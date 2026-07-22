España

Cinco de cada cien españoles tienen pensamientos suicidas, según un estudio

Las mujeres jóvenes y en situación de exclusión presentan más problemas de ideación suicida

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Una mujer espera triste en un banco (Magnific)
Una mujer espera triste en un banco (Magnific)

El 5,4% de la población española presenta ideas suicidas, según un reciente estudio de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada). El informe es el primero que se hace en el país con una muestra representativa de la población, tomada durante el año 2024.

Según la Fundación FOESSA, la salud mental de la población española ha mejorado respecto a los datos recogidos en 2021, un periodo marcado por la incidencia de la covid-19. El informe observa una reducción de casi dos puntos en el porcentaje de personas con un diagnóstico activo en salud mental, que posee un 6,5% de la población española.

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La investigación, elaborada junto con la Facultad Padre Ossó y la Universidad de Oviedo, señala que son las mujeres quienes más sufren este tipo de pensamientos, pese a que los hombres presenten una mayor tasa de suicidio. Las ideaciones autolíticas tienen mayor prevalencia en personas en situación de exclusión social, entre las que alcanza al 14,6%, frente al 3,5% del resto de la población española.

Mujeres jóvenes y con problemas económicos, quienes más sufren ideación suicida

La investigación describe un reparto desigual por edad. Las ideas suicidas están más presentes entre los menores de 30 años, con un 7,9%, y descienden a medida que aumenta la edad hasta alcanzar el mínimo a partir de los 65 años, con un 3,4%.

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Esa evolución discurre en sentido contrario a la de los suicidios consumados, que son más frecuentes conforme avanza la edad. El informe precisa que la distancia entre ambos fenómenos también aparece al observar la variable del sexo. Las mujeres presentan una mayor ideación suicida, con un 5,9%, y una menor tasa de suicidio consumado, situada en 4,52. En los hombres ocurre lo contrario: refieren una ideación del 4,8%, pero alcanzan una tasa de suicidio de 13,34.

El estudio también recoge una diferencia marcada por situación social. Las personas en exclusión social registran una ideación suicida del 14,6%, frente al 3,5% de quienes no se encuentran en esa circunstancia. Factores como los problemas económicos, el déficit en las condiciones de la vivienda en la que se habita, las condiciones relacionadas con la discapacidad, el conflicto social y el aislamiento social motivan estos pensamientos, según el estudio.

Asturias, la comunidad con mayores problemas de ideación suicida

Al analizar los datos por comunidades, el informe señala a Asturias como la región con mayor tasa de ideación suicida por comunidades autónomas, con un 9,97%, por delante de Navarra, con 8,48%, y la Comunidad Valenciana, con 8,01%. En el extremo opuesto figuran La Rioja, con 2,30%, Castilla-La Mancha, con 2,49%, y Cataluña, con 3,39%.

El estudio señala además una cierta correspondencia entre las ideas suicidas y los suicidios consumados. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), estos últimos se situaron en 2022 en 8,85 por cada cien mil habitantes. Según los datos de FOESSA, Asturias no solo lidera la ideación suicida, sino también la tasa de suicidios consumados del país, con 12,53 incidentes por cada cien mil habitantes.

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