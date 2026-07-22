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La emotiva carta que Sara Carbonero ha escrito a su hermana Irene en su primer cumpleaños sin su madre: “Sé que el de hoy no será el más feliz de todos”

Irene Carbonero se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la periodista tras la pérdida de su madre en abril

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El carrusel de Sara Carbonero para felicitar a su hermana Irene (Instagram)
El carrusel de Sara Carbonero para felicitar a su hermana Irene (Instagram)

Sara Carbonero ha felicitado a su hermana Irene por su cumpleaños con una carta en redes sociales atravesada por el duelo por la muerte de su madre, Goyi Arévalo, fallecida en abril. La periodista ha vinculado esa celebración familiar a la ausencia que marca estos meses y ha presentado a su hermana como su principal apoyo en uno de los periodos más delicados de su vida.

El mensaje parte de una constatación directa sobre el momento que vive la familia de Sara Carbonero: “Sé que el de hoy no será el más feliz de todos”. A continuación, Carbonero define a Irene como “el ejemplo más claro de la palabra resiliencia” y afirma que no conoce a nadie “más fuerte” que ella. La felicitación llega tres meses después del fallecimiento de su madre y casi medio año después de otro episodio difícil para la periodista: en enero tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote, donde fue intervenida.

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En este contexto, el cumpleaños de Irene aparece en el texto como un punto de apoyo emocional dentro de un verano que Sara Carbonero afronta rodeada de su círculo más próximo. La periodista abre su carta con un recuerdo asociado a la fecha de nacimiento de su hermana: “Hoy es tu cumpleaños, 21 de julio. Haber nacido en esta fecha ha hecho que cada año lo celebrásemos de una manera y en un lugar distinto”.

El carrusel de Sara Carbonero para felicitar a su hermana Irene (Instagram)
El carrusel de Sara Carbonero para felicitar a su hermana Irene (Instagram)

La felicitación de Sara Carbonero a su hermana

Carbonero retrata a Irene desde varios planos personales y familiares. “Estoy tremendamente orgullosa de la mujer que eres, hermana, hija, amiga, madre, tía… Confidente, compañera, la única que me puede leer la mente y entender en cualquier situación”, escribe en un mensaje de admiración y cercanía. La carta insiste en dos rasgos que atribuye a su hermana: la serenidad y la capacidad de sostener a los demás.

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“Siempre estás para todo el mundo con esa calma y optimismo que te caracterizan”, afirma. Después, Sara Carbonero añade una reflexión sobre el significado de su nombre: “No debe ser casualidad que Irene signifique ‘paz’”. Junto a ese retrato emocional, Carbonero introduce una referencia explícita a los sacrificios que, según cuenta, Irene ha asumido durante años, también durante su enfermedad. “Te has sacrificado decenas de veces por todos, por mí. Tantas noches en el sofá de polipiel, pero siempre dando ánimos”, señala.

El carrusel de Sara Carbonero para felicitar a su hermana Irene (Instagram)
El carrusel de Sara Carbonero para felicitar a su hermana Irene (Instagram)

La estrecha relación de Irene y Sara Carbonero

El mensaje incorpora además varias escenas de infancia que Sara Carbonero acompaña con fotos del álbum familiar. Una de ellas se remonta al nacimiento de Irene: “Recuerdo que cuando naciste fui a conocerte al hospital con cuatro rosas rojas, un vestido verde y una coleta”. A esa imagen suma otra mirada retrospectiva sobre el vínculo entre ambas. “Entonces no sospechaba que serías la persona más importante de mi vida”, escribe. También rescata un recuerdo más ligero de la niñez: “También me encantaba hacerte rabiar con esa canción de Gloria Trevi”.

Las periodistas y empresarias Sara Carbonero e Isabel Jiménez revelan cómo gestionan su marca de moda, 'Slowlove'. Explican las decisiones más serias que tuvieron que tomar para hacer crecer el negocio y cómo mantienen la esencia creativa del proyecto.

La felicitación de Sara Carbonero concluye con un deseo de reparación tras meses muy duros para la familia. “Disfruta de tu día porque si alguien se merece que la vida le sonría de ahora en adelante esa eres tú. Sabes que te quiero con locura. Feliz cumpleaños, mi suerte. Te adoro, te adoramos”. En los últimos meses, Carbonero ha mostrado de forma puntual el peso del duelo por la muerte de su madre. Hace poco lo resumió con una frase breve: “El paraíso debe ser el cese del dolor”. En este proceso, se apoya en sus hijos, Martín y Lucas, su pareja, Jota Cabrera, su hermana Irene y su amiga Isabel Jiménez.

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