Ingresan de urgencia a Fedez cuatro días después del nacimiento de su tercer hijo: el complicado historial médico del ex de Chiara Ferragni

Fedez tras su intervención quirúrgica en 2022 (Instagram)

El rapero italiano Fedez ha sido ingresado de urgencia en Milán apenas dos días después de anunciar el nacimiento de su tercer hijo, en un nuevo episodio de salud que vuelve a poner el foco sobre un historial médico marcado por una operación pancreática y una hemorragia interna previa. Federico Leonardo Lucia, nombre real del artista, ha llegado al hospital Fatebenefratelli poco antes de las 22:00 horas del lunes en ambulancia, según han informado medios italianos como Il Messaggero.

Las primeras informaciones apuntan a un cuadro de problemas gastrointestinales y los médicos han decidido mantenerlo hospitalizado para someterle a pruebas. La revista Chi ha situado el origen de la preocupación en un traslado urgente al servicio de urgencias del centro milanés. La agencia Adnkronos ha precisado que la hospitalización se habría producido por problemas gástricos inesperados que requirieron la intervención inmediata del personal sanitario.

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Fuentes sanitarias citadas por Ansa han señalado que el estado del cantante no se considera grave por ahora. La agencia recoge también que el ingreso podría estar relacionado con la reaparición de una úlcera antigua asociada al consumo de medicamentos antiinflamatorios, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre el diagnóstico.

La crisis de imagen de Chiara Ferragni, la influencer ‘perfecta’ que ha perdido 85.000 seguidores en una semana.

El historial médico de Fedez

El nuevo ingreso se produce en el mismo hospital Fatebenefratelli en el que el rapero fue operado de urgencia en octubre de 2023. Aquel episodio respondió a una grave hemorragia interna causada por el sangrado de unas úlceras. Ese antecedente llegó después de la que ha sido la fase más delicada de su historial clínico. En marzo de 2022, Fedez se sometió a una intervención quirúrgica compleja para extirpar un raro tumor neuroendocrino del páncreas.

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Desde entonces, su salud ha requerido un seguimiento constante, de acuerdo con las informaciones publicadas en Italia. La decisión de mantenerlo ingresado responde precisamente a ese contexto clínico y a la necesidad de determinar el origen exacto de las molestias digestivas. La noticia ha generado alarma inmediata entre sus seguidores por la sucesión de visitas hospitalarias de los últimos años.

El tercer hijo de Fedez

Las informaciones disponibles coinciden, no obstante, en que el cantante se recupera con normalidad tras este nuevo episodio mientras continúan los exámenes médicos. La hospitalización ha coincidido con un momento de gran exposición en la vida personal del artista. El pasado fin de semana, Giulia Honegger y el rapero anunciaron el nacimiento de Edoardo Lupo, su primer hijo en común.

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Un nuevo miembro en la familia de Fedez. (Instagram @Fedez)

El bebé nació el jueves 16 de julio en el hospital San Raffaele de Milán. Honegger, de 23 años, dio a luz allí después de que la pareja optara por mantener el embarazo y el parto con discreción hasta tener al niño en brazos. La llegada de Edoardo Lupo se ha producido apenas tres meses después de que ambos confirmaran públicamente el embarazo, en abril de 2026. Entonces, el cantante compartió con sus más de 13 millones de seguidores una imagen de su pareja embarazada tomada durante unas vacaciones.

La relación entre ambos comenzó de forma privada después de la ruptura de Fedez con Chiara Ferragni. El divorcio entre los dos se cerró a finales de 2024, tras seis años de matrimonio y meses de disputa en los tribunales. Los primeros rumores sobre la nueva relación surgieron a mediados de 2025, cuando fueron fotografiados juntos en Cerdeña durante unas vacaciones. El cantante ya tenía dos hijos con Ferragni: Leone, de ocho años, y Vittoria, de cinco.

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