque el precio de la gasolina y del gasoil está liberalizado, cada operador puede fijar las tarifas que desee, por lo que aunque las estaciones de servicio repercutan la bajada hasta el 10% del IVA en el coste de la gasolina si suben a su vez los precios esta rebaja desaparece.

Según la asociación de consumidores Facua, una de cada cuatro gasolineras subió los precios el domingo 22 de marzo, día en que entró en vigor el real decreto ley con las nuevas medidas. Sus representantes aseguran que las tres principales cadenas de gasolineras, Repsol, Moeve y BP, “han aprovechado el maquillaje fiscal del Gobierno para inflar de media entre 2 y 5 céntimos el precio del gasóleo”.

Una bajada de 18,5 céntimos de media

La organización ha comparado la evolución del precio medio del gasóleo desde la entrada en vigor de la rebaja del IVA y el impuesto sobre hidrocarburos con la bajada real que las gasolineras han aplicado a los consumidores. Según recoge su informe, el precio medio de las 11.047 gasolineras de todas las cadenas e independientes analizadas en la Península ha pasado de los 1,963 euros por litro de gasóleo que cobraban el sábado a los 1,778 euros de este miércoles.

“La bajada media ha sido de solo 18,5 céntimos y de no haber aplicado subidas encubiertas a lo largo de estos cuatro días, la rebaja habría alcanzado los 23,2 céntimos, por lo que el precio medio sería de 1,731 euros”, señala la asociación en un comunicado.

Inciden en que las bajadas de precios que se han producido en las estaciones de servicio desde el pasado domingo hasta el pasado miércoles han sido “inferiores” a las que tendrían que haberse producido con la repercusión directa de la bajada del IVA del 21 al 10% y el recorte de 4,9 céntimos por litro en el impuesto sobre hidrocarburos, que ha pasado de 37,9 a 33,0 céntimos por litro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

Las tres principales cadenas

Facua también ha analizado la evolución de los precios en las tres principales cadenas de gasolineras que operan en España. Según sus resultados, Repsol “solo ha aplicado a los consumidores una bajada de 21,8 céntimos de media en la Península. Es decir, que del domingo 22 al miércoles 25 las gasolineras de la principal cadena han inflado sus precios otros 2,2 céntimos de media”.

El comunicado explica que el miércoles las gasolineras Repsol suministraron el litro de gasóleo a 1,826 euros de media en la Península, frente a los 2,044 euros del sábado. La rebaja del IVA al 10% y la de 11,169 céntimos en el impuesto sobre hidrocarburos debería haber derivado en una bajada media de 24,0 céntimos, situando su precio medio en 1,804 euros.

En cuanto a Moeve, los cálculos de Facua indican que ha bajado una media de 18,8 céntimos el precio del gasóleo, por lo que “ha aprovechado la rebaja fiscal para inflarlo otros 4,9 céntimos”, señala la asociación.

Surtidores de una gasolinera Repsol en Madrid (Jesús Hellín / EuropaPress)

El informe detalla que la segunda cadena en número de gasolineras cerró el miércoles con un precio medio de 1,830 euros en la Península, frente a los 2,018 euros del sábado, el día antes de la entrada de las rebajas fiscales. “De haber repercutido íntegramente las rebajas fiscales, habría bajado 23,7 céntimos, con lo que su precio medio sería ahora de 1,781 euros”, inciden desde Facua.

La tercera cadena con más gasolineras en nuestro país, BP, “ha limitado su bajada media a 19,5 céntimos. Así, ha aplicado una subida encubierta de otros 4,2 céntimos”, indica la organización de consumidores.

Explica que el miércoles las gasolineras BP cobraron el litro de gasóleo a 1,824 euros de media, frente a los 2,019 euros del sábado. De haber repercutido íntegramente las rebajas fiscales, habría bajado 23,7 céntimos, con lo que su precio medio sería ahora de 1,782 euros.

Los dueños de gasolineras dicen que han cumplido “estrictamente” con la bajada

Ante estas críticas los propietarios de estaciones de servicio defienden que han repercutido en los precios de los combustibles la bajada del IVA. Tanto la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes (Aevecar) como la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio y Combustibles (CEEES) han señalado que está “totalmente demostrado” que las gasolineras “han cumplido estrictamente con la bajada del IVA”, del 21 al 10% en el precio de los carburantes.

En un comunicado, las principales asociaciones de estaciones de servicio aseguraron que, desde el sábado hasta este jueves, el precio de venta al público medio de la gasolina 95 y del gasóleo A se ha abaratado un 13,3% y un 9,5%, respectivamente, porcentajes que “se corresponden con caídas medias de 24 céntimos en el caso de la gasolina y de casi 19 céntimos en el del gasóleo”.

Una gasolinera BP en Ronda, Andalucía. REUTERS/Jon Nazca

Consideran que se observa “un comportamiento irregular en las diferentes instalaciones en función de su tipología” y que “son precisamente las estaciones de servicio convencionales las que con más intensidad están reduciendo sus precios medios”.

En cuanto a la bajada del gasóleo, reconocen que es mucho más limitada en las instalaciones con venta restringida -típicamente cooperativas agrícolas o de transporte-, donde el abaratamiento se sitúa en los 12,6 céntimos por litro entre el 21 y el 26 de marzo, frente a los 19 céntimos de caída experimentados, de media, en las estaciones de servicio.

Las dos asociaciones incidieron en “la libertad de los consumidores de repostar en la estación que consideran más oportuna, así como en la libertad de precios que rige el sector, donde, diariamente desde que se adoptó esta medida, los precios varían según el criterio, intereses y necesidades de cada gasolinera”.