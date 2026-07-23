España

El rábano, la verdura que ayuda a la formación de colágeno y refuerza las defensas del cuerpo

Este alimento es rico en nutrientes que protegen la salud y el bienestar general

Guardar
Rábanos (AdobeStock)
Rábanos (AdobeStock)

El rábano es una de las hortalizas más características de la primavera y el verano, aunque puede encontrarse durante buena parte del año. Su sabor ligeramente picante y su textura crujiente lo convierten en un ingrediente habitual de ensaladas, aperitivos y guarniciones. Más allá de sus cualidades gastronómicas, destaca por su perfil nutricional, ya que aporta muy pocas calorías y contiene sustancias bioactivas de interés para la salud.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el rábano posee un bajo contenido energético debido a que está formado mayoritariamente por agua y presenta una escasa cantidad de hidratos de carbono y grasas. Esto hace que sea un alimento adecuado para quienes desean seguir una alimentación equilibrada o controlar el aporte calórico de su dieta sin renunciar al sabor ni a la variedad de vegetales.

PUBLICIDAD

Entre sus principales nutrientes destaca la vitamina C, un micronutriente que desempeña un papel esencial en el organismo, ya que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, participa en la formación de colágeno y ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo provocado por los radicales libres. De acuerdo con la FEN, una ración de 80 gramos de rábanos aporta alrededor del 27 % de las ingestas recomendadas de vitamina C para la población adulta de referencia, lo que convierte a esta hortaliza en una fuente interesante de este nutriente.

En los últimos años, diversos estudios han analizado el posible papel de los glucosinolatos y sus derivados en la salud. Aunque la investigación continúa y todavía son necesarios más estudios para confirmar algunos de sus efectos en humanos, estas sustancias se consideran de interés por sus propiedades antioxidantes y por su posible contribución a los mecanismos naturales de defensa del organismo. No obstante, los expertos recuerdan que ningún alimento por sí solo previene enfermedades y que los beneficios dependen del conjunto de una alimentación saludable y un estilo de vida activo.

PUBLICIDAD

Además de sus propiedades nutricionales, el rábano aporta fibra dietética, aunque en cantidades moderadas. Este componente favorece el tránsito intestinal y contribuye a aumentar la sensación de saciedad, especialmente cuando se consume junto a otras verduras y alimentos ricos en fibra.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Contraindicaciones de los rábanos

A pesar de sus ventajas, el consumo de rábanos también presenta algunas contraindicaciones en determinados casos. Su sabor intenso y la presencia de compuestos azufrados pueden resultar irritantes para personas con estómago sensible, gastritis o úlcera, especialmente si se consumen en grandes cantidades y en crudo. Asimismo, quienes padecen síndrome del intestino irritable pueden experimentar molestias digestivas, como gases o distensión abdominal.

Por otra parte, como ocurre con otras verduras crucíferas, un consumo muy elevado y continuado podría interferir ligeramente en el aprovechamiento del yodo en personas con problemas de tiroides, aunque este efecto carece de relevancia en el contexto de una dieta variada y equilibrada.

Los especialistas recomiendan incluir el rábano como parte de una alimentación diversa, acompañado de otras frutas y verduras. Consumido con moderación, constituye una opción fresca, ligera y nutritiva que aporta vitamina C, agua y compuestos vegetales de interés, contribuyendo a enriquecer la calidad nutricional de la dieta diaria.

Temas Relacionados

VerdurasAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El chiringuito de lujo en Ibiza en el que Ferran Torres y Llorente han celebrado el Mundial: marisco, pasta con caviar y un reguero de ‘celebrities’

Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Roger Federer, Dua Lipa o Naomi Campbell son solo algunas de las caras conocidas que han frecuentado este exclusivo chiringuito, con un ticket medio que supera los 250 euros por persona

El chiringuito de lujo en Ibiza en el que Ferran Torres y Llorente han celebrado el Mundial: marisco, pasta con caviar y un reguero de ‘celebrities’

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

Tres semanas consecutivas de subidas dejan el depósito lleno en casi 90 euros para el diésel y 87 para la gasolina, con el alza del crudo internacional acelerando el encarecimiento en ambos combustibles

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El mecánico explica que un neumático nuevo no es lo mismo que uno no usado: pese a que no haya rodado, el paso del tiempo puede provocar que el material pierda propiedades, incluso si ha estado guardado

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo: tendría un salario base mínimo de 150.000 euros netos

El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

ECONOMÍA

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de julio

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

DEPORTES

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida