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Los vinos de la celebración del Mundial: Ferran y Llorente brindan con un exclusivo tinto francés y con un champagne de 2.300 euros

Los jugadores de la Selección Española brindaron por su triunfo en el hotel de Nueva York antes de coger el avión, y también sobre el autobús que les llevó a recorrer la ciudad de Madrid hasta la plaza de Cibeles

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Celebraciones tras la victoria de la selección española en el Mundial 2026
Los jugadores de la selección española celebran con copas y vinos tras derrotar en la final a Argentina. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

El lunes 20 de julio de 2026 será recordado como la gran fiesta del fútbol. La Selección Española de Fútbol volvía a casa con la Copa del Mundo de la FIFA bajo el brazo, y la afición los recibía con honores y un multitudinario baño de masas. Los jugadores españoles montaron una auténtica verbena a lomos de un autobús que recorrió el centro de la ciudad con bailes, cánticos y también con brindis. Eso sí, un brindis de lujo.

El vino ha sido uno de los protagonistas segundarios de esta celebración, pues han sido muchos los jugadores que han optado por esta bebida para brindar y celebrar en este día tan especial. Marcos Llorente y Ferran Torres han demostrado su amor por el universo vitivinícola compartiendo dos botellas muy especiales, una que ya se descorchó en tierras estadounidenses y otra que les recibía al aterrizar en suelo español.

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Solo unas horas después de levantar el trofeo por primera vez, Marcos Llorente compartía una imagen en sus redes sociales en la que se inmortalizaba un brindis muy especial, compartido con Marc Pubill y Ferran. Una celebración que se tradujo en copas llenas de un exclusivo vino de origen francés.

El elegido fue el Château Rayas Châteauneuf-du-Pape Réservé 2014, un tinto de producción muy limitada procedente de la prestigiosa denominación Châteauneuf-du-Pape, en el Valle del Ródano en Francia, y elaborado prácticamente al 100% con garnacha (grenache). La bodega Château Rayas fue fundada a finales del siglo XIX, y presume de una enorme popularidad gracias a su apuesta por viñedos de suelos arenosos, fermentaciones tradicionales y un prolongado envejecimiento en grandes fudres de roble viejo.

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El vino con el que Marcos Llorente, Pubill y Ferran celebraron la victoria en Estados Unidos (Instagram / @marcosllorente)
El vino con el que Marcos Llorente, Pubill y Ferran celebraron la victoria en Estados Unidos (Instagram / @marcosllorente)

Sus mejores añadas, algunas como las de 1979 o 1990, entre otras, superan hoy los 2.500 euros la botella; sin embargo, la elegida por los jugadores para celebrar el triunfo en el Mundial data del año 2014. A pesar de no ser una de las más caras, su precio no es cosa menor: en tiendas especializadas, supera la cifra de 1.000 euros.

Un champagne francés en el autobús de La Roja

Ya aterrizados en Madrid y a lomos del autobús que les llevaría hasta la plaza de Cibeles, otro corcho saltó para los chicos de la Selección. Esta vez, las copas se llenaron con un champagne y fue de nuevo Llorente el que compartió la imagen a través de sus redes. “La de verdad”, escribió el jugador del Atlético de Madrid en su perfil de Instagram.

El elegido fue un Champagne Salon, un espumoso único de una bodega francesa que produce uno de los champagnes más raros y singulares del mundo, creada hace 120 años por Eugène Aimé Salon en el corazón de la Champagne.

El champagne con el que la Selección Española brindó en su rúa por Madrid (Instagram / @marcosllorente)
El champagne con el que la Selección Española brindó en su rúa por Madrid (Instagram / @marcosllorente)

Estos vinos se elaboran con una sola variedad de uva, la Chardonnay, un solo terruño, Côte des Blancs, y una sola añada. De hecho, únicamente se producen botellas cuando la añada es excelente y cuando los niveles de azúcar, acidez y frutosidad lo permiten. La añada elegida por Marcos Llorente para la celebración fue la de 1997, un ejemplar muy difícil de conseguir. Las pocas botellas que quedan en webs especializadas se venden por precios a partir de 2.300 euros.

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