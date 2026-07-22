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Los influencers Natalia Palacios y Carliyo van a ser padres de su primera hija: anuncian el nombre desde Nueva York, donde empezó su historia de amor

Una vez más, la ciudad estadounidense adquiere importancia en el romance de los creadores de contenido: “Aquí empezó todo”

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Natalia Palacios y Carliyo van a ser padres (Instagram)
Natalia Palacios y Carliyo van a ser padres (Instagram)

Nueva York vuelve a ser escenario de la romántica historia de Natalia Palacios y Carliyo, dos de los influencers con más notoriedad en el panorama español. La pareja ha anunciado a través de sus redes sociales que van a ser padres y ya saben que será una niña. “Aquí empezó todo y desde aquí os vamos a contar que vamos a ser una familia”, han proclamado emocionados desde el puente de Brooklyn, en la ciudad en la que empezó su relación en una historia compartida casi paso a paso con sus seguidores.

La pareja se casó el 19 de septiembre en el Castillo de Santa Catalina, en Málaga, dos años después del viaje a Nueva York que consolidó su relación. Carlos García, que tiene 28 años frente a los 27 de Palacios, es conocido en redes sociales como Carliyo y ambos han convertido su vida en común en uno de los relatos más seguidos por su comunidad digital.

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La historia entre Natalia Palacios y Carlos García empezó con un intercambio de mensajes en redes sociales. Aquella conversación derivó en una decisión poco habitual: viajar juntos a Nueva York sin haberse visto antes en persona. Ese viaje, que compartieron con sus seguidores, marcó el arranque de una relación que después ha ido creciendo en público. La pareja ha mostrado desde entonces sus principales hitos sentimentales, desde la pedida de mano hasta la cuenta atrás de la boda, que Natalia documentó en la miniserie 21 días antes de mi boda.

Natalia Palacios y Carliyo van a ser padres (Instagram)
Natalia Palacios y Carliyo van a ser padres (Instagram)

Natalia Palacios, embarazada

Los influencers han dado la buena noticia con un vídeo en el que han mostrado las primeras semanas del proceso, ya que el embarazo no es reciente y Palacios ya luce su creciente barriga gestante. En las imágenes se ve desde el momento en el que se enteraron de que iban a ser padres hasta las primeras ecografías. También han dicho cómo se va a llamar: “Te esperamos, Catalina”. Se trata de un nombre que viene del griego que significa “pura” o “inmaculada”, lo que tiene relación con el fuerte sentimiento religioso de Palacios.

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Natalia Palacios y Carliyo van a ser padres (Instagram)
Natalia Palacios y Carliyo van a ser padres (Instagram)

Además del vídeo, han publicado un carrusel de imágenes en el que se observa como Natalia Palacios ha vivido las victorias de España en el Mundial luciendo su tripa de embarazada. “Tengo el carrete lleno de los meses más felices y tiernos hasta la fecha, estas son algunas de mis favoritas, gracias por tantas alegrías en tan poquito, Catalina”, ha escrito emocionada la andaluza.

Natalia Palacios y Carliyo van a ser padres (Instagram)
Natalia Palacios y Carliyo van a ser padres (Instagram)

La conexión de Natalia Palacios y Carliyo

La relación entre ambos ha crecido al mismo tiempo que lo hacía su exposición pública en redes sociales. La naturalidad con la que han mostrado su día a día ha alimentado la expectación de miles de seguidores que han acompañado el desarrollo de su romance desde el principio. De hecho, hace unos meses lanzaron un concurso al estilo First Dates para que una pareja de desconocidos pudiera vivir un idilio similar al suyo.

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Natalia Palacios y Carliyo forman parte, además, de otro proyecto audiovisual reciente: el documental La Feria en Prime Video. La producción muestra cómo viven la Feria de Abril de Sevilla cuatro creadores de contenido: la sevillana Marina Barrial, la malagueña y sus respectivas parejas, Manu Regato y Carliyo. El documental presenta la Feria de Sevilla desde la experiencia personal de sus protagonistas y muestra cómo viven una de las celebraciones más representativas de Sevilla. También abordará el papel que desempeña esta tradición en la identidad pública de quienes la enseñan a diario a través de sus redes sociales.

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