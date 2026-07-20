España conquista el Mundial, pero Luis de la Fuente cobra mucho menos que sus principales rivales: por debajo de Luis Enrique y Vicente del Bosque como seleccionadores

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain coach Luis De La Fuente lifts the World Cup trophy alongside the players as they celebrate winning the World Cup REUTERS/Lee Smith

La selección española ha vuelto a hacer historia al conquistar el Mundial de 2026 tras imponerse a Argentina en una final que ya forma parte de los grandes capítulos del fútbol español. Un triunfo que supone la segunda estrella para La Roja y confirma el éxito de un proyecto encabezado por Luis de la Fuente, un entrenador que ha llevado al equipo nacional a enlazar algunos de los mayores éxitos de su historia.

Sin embargo, muchas veces el reconocimiento deportivo no va acompañado de una mejora económica en el salario. Aunque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mejoró considerablemente sus condiciones tras la conquista de la Eurocopa de 2024, el salario del seleccionador español continúa estando muy por debajo del que perciben varios de sus homólogos internacionales.

PUBLICIDAD

De un salario de 600.000 euros a un contrato de dos millones

El gran aumento llegó después del título europeo conquistado en Alemania. A comienzos de 2025, la RFEF anunció la renovación de Luis de la Fuente hasta el final de la Eurocopa de 2028, una ampliación de contrato que vino acompañada de un importante incremento retribuido.

Hasta entonces, el técnico riojano percibía alrededor de 600.000 euros anuales, una cantidad que llamaba la atención por estar muy lejos de la de otros seleccionadores de primer nivel e incluso de la que habían recibido anteriores entrenadores de España.

PUBLICIDAD

Con el nuevo acuerdo, su salario se sitúa en torno a los dos millones de euros por temporada. En términos porcentuales, supone multiplicar por más de tres su sueldo anterior y representa el mayor reconocimiento económico recibido desde que asumió el cargo de seleccionador absoluto a finales de 2022.

Las cámaras de la Federación captaron los momentos posteriores a la victoria y las primeras palabras de los campeones.

Pese a esta mejora, la cifra sigue siendo modesta si se compara con la de otros técnicos que dirigieron a las principales selecciones participantes en el Mundial de 2026.

PUBLICIDAD

Muy lejos de los contratos más elevados del fútbol de selecciones

Y, aunque haya sido España la que ha levantado el trofeo de mejor selección del mundo, hay otros entrenadores con contratos muy superiores que ni siquiera han logrado pasar a las últimas rondas del Mundial.

El caso más destacado es el de Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, cuyo salario ronda los 10 millones de euros anuales. También aparecen muy por delante otros técnicos de primer nivel como Julian Nagelsmann, que actualmente se encuentra sin equipo, con unos siete millones durante su etapa al frente de Alemania; Mauricio Pochettino, en Estados Unidos, con seis millones; o Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, con una remuneración cercana a los 5,8 millones.

PUBLICIDAD

Por encima del técnico español también figuran Roberto Martínez y Fabio Cannavaro, ambos con alrededor de cuatro millones de euros anuales, además del francés Didier Deschamps, que percibe cerca de 3,8 millones. Ronald Koeman y Marcelo Bielsa completan otro escalón salarial con contratos próximos a los tres millones.

De hecho, otros seleccionadores con selecciones de menor peso histórico superaban la remuneración del entrenador español. Javier Aguirre (México), Gustavo Alfaro (Paraguay) y Jesse Marsch (Canadá) se sitúan en torno a los 2,5 millones de euros anuales, mientras que Julen Lopetegui, al frente de Qatar, ronda los 2,4 millones. Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina en 2022, también supera ligeramente a De la Fuente con un sueldo estimado de 2,3 millones.

PUBLICIDAD

Menos sueldo que los anteriores seleccionadores de España

Pero el sueldo de De la Fuente también puede compararse con otros seleccionadores de España. Luis Enrique, actualmente entrenador del Paris Saint-Germain, percibía alrededor de 3,5 millones de euros anuales cuando dirigía a la absoluta española. Por su parte, Vicente del Bosque, responsable del histórico Mundial conquistado en Sudáfrica en 2010, tenía un salario cercano a los tres millones de euros.