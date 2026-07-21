Un estudio japonés revela la sorprendente rapidez mental de los gatos: asocian palabras e imágenes mucho más rápido que los bebés humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado por el equipo de Saho Takagi en la Universidad de Azabu, en Japón, ha revelado que los gatos son capaces de asociar palabras e imágenes hasta cuatro veces más rápido que los niños pequeños. La investigación, recogida por The Japan News, plantea nuevas cuestiones sobre el modo en que los animales domésticos procesan los estímulos y el alcance real de su comprensión del lenguaje.

Saho Takagi es especialista en ciencia cognitiva comparada, un campo que compara las capacidades cognitivas de los seres humanos y de los animales no humanos para analizar la evolución de la mente. Su trabajo se centra en observar semejanzas y diferencias en los procesos mentales de distintas especies, con el objetivo de comprender mejor cómo se desarrolla la cognición.

PUBLICIDAD

El trabajo se suma a otras investigaciones que han examinado la capacidad de distintas especies para interpretar señales humanas. En el caso de los monos, existen registros de que pueden relacionar palabras con símbolos o imágenes, mientras que los loros grises africanos han demostrado aptitud para entender y responder a comandos verbales. Y es bien sabido que los perros también han sido entrenados para identificar su nombre y obedecer órdenes simples.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Los gatos pueden fijar relaciones entre sonidos e imágenes más rápido que los bebes humanos

Hasta la fecha, los estudios sobre la comprensión del lenguaje en los gatos eran escasos. Se sabía que estos animales son capaces de identificar palabras familiares, como su nombre, y distinguir diferentes entonaciones humanas. Sin embargo, no se había evaluado su capacidad para asociar palabras e imágenes de forma semejante a los niños pequeños.

PUBLICIDAD

El experimento llevado a cabo por Takagi y su equipo consistió en mostrar a treinta y un gatos adultos dos secuencias animadas de nueve segundos, en las que aparecían un sol rojo y un unicornio azul. Cada imagen se emparejó con una palabra inventada: “paramo” para el sol y “keraru” para el unicornio. The Japan News explica que las secuencias se repitieron hasta que los gatos dejaron de mostrar interés, lo que los investigadores interpretaron como señal de que habían aprendido la relación entre palabra e imagen.

Posteriormente, los científicos intercambiaron las palabras asignadas a cada imagen. “Paramo” pasó a designar al unicornio y “keraru” al sol. Ante este cambio, los gatos mostraron un aumento en la atención dirigida a la pantalla, y algunos presentaron dilatación de pupilas, un signo de concentración y curiosidad. Según el equipo liderado por Takagi, este comportamiento indica que los animales detectaron la incoherencia y con las asociaciones previas que ya habían memorizado, como detalla el medio japonés.

PUBLICIDAD

La rapidez con la que los gatos lograron estas asociaciones sorprendió a los investigadores. Solo necesitaron dos exposiciones de nueve segundos para interiorizar la relación entre palabra e imagen, mientras que los bebés humanos requieren cerca de cuatro repeticiones de veinte segundos cada una para alcanzar el mismo nivel de aprendizaje, según los datos recogidos en la investigación.

A pesar de los resultados, el estudio advierte sobre la dificultad de comparar el aprendizaje de gatos adultos con el de niños pequeños, ya que las capacidades cognitivas en la infancia están en pleno desarrollo y las reacciones de especies distintas pueden tener interpretaciones variadas. The Japan News cita al especialista en comportamiento veterinario Carlo Siracusa, quien señala: “Los humanos están programados para entender el comportamiento de su propia especie, pero interpretar el de un animal doméstico exige matices”.

PUBLICIDAD

El análisis de la Universidad de Azabu abre nuevas vías para entender cómo los animales domésticos interpretan las señales humanas. El estudio concluye que los gatos pueden no solo responder a sonidos y estímulos visuales, sino también asociar ambos tipos de información y detectar contradicciones. El propio equipo de Takagi plantea que aún quedan preguntas sin resolver, como si esta habilidad es innata en los gatos o si se ha desarrollado a través de la domesticación y el contacto frecuente con personas.