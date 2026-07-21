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Receta de masa de pizza romana casera, una base fina y muy crujiente que nada tiene que ver con la napolitana

Aunque Nápoles sea la cuna de la pizza, en Italia existen otras zonas como Roma que cocinan su propia versión de este clásico

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La masa de pizza al estilo romano se caracteriza por ser más fina y crujiente que la napolitana (Magnific)
La masa de pizza al estilo romano se caracteriza por ser más fina y crujiente que la napolitana (Magnific)

Nápoles es la cuna de la pizza, pero Roma tiene su propia tradición. En cada ciudad italiana tienen su propia forma de preparar este clásico, con diferencias clave, especialmente en lo que a la masa se refiere. Mientras que la pizza napolitana se caracteriza por tener una masa fina, blanda y elástica, con gruesos y aireados bordes, la pizza romana toma el camino diametralmente opuesto.

Es una pizza menos hidratada, a la que además se añade aceite de oliva, por lo que es menos elástica y necesita de un rodillo para conseguir una capa fina. Apenas tiene borde y el tomate y los ingredientes se extienden por toda la masa, siendo la opción perfecta para aquellos que no son amantes de estas orillas. Al hornear la pizza romana, el resultado es una masa crujiente y dorada, fina y resistente.

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Receta de masa de pizza romana

La masa de pizza romana se caracteriza por su textura fina y crujiente. Se elabora con harina de fuerza, agua, sal, levadura y un toque de aceite de oliva. Es muy importante estirar la masa hasta que quede bien fina, logrando una base resistente pero ligera.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas 30 minutos (incluido el levado)
    • Preparación: 15 minutos
    • Reposo/levado: 2 horas
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 500 g de harina de fuerza
  • 325 ml de agua templada
  • 10 g de sal fina
  • 7 g de levadura seca de panadero (o 20 g de fresca)
  • 30 ml de aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer masa de pizza romana, paso a paso

  1. Disuelve la levadura en el agua templada y deja reposar 5 minutos.
  2. En un bol grande, mezcla la harina y la sal.
  3. Haz un hueco en el centro y vierte el agua con levadura.
  4. Añade el aceite de oliva.
  5. Mezcla con una cuchara hasta que se forme una masa pegajosa.
  6. Pasa la masa a la encimera ligeramente enharinada.
  7. Amasa durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica.
  8. Forma una bola y colócala en un bol aceitado. Cubre con un paño.
  9. Deja levar 1 hora y 30 minutos en un lugar cálido, hasta que doble su tamaño.
  10. Saca la masa y desgasifica suavemente.
  11. Divide en 2 porciones si deseas pizzas medianas.
  12. Estira cada porción muy fina con un rodillo para lograr la textura romana.
  13. Coloca sobre papel vegetal en la bandeja.
  14. Añade tus ingredientes preferidos.
  15. Hornea en horno precalentado a 250 ºC durante 12-15 minutos, hasta que los bordes estén dorados y crujientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 pizzas medianas (aprox. 4 porciones cada una).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 230 kcal
  • Hidratos de carbono: 45 g
  • Proteínas: 7 g
  • Grasas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La masa cruda puede guardarse en la nevera hasta 24 horas bien tapada con film. Una vez horneada, la pizza se mantiene en buen estado 1 día a temperatura ambiente. Nunca guardes la masa ya estirada sin hornear, pues puede secarse.

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