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El camino que ‘estaba escrito’ hacia la segunda estrella: los increíbles paralelismos entre el Mundial de 2010 y el de 2026

Aunque solo se trata de coincidencias, la acumulación de semejanzas entre ambos campeonatos se ha hecho viral

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Shakira, en la final. (Reuters/Vincent Carchietta)
Shakira, en la final. (Reuters/Vincent Carchietta)

La práctica de analizar paralelismos tiene dos tipos de público: los que creen realmente que había un ‘destino’ detrás de todo ello y los que afirman que todo es “furia y ruido, que nada significa”. Pero incluso pensando esto último, es divertido destacar las coincidencias que han existido entre las dos estrellas de La Roja, los Mundiales de 2010 y 2026, y que se han hecho virales en estas semanas de campeonato. Otra victoria en otra prórroga, por 1-0. Pero esta no ha sido la semejanza más increíble.

La primera coincidencia llegó en el sorteo. España volvió a quedar encuadrada en el Grupo H, exactamente igual que 16 años atrás, cuando el equipo dirigido por Vicente del Bosque levantó la Copa del Mundo por primera vez. El propio Iker Casillas reaccionó al dato con optimismo: “Esperemos que pueda ser una continuidad de lo que pasó en Sudáfrica”.

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El arranque del torneo añadió otro elemento a la lista. El 11 de junio de 2010, el partido inaugural de Sudáfrica 2010 enfrentó a los anfitriones con México. El 11 de junio de 2026, el campeonato arrancó con el mismo duelo, pero con los papeles invertidos: esta vez, México ejerció de local contra Sudáfrica. La fecha y los protagonistas, idénticos. Los resultados, eso sí, muy diferentes: 1-1 en 2010 y 2-0 a favor de México en 2026.

La selección española no ganó su primer partido en ninguno de los dos torneos. En 2010, cayó ante Suiza por 0-1 en una derrota que desató una tormenta de críticas. En 2026, el debut terminó en empate ante Cabo Verde, con similares dudas sobre el equipo. En ambos casos, la Roja reaccionó, se rehízo y acabó primera de grupo.

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El tercer partido de la fase de grupos deparó, en las dos ediciones, un enfrentamiento con un equipo sudamericano dirigido por Marcelo Bielsa. En Sudáfrica, el técnico argentino estaba al frente de Chile. En 2026, lideró a Uruguay. España venció en ambos casos.

El guion también se repitió en octavos de final. Portugal fue el rival de la selección española en esa ronda en 2010, y el resultado fue una victoria por 1-0 gracias a un gol de David Villa. En 2026, el mismo cruce y el mismo marcador, con Mikel Merino como autor del tanto decisivo en los minutos finales. Ambas generaciones firmaron, además, su mejor actuación en semifinales: frente a Alemania en 2010 y ante Francia en 2026.

Parejas como Camila Yañez y Javier De Lathouwer, y María Culell y Rubén Jurado tendrán que elegir entre la camiseta y el amor durante el partido de la final del Mundial que disputarán España contra Argentina.

De Shakira a Barcelona

La presencia de Shakira como autora de la canción oficial del torneo es otra de las coincidencias que más ha circulado en redes sociales. La artista colombiana puso voz al himno de Sudáfrica 2010 con Waka Waka (This Time for Africa), y en 2026 vuelve a firmar la banda sonora del campeonato con Dai Dai, cuyo significado en italiano es “vamos, vamos”. Es la tercera participación consecutiva de la cantante en un Mundial.

Fuera del terreno de juego, los paralelismos se extienden al panorama de los clubes españoles. El FC Barcelona llevó ocho jugadores a la convocatoria en 2010 y repite exactamente esa cifra en 2026. El club azulgrana conquistó LaLiga y la Supercopa de España en la temporada previa a ambos torneos. El Real Madrid, por su parte, no ganó ningún título en la campaña anterior a ninguno de los dos Mundiales, y en ambos casos anunció el fichaje de José Mourinho como entrenador. El Atlético de Madrid perdió la final de la Copa del Rey antes de Sudáfrica 2010, y la historia se repitió antes de 2026.

El contexto europeo añade otro vínculo entre las dos ediciones: España llegó a ambos Mundiales como campeona vigente de la Eurocopa. En 2008, la Roja venció a Alemania en la final con un gol de Fernando Torres. En 2024, derrotó a Inglaterra con un tanto de Mikel Oyarzabal. El rendimiento en la temporada también ha tenido similitudes: una campaña casi perfecta, con muy pocos goles encajados.

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