El rábano, la verdura que ayuda a la formación de colágeno y refuerza las defensas del cuerpo

Rábanos (AdobeStock)

El rábano es una de las hortalizas más características de la primavera y el verano, aunque puede encontrarse durante buena parte del año. Su sabor ligeramente picante y su textura crujiente lo convierten en un ingrediente habitual de ensaladas, aperitivos y guarniciones. Más allá de sus cualidades gastronómicas, destaca por su perfil nutricional, ya que aporta muy pocas calorías y contiene sustancias bioactivas de interés para la salud.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el rábano posee un bajo contenido energético debido a que está formado mayoritariamente por agua y presenta una escasa cantidad de hidratos de carbono y grasas. Esto hace que sea un alimento adecuado para quienes desean seguir una alimentación equilibrada o controlar el aporte calórico de su dieta sin renunciar al sabor ni a la variedad de vegetales.

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Entre sus principales nutrientes destaca la vitamina C, un micronutriente que desempeña un papel esencial en el organismo, ya que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, participa en la formación de colágeno y ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo provocado por los radicales libres. De acuerdo con la FEN, una ración de 80 gramos de rábanos aporta alrededor del 27 % de las ingestas recomendadas de vitamina C para la población adulta de referencia, lo que convierte a esta hortaliza en una fuente interesante de este nutriente.

En los últimos años, diversos estudios han analizado el posible papel de los glucosinolatos y sus derivados en la salud. Aunque la investigación continúa y todavía son necesarios más estudios para confirmar algunos de sus efectos en humanos, estas sustancias se consideran de interés por sus propiedades antioxidantes y por su posible contribución a los mecanismos naturales de defensa del organismo. No obstante, los expertos recuerdan que ningún alimento por sí solo previene enfermedades y que los beneficios dependen del conjunto de una alimentación saludable y un estilo de vida activo.

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Además de sus propiedades nutricionales, el rábano aporta fibra dietética, aunque en cantidades moderadas. Este componente favorece el tránsito intestinal y contribuye a aumentar la sensación de saciedad, especialmente cuando se consume junto a otras verduras y alimentos ricos en fibra.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Contraindicaciones de los rábanos

A pesar de sus ventajas, el consumo de rábanos también presenta algunas contraindicaciones en determinados casos. Su sabor intenso y la presencia de compuestos azufrados pueden resultar irritantes para personas con estómago sensible, gastritis o úlcera, especialmente si se consumen en grandes cantidades y en crudo. Asimismo, quienes padecen síndrome del intestino irritable pueden experimentar molestias digestivas, como gases o distensión abdominal.

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Por otra parte, como ocurre con otras verduras crucíferas, un consumo muy elevado y continuado podría interferir ligeramente en el aprovechamiento del yodo en personas con problemas de tiroides, aunque este efecto carece de relevancia en el contexto de una dieta variada y equilibrada.

Los especialistas recomiendan incluir el rábano como parte de una alimentación diversa, acompañado de otras frutas y verduras. Consumido con moderación, constituye una opción fresca, ligera y nutritiva que aporta vitamina C, agua y compuestos vegetales de interés, contribuyendo a enriquecer la calidad nutricional de la dieta diaria.