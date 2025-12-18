España

Las muertes por suicidio se reducen un 3,96% pero aumentan entre adolescentes y hombres de 85 años o más

Un 73,4% de los casos se presentan en hombres al tener una mayor presión social que limita la petición de ayuda

Guardar
Las muertes por suicidio se
Las muertes por suicidio se reducen un 3,96% pero aumentan entre adolescentes y hombres de 85 años o más (Pexels)

Las cifras de mortalidad por suicidio continúan siendo una preocupación persistente para las autoridades sanitarias españolas. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 se registraron 3.953 defunciones en este contexto. Este dato, aunque ha marcado un descenso por segundo año consecutivo, al registrar 163 muertes menos que en 2023, mantiene la inquietud de los expertos en dos grupos de edad específicos: los adolescentes y los hombres de 85 años en adelante. Y es que, el descenso generalizado coincide con el repunte de sendos grupos.

Concretamente, el caso de los hombres octogenarios ha establecido su tasa de suicidio en 40,2 por cada 100.000 habitantes, más de cinco veces el promedio nacional y por encima de la cifra registrada en 2023, situada en 36,7. Según los factores que contribuyen a elevar el riesgo se encuentran el aislamiento social, la presencia de enfermedades crónicas y la pérdida de redes de apoyo. Mientras, los menores de 20 años han pasado de 76 casos en 2023 a 90 en 2024, reflejando un crecimiento del 18,4% en este grupo. La tendencia contrasta con la del conjunto de menores de 30 años, donde las muertes bajaron de 364 a 344 en el mismo periodo.

Las muertes por suicidio se
Las muertes por suicidio se reducen un 3,96% pero aumentan entre adolescentes y hombres de 85 años o más (Pexels)

Además, de la totalidad de fallecimientos, el 73,4% correspondió a hombres, lo que se traduce en 2.902 muertes, según el informe definitivo del INE. De este modo, la tasa de suicidio entre varones es de 12,1 por 100.000 habitantes, frente a 4,2 por 100.000 en mujeres (1.051 fallecidas). Estos valores confirman la persistencia de un riesgo desproporcionado para la población masculina que el Ministerio de Sanidad ha querido resaltar: la presión social sobre los hombres limita la petición de ayuda y la expresión emocional, mientras que diferentes factores afectan la vulnerabilidad en las mujeres.

224 proyectos nuevos con una inversión de 39 millones de euros

El suicidio es una ”cuestión prioritaria en el ámbito de la salud pública”, según ha manifestado el ministerio. La cartera sanitaria sostiene, así, que no puede interpretarse solo desde una perspectiva clínica, sino que responde a múltiples factores sociales, económicos y culturales. Y es que, en el caso de los más jóvenes, la falta de ingresos estables, la precariedad laboral y la inseguridad financiera alimentan entornos donde el riesgo se amplifica. A esto se suma la sensación de ausencia de oportunidades y la presión económica sostenida, que afectan la percepción de control sobre la propia vida.

Para abordar estos desafíos, desde Sanidad han puesto en marcha el Plan de acción de salud mental 2025-2027, consensuado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). El programa contempla una inversión de 39 millones de euros y se despliega a través de 224 proyectos que buscan reforzar la calidad y accesibilidad de los servicios, acortar los plazos de espera, humanizar los espacios asistenciales y promover la capacitación de los profesionales. Además, se prioriza la atención a la salud mental infanto-juvenil y la integración de la atención psicológica desde la atención primaria.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

En paralelo, el ministerio ha sumado 17,83 millones de euros al plan del CISNS, ya que considera que la prevención es la medida prioritaria, junto a las de acompañamiento a las personas vulnerables, la sensibilización social y la mejora de la formación especializada. En cuanto a recursos para la ciudadanía, la Línea 024 representa una herramienta clave. Se trata de un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día durante todo el año. Desde mayo de 2022 hasta finales de noviembre de 2025, ha atendido más de medio millón de llamadas, según ha informado el ministerio. Este canal busca ofrecer soporte inmediato a personas en situaciones de crisis y facilitar la derivación a los servicios asistenciales correspondientes.

Temas Relacionados

SuicidioAdolescenciaTercera EdadSalud Mental EspañaSalud MentalEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sebastián La Rosa, médico: “Los antiinflamatorios tienen un doble efecto negativo”

A pesar de su gran utilidad, un uso excesivo puede tener efectos adversos

Sebastián La Rosa, médico: “Los

La vivienda protegida despega en España: ya supone una de cada cinco nuevas construcciones

El impulso de los fondos europeos y la estrategia del Gobierno impulsan la promoción pública y sientan las bases de un nuevo salto en 2026

La vivienda protegida despega en

El caso de los votos robados en Extremadura: 124 papeletas calcinadas, 14.000 euros sustraídos y denuncias de pucherazo por parte del PP

Correos confirma el hallazgo de la caja fuerte quemada y habilita, por orden de la Junta Electoral, un sistema extraordinario para que los afectados puedan volver a votar por correo

El caso de los votos

Si estudias Ciencias Sociales o Humanidades votas a la izquierda y si estudias Economía o Negocios votas a la derecha: la universidad condiciona la ideología política

Las mujeres tienden a elegir carreras ligadas a la izquierda mientras los hombres tiran más hacia la derecha

Si estudias Ciencias Sociales o

Luis Romero, abogado, explica qué tipo de ropa debes evitar en un juicio: “La imagen es fundamental”

La vestimenta y la compostura son elementos clave

Luis Romero, abogado, explica qué
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso de los votos

El caso de los votos robados en Extremadura: 124 papeletas calcinadas, 14.000 euros sustraídos y denuncias de pucherazo por parte del PP

Luis Romero, abogado, explica qué tipo de ropa debes evitar en un juicio: “La imagen es fundamental”

Quirón Prevención vuelve a ganar el contrato para hacer los chequeos médicos a los funcionarios de la Comunidad de Madrid por 406.000 euros

Feijóo recoge cable y tira de humor para zanjar la polémica sobre su “broma” a los andaluces: “Que aprobéis los Presupuestos demuestra que sabéis contar”

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “Llevo 20 años trabajando y jamás he visto que el carnet sea tan difícil como ahora”

ECONOMÍA

La vivienda protegida despega en

La vivienda protegida despega en España: ya supone una de cada cinco nuevas construcciones

Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: “Este 2026 ni se te ocurra alquilar por habitaciones después de comprar y reformar”

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los empleados de una fábrica de reciclaje encuentran 100.000 euros en billetes mezclados con la basura: “Una parte del dinero fue triturado de todos modos”

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este viernes

DEPORTES

Así es el Estadio Lusail

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”

Loida Zabala, deportista paralímpica: “Ahora que sé que tengo un cáncer incurable quiero llegar a los Juegos de Los Ángeles”

Davide Ancelotti abandona el banquillo del Botafogo tras 5 meses en el cargo

Ni la Copa del Rey salva la cara a Xabi Alonso: el Real Madrid volvió a ganar mostrando todas sus costuras sobre el césped