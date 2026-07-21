España

El trabajo durante la noche en el incendio de La Mierla (Guadalajara) consigue frenar el avance hacia Soria: se elevan a 29.000 las hectáreas calcinadas

Las condiciones en la zona continúan siendo “muy adversas”, pero ya se ha podido comenzar a pasar de la defensa al ataque del fuego en muchos flancos

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El incendio en La Mierla (Guadalajara) ya ha afectado a 29.000 hectáreas. (Nacho Izquierdo/EFE)
El incendio en La Mierla (Guadalajara) ya ha afectado a 29.000 hectáreas. (Nacho Izquierdo/EFE)

El incendio en La Mierla (Guadalajara), el más grave en España en cuanto a terreno afectado en lo que va de año, continúa avanzando, pues ya son 29.000 las hectáreas calcinadas por el fuego. Sin embargo, el despliegue de más de 600 personas que ha trabajado en la zona durante la noche ha permitido que, al menos, se haya prácticamente frenado su expansión hacia Soria.

Así lo ha indicado este martes tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que ha expresado que por fin se empieza “a ver la luz” en la Sierra Norte de Guadalajara, que arde desde la tarde del pasado jueves.

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El dispositivo de extinción está comenzando a contener los flancos del fuego, pero las condiciones continúan siendo “muy adversas”, por lo que se mantienen los trabajos intensos y la vigilancia en Guadalajara. Pese a ello, este martes podría empezar a plantearse el regreso o la entrada de vecinos desalojados en los municipios donde “la situación está fría”.

Los efectivos continúan trabajando en el incendio de La Mierla (Guadalajara). (Nacho Izquierdo/EFE)
Los efectivos continúan trabajando en el incendio de La Mierla (Guadalajara). (Nacho Izquierdo/EFE)

“Seguimos defendiendo, pero al mismo tiempo ya estamos atacando muchos flancos”; ha puntualizado García-Page, que ha catalogado el incendio de La Mierla como “el más complejo de los que se han operado en los últimos años en España”: “Ha obligado al mayor despliegue de la historia de la región, al mayor despliegue de la UME y al mayor despliegue en conjunto de mandos aéreos”.

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Así, “los grandes objetivos se han ido cumpliendo”, siendo el primero de ellos el de poner a salvo a las personas y al operativo. Se ha conseguido desplazar con éxito a más de 1.200 personas, pero los trabajadores han vivido “algún episodio de altísimo riesgo” por el avance de las llamas durante las labores de protección de los núcleos urbanos.

Incendios en Aragón y Castilla y León

El incendio en La Mierla, que ha obligado a la evacuación de 34 poblaciones y el confinamiento de otras 14, permanece en nivel 2. Se encuentra, además, a tan solo unos 5-7 kilómetros (en función del frente) de la provincia de Soria, por lo que ha sido necesario desplegar 37 efectivos en Retortillo como medida preventiva.

Medios aéreos trabajan en la extinción del incendio, a 17 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). (Rafael Martín/Europa Press)
Medios aéreos trabajan en la extinción del incendio, a 17 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). (Rafael Martín/Europa Press)

Su entrada en Castilla y León complicaría aún más la situación en la comunidad, que enfrenta todavía fuegos activos como el de Brieva (Segovia), donde se han superado las 3.000 hectáreas afectadas y donde ha sido necesaria la evacuación de 420 personas de ocho núcleos poblacionales —Losana de Pirón, Tenzuela, Carrascal de la Cuesta, Santo Domingo de Pirón, Berrocal, Aldeasaz, La Cuesta y Caballar—, así como el confinamiento del municipio de Pelayos del Arroyo.

También preocupa el fuego en Ejulve (Teruel), declarado ayer. Este incendio, en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO) ha obligado a evacuar de forma preventiva a los vecinos del municipio de Molinos.

El incendio que se ha declarado este jueves en el término municipal de La Muerla ha arrasado ya unas 800 hectáreas, según las primeras previsiones. (UME)

Con unas 1.000 hectáreas afectadas, según las primeras estimaciones del Gobierno de Aragón, desde anoche trabaja en la zona la Unidad Militar de Emergencias (UME). Mientras tanto, el fuego en Orés (Zaragoza), que se ha convertido en uno de los peores este año en la comunidad autónoma, permanece estabilizado.

Así, los vecinos de las localidades desalojadas —Orés, Asín, Luesia, Uncastillo y Malpica de Arba— ya han podido regresar a sus casas. Sin embargo, no todos, ya que todavía debe inspeccionarse el estado de las instalaciones y las condiciones de seguridad de las residencias de mayores de Luesia, Uncastillo, Asín y Orés.

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