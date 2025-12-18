Las muertes por suicidio se reducen un 3,96% pero aumentan entre adolescentes y hombres de 85 años o más (Pexels)

Las cifras de mortalidad por suicidio continúan siendo una preocupación persistente para las autoridades sanitarias españolas. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 3.953 defunciones en este contexto. Este dato, aunque ha marcado un descenso por segundo año consecutivo, al registrar 163 muertes menos que en 2023, mantiene la inquietud de los expertos en dos grupos de edad específicos: los adolescentes y los hombres de 85 años en adelante. Y es que, el descenso generalizado coincide con el repunte de sendos grupos.

Concretamente, el caso de los hombres octogenarios ha establecido su tasa de suicidio en 40,2 por cada 100.000 habitantes, más de cinco veces el promedio nacional y por encima de la cifra registrada en 2023, situada en 36,7. Según los factores que contribuyen a elevar el riesgo se encuentran el aislamiento social, la presencia de enfermedades crónicas y la pérdida de redes de apoyo. Mientras, los menores de 20 años han pasado de 76 casos en 2023 a 90 en 2024, reflejando un crecimiento del 18,4% en este grupo. La tendencia contrasta con la del conjunto de menores de 30 años, donde las muertes bajaron de 364 a 344 en el mismo periodo.

Además, de la totalidad de fallecimientos, el 73,4% correspondió a hombres, lo que se traduce en 2.902 muertes, según el informe definitivo del INE. De este modo, la tasa de suicidio entre varones es de 12,1 por 100.000 habitantes, frente a 4,2 por 100.000 en mujeres (1.051 fallecidas). Estos valores confirman la persistencia de un riesgo desproporcionado para la población masculina que el Ministerio de Sanidad ha querido resaltar: la presión social sobre los hombres limita la petición de ayuda y la expresión emocional, mientras que diferentes factores afectan la vulnerabilidad en las mujeres.

224 proyectos nuevos con una inversión de 39 millones de euros

El suicidio es una ”cuestión prioritaria en el ámbito de la salud pública”, según ha manifestado el ministerio. La cartera sanitaria sostiene, así, que no puede interpretarse solo desde una perspectiva clínica, sino que responde a múltiples factores sociales, económicos y culturales. Y es que, en el caso de los más jóvenes, la falta de ingresos estables, la precariedad laboral y la inseguridad financiera alimentan entornos donde el riesgo se amplifica. A esto se suma la sensación de ausencia de oportunidades y la presión económica sostenida, que afectan la percepción de control sobre la propia vida.

Para abordar estos desafíos, desde Sanidad han puesto en marcha el Plan de acción de salud mental 2025-2027, consensuado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). El programa contempla una inversión de 39 millones de euros y se despliega a través de 224 proyectos que buscan reforzar la calidad y accesibilidad de los servicios, acortar los plazos de espera, humanizar los espacios asistenciales y promover la capacitación de los profesionales. Además, se prioriza la atención a la salud mental infanto-juvenil y la integración de la atención psicológica desde la atención primaria.

En paralelo, el ministerio ha sumado 17,83 millones de euros al plan del CISNS, ya que considera que la prevención es la medida prioritaria, junto a las de acompañamiento a las personas vulnerables, la sensibilización social y la mejora de la formación especializada. En cuanto a recursos para la ciudadanía, la Línea 024 representa una herramienta clave. Se trata de un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día durante todo el año. Desde mayo de 2022 hasta finales de noviembre de 2025, ha atendido más de medio millón de llamadas, según ha informado el ministerio. Este canal busca ofrecer soporte inmediato a personas en situaciones de crisis y facilitar la derivación a los servicios asistenciales correspondientes.