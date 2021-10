¿Un Mundial cada dos años pero con distintos países?: la nueva idea que baraja la FIFA

Gianni Infantino busca que el proyecto se apruebe este año (Reuters)

La FIFA comandada por Gianni Infantino tiene un claro objetivo a corto plazo: conseguir que las federaciones aprueben el proyecto de que el Mundial se dispute cada dos años. Para eso, el presidente del organismo está dispuesto a escuchar todo tipo de sugerencias y adaptar el proyecto para conseguir más votos, pese a que varias voces de peso ya se han manifestado en contra. Este martes, en una reunión con líderes de la UEFA, aceptó revisar una modificación que sería inédita.

Del meeting participaron dirigentes del fútbol europeo y no hubo acceso a la prensa, aunque The Associated Press (AP) obtuvo una grabación de lo sucedido, gracias a la cual quedan claras las posturas de ambas partes. Los representantes del Viejo Continente insistieron en que un Mundial cada dos años traería enormes perjuicios, a lo que Infantino respondió que ese cambio es importante para garantizar el futuro del deporte.

“Considero que el enemigo del fútbol no es la Copa Mundial ni la FIFA, sino otras actividades que atraen a los chicos de hoy”, afirmó el suizo, y prosiguió: “Tenemos que ver qué podemos hacer, en forma conjunta, para que vuelvan a interesarse en el fútbol”.

En este sentido, insistió: “Creo que tenemos margen para seguir desarrollando el fútbol. La Copa Mundial es algo grande. Es una competición enorme y todos se benefician de la Copa Mundial y todos tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos con ella”.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se mostró firme y en contra del Mundial cada dos años (UEFA)

En el debate que se instauró tras la palabra inicial de Infantino, Tiago Craveiro, secretario general de la federación portuguesa, propuso que la FIFA sondee la posibilidad de que un país no pueda jugar dos ediciones consecutivas. El mandamás de la Casa Madre del fútbol no descartó esa opción: “Acuso recibo de la idea de Thiago en el sentido de que necesitamos una mayor participación y quizás eso se pueda hacer con dos Mundiales, pero sin los mismos equipos. No sé. Esto es algo que el grupo técnico evaluará, pero es algo que sin duda vamos a analizar”. Ese proyecto, es aún más llamativo porque habría dos certámenes completamente diferentes. Sin embargo es necesario aclarar que esto fue solo una idea barajada en la charla.

AP reportó el martes que más de una docena de federaciones europeas advirtieron a la UEFA que considerarían salirse de la FIFA debido a un Mundial bienal. Por eso quien tomó la palabra primero fue Aleksander Ceferin, presidente del ente europeo: “Les pido con toda la seriedad a usted y a la FIFA que no presionen para que se vote, porque esto podría tener nefastas consecuencias para el fútbol. No creo que sea prudente votar sobre un asunto como este. No solo porque tendría severas consecuencias que tendremos que asumir, sino también porque socios como los clubes y ligas no tienen voto y esta idea es perjudicial para su existencia”.

Por su parte, dirigentes de las federaciones de Finlandia, Italia, Alemania, Portugal, Rumania, Escocia, España y Suiza dijeron a Infantino que quieren que el Mundial se siga jugando cada cuatro años. Expresaron alarma por el impacto que tendría en los jugadores la realización del torneo cada dos años y las dificultades asociadas con tener que hacer las Eliminatorias entre octubre y noviembre, entre otras cosas.

Infantino destacó que la UEFA no es la única que tiene voz en este debate y que hay que escuchar a las federaciones de otros continentes: “No podemos hacer propuestas a la medida de Europa. Hay que respetar las opiniones de todos”.

En su gira por Sudamérica Infantino se reunió con dirigentes de la AFA para explicarles los beneficios de este radical cambio (Twitter / @AFA)

Mientras tanto, el Comité Olímpico Internacional (COI) denunció el fin de semana la intención de la FIFA de reconfigurar el calendario, lo cual podría tener mundiales de hombres y mujeres cada año. El COI ha empezado a darle espacio a deportes más atractivos a la juventud, con el debut del skateboarding en Tokio y el break dance estrenándose para París 2024.

Los planes de la FIFA tendrían un impacto significativo en los Juegos Olímpicos, donde el torneo femenino de fútbol no tiene restricción de edad a diferencia de los hombres.

Con información de AP