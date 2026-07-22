Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 23 de julio: Miguel se sincera con Claudia sobre el futuro de su relación

Claudia y Miguel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Sueños de libertad continúa avanzando esta semana con una sucesión de acontecimientos que están transformando por completo la vida de sus protagonistas. La serie diaria de Antena 3 ha combinado despedidas cargadas de emoción, tensiones familiares, conflictos empresariales y el regreso de personajes que prometen alterar el equilibrio de la colonia. Después de varios capítulos marcados por importantes decisiones, el episodio de este jueves volverá a dar un vuelco a varias de las tramas principales.

La semana arrancó con un nuevo enfrentamiento entre Gabriel y Begoña. El empresario culpó a la enfermera del distanciamiento de Juan, reavivando un conflicto que parecía lejos de encontrar una solución. Paralelamente, Marta y Fina recibieron una noticia que cambió por completo sus planes cuando Cloe les comunicó que había aceptado una oferta de trabajo en Nueva York y que abandonaría muy pronto Toledo para iniciar una nueva etapa profesional.

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'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, el futuro empresarial de la colonia también comenzó a tambalearse. Pablo tuvo que posicionarse respecto al proyecto impulsado por Gabriel, una decisión con importantes repercusiones para todos los implicados. En otro frente, Mabel descubrió una información relacionada con Marisol que modificó su percepción de la situación, al tiempo que Tasio negó cualquier participación en el controvertido informe elaborado por Gabriel.

La emoción se intensificó en el episodio del martes con la despedida definitiva de Cloe. Antes de poner rumbo a Estados Unidos, los personajes organizaron una comida de despedida que dejó algunas de las escenas más emotivas de la semana, especialmente el adiós entre la joven y Marta, marcado por la complicidad y el afecto que ambas habían construido.

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Roque y Eduardo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Al mismo tiempo, Andrés comenzó a sospechar que Tasio no había contado toda la verdad acerca del informe de Gabriel, mientras Roque iniciaba su propia investigación para esclarecer qué sucedió realmente entre Eduardo y su padre. Además, Hugo dio a conocer la decisión definitiva sobre la propuesta empresarial de Gabriel y la preocupación aumentó notablemente por el delicado estado de salud de Marisol, cuyos dolores hicieron temer que su embarazo pudiera complicarse.

El capítulo del miércoles mantuvo la intensidad con nuevos movimientos que continuaron alterando las relaciones personales. Mabel decidió abrirse con Salva y compartir el complicado momento que atraviesa su familia, mientras Begoña continuó inquieta por la estrecha relación que Antonia mantiene con el pequeño Juan, una cercanía que sigue alimentando sus inseguridades.

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En paralelo, Miguel rechazó una cita con Claudia, mientras Digna sorprendió a Begoña con una propuesta inesperada. En el terreno profesional, Gabriel intentó convencer a todos de que la reducción del precio de los perfumes no supone una pérdida de calidad en los productos de la empresa.

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Sin embargo, el gran sobresalto llegó con la inesperada aparición de Bianca, antigua pareja de Fina durante su etapa en Argentina. Su regreso a Toledo ha reabierto heridas que parecían definitivamente cerradas y amenaza con alterar la estabilidad sentimental de la protagonista. Además, Valentina también recibirá una visita que dará un giro inesperado a su historia.

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Episodio 610 del jueves 23 de julio

Con este escenario cargado de incertidumbre, el episodio del jueves pondrá el foco en varios reencuentros y decisiones que podrían marcar un antes y un después para distintos personajes. Uno de los momentos más esperados llegará cuando Marisol vuelva a encontrarse con Pablo. El esperado cara a cara estará cargado de emoción debido a la complicada situación que atraviesa la joven, cuyo estado de salud ha generado una creciente preocupación durante los últimos días.

Marisol y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Por otro lado, Begoña dará un paso inesperado al plantear a Gabriel un pacto que, en principio, podría resultar beneficioso para ambos. Habrá que comprobar si esta alianza consigue rebajar la tensión existente entre ellos o, por el contrario, termina generando nuevas desconfianzas.

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La situación sentimental de Miguel también vivirá un momento decisivo. Después de los acontecimientos recientes y del regalo del anillo, el joven decidirá mantener una conversación completamente sincera con Claudia para aclarar el futuro de su relación. Al mismo tiempo, tratará de limar asperezas con su padre, iniciando un acercamiento que podría servir para dejar atrás viejas diferencias familiares.

Mientras tanto, Andrés comenzará a inquietarse por la situación que atraviesa Valentina, convencido de que algo no marcha bien a su alrededor. A todo ello se sumará una inesperada decisión de Tasio que sorprenderá a quienes le rodean y que podría modificar el rumbo de varias de las tramas abiertas.

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