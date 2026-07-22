Terelu Campos y Carmen Borrego hipotecan la casa de su madre en Málaga: un ático en primera línea de playa por 1,5 millones de euros

Carmen Borrego y Terelu Campos en medio de la polémica por su casa materna. (Europa Press)

El entorno mediático y familiar de las Campos vuelve a colocarse en el centro de la atención tras conocerse que Terelu Campos y Carmen Borrego han decidido hipotecar la vivienda que heredaron de su madre en Málaga. La operación, formalizada en marzo de este año, implica un préstamo de 200.000 euros sobre la única propiedad que dejó María Teresa Campos a sus hijas. El dato cobra relevancia porque la casa se había recibido libre de cargas, lo que pone en primer plano la situación financiera de las protagonistas.

Ambas hermanas, referentes habituales en el panorama televisivo, han debido recurrir a esta vía para afrontar necesidades económicas que no están relacionadas con el pago del impuesto de sucesiones. Según explica Lecturas, la cuota mensual de la hipoteca ronda los 2.300 euros, aunque este importe puede variar en función de los intereses pactados con la entidad financiera. El préstamo se extenderá hasta agosto de 2034, lo que marca una década de vinculación con la deuda sobre el inmueble familiar.

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La revelación del préstamo ha reactivado el interés por la gestión de la herencia y el destino de la vivienda materna, especialmente después de que la casa fuera puesta en venta y de que surgiera una polémica por la publicación de imágenes y anuncios en portales inmobiliarios. A pesar del revuelo, las hermanas han mantenido que la vivienda no está oficialmente en el mercado, subrayando que cualquier decisión sobre su futuro compete solo a ellas.

La vivienda de María Teresa Campos en Málaga

La propiedad hipotecada por Terelu y Carmen se sitúa en primera línea de playa en Málaga. El inmueble cuenta con 173 metros cuadrados, distribuidos en cuatro habitaciones, dos baños, sala de estar, cocina y garaje. Este espacio, que constituye el legado tangible de María Teresa Campos, se había puesto a la venta con un precio inicial de 1.525.000 euros y se encuentra tasado para subasta en 668.435 euros.

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María Teresa Campos, conocida como 'La reina de las Mañanas', ha fallecido este martes cinco de septiembre

El movimiento hipotecario se produce en un contexto de especulación sobre el futuro de la vivienda, ya que en los últimos meses se difundió un anuncio en internet que mostraba fotografías de su interior. Ante la difusión de esas imágenes, Carmen Borrego negó en el programa Vamos a Ver haber autorizado la publicación y explicó que algunas fotos se enviaron solo para mostrar el inmueble a un agente inmobiliario, pero con la condición expresa de no hacerlas públicas. Según la propia Borrego, el agente habría respondido que no las utilizaría en ningún portal.

A pesar de la existencia de interesados y del revuelo mediático generado por la posible venta, la postura oficial mantenida por ambas hermanas es que la casa no está actualmente a la venta. La polémica se ha alimentado por la difusión de imágenes y por la percepción pública de que la vivienda podría estar en el mercado, a pesar de las negativas de las herederas.

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Reacciones, declaraciones y gestión de la herencia

En medio de la atención mediática, Carmen Borrego ha sido la encargada de responder públicamente a las informaciones sobre la hipoteca y la posible venta. Durante una intervención televisiva, Borrego insistió en que la vivienda fue heredada libre de cargas y evitó confirmar o desmentir la existencia del préstamo hipotecario. Cuando el director de la revista Lecturas le preguntó específicamente por la operación, su respuesta fue tajante: “Es nuestra casa y si la hipotecamos, es nuestro problema”.

Carmen Borrego ha sido la encargada de contar qué pasaba. (Europa Press)

Esta declaración resume la posición adoptada por las hermanas ante la exposición pública de su situación financiera y la gestión de la herencia. Aunque no han detallado los motivos exactos que llevaron a hipotecar la vivienda, han dejado claro que se trata de una decisión privada vinculada a necesidades económicas temporales y que la responsabilidad recae únicamente sobre ellas.

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