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El cáncer, primera causa de muerte en España por tercer año consecutivo: los tumores pulmonares son los más letales

Más de la mitad de las defunciones fueron debidas a tumores o a enfermedades del sistema circulatorio

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Una paciente recibiendo quimioterapia (Freepik)
Una paciente recibiendo quimioterapia (Freepik)

España perdió en 2025 a 441.270 personas, unas 7.700 más que en 2024 y, de ellas, la mayoría fallecieron a causa del cáncer. Los tumores vuelven a ser, por tercer año consecutivo, la principal causa de muerte en el país, responsables del 26,3% de los fallecimientos.

Así lo certifica la última Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte del INE. Los datos provisionales de 2025 vuelven a situar el cáncer por encima de las enfermedades del sistema circulatorio (25,7% del total), que hasta 2023 fueron la primera causa de muerte en el país. Mientras que los casos de cáncer se han mantenido relativamente estables, con ligeras bajadas en los últimos años, las patologías del corazón tuvieron una considerable caída a partir del 2022 y han mantenido una tendencia a la baja desde entonces.

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Tasa de defunciones por tumores y por enfermedades del sistema circulatorio por cada 100.000 habitantes.
Tasa de defunciones por tumores y por enfermedades del sistema circulatorio por cada 100.000 habitantes. Año 2016-2025. (INE)

Los tumores de bronquios y pulmón han sido los más mortales un año más, con 23.479 defunciones, seguidos del cáncer de colon (10.610 defunciones), que apenas varían respecto al año anterior. Por cifra de fallecidos, le siguen el cáncer de páncreas (8.526 personas) y el cáncer de mama (6.839 personas). Este último ha sido el que más se ha incrementado de un año para otro, con un aumento del 2,7%. El cáncer de próstata, por su parte, causó 5.984 defunciones.

Entre los hombres, las enfermedades isquémicas del corazón (16.830 fallecidos) fueron la primera causa de muerte, seguidas del cáncer de bronquios y pulmón (16.722) y las enfermedades cerebrovasculares (9.988). En las mujeres fueron la demencia (15.344 fallecidas), las enfermedades cerebrovasculares (12.353) y la insuficiencia cardiaca (11.194).

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Las enfermedades respiratorias aumentan en toda España

La neumonía es la principal causa de muerte por enfermedades del sistema respiratorio. (Europa Press)
La neumonía es la principal causa de muerte por enfermedades del sistema respiratorio. (Europa Press)

Pese a mantenerse como primera causa de muerte, las tasas de fallecimientos por cáncer (235,4 por cada 100.000 habitantes) y enfermedades del sistema circulatorio (230) se han reducido ligeramente en España. Las dolencias respiratorias, sin embargo, han subido un 7,9% en todo el país y son responsables de 110,7 muertes por cada 100.000 habitantes. La neumonía es la más frecuente de todas.

El incremento es generalizado en todo el territorio, a excepción de tres comunidades autónomas: Aragón (-8,2%), Principado de Asturias (-2,4%) y La Rioja (-0,9%). En el resto del país, las muertes por enfermedades del sistema respiratorio crecen este 2025, especialmente en Melilla (45,9% más), País Vasco (25,9%) y la Región de Murcia (18,7%).

Los fallecimientos por cáncer han logrado reducirse en todo el país, si bien en comunidades como Asturias (7,8%), Región de Murcia (4,9%) o Ceuta (2,6%) han crecido. Respecto a las enfermedades del corazón, solo se incrementan en Asturias (2,7%), Canarias (2,8%), Comunidad Valenciana (2,1%), País Vasco (0,8%), Ceuta (4,7%) y Melilla (26,4%).

El suicidio, tercera causa de muerte accidental

Según los datos provisionales de 2025, tan solo el 4,3% de las muertes en España fueron por causas externas. Las caídas accidentales (4.814 fallecimientos) y los ahogamientos, sumersiones y sofocaciones (3.899) fueron las principales causantes de muertes accidentales en el país. El suicidio se ubica como la tercera causa, con 3.808 muertes. Le siguen los accidentes de tráfico (1.774), que bajaron un 4,3%.

Los intentos autolíticos fueron la primera causa de muerte externa en 2023, tras cinco años de incrementos que alcanzaron su pico en 2022, con 4.227 fallecimientos. En 2024, lograron reducirse hasta las 3.953 defunciones y cayeron al segundo puesto. Este 2025, retroceden un escalón más.

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