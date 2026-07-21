Subastan una avioneta por 10 euros en el aeropuerto de Sevilla: Aena anuncia la venta de una aeronave abandonada a un precio inaudito

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Aena ha anunciado la subasta pública de una aeronave en situación de abandono en el Aeropuerto de Sevilla por el precio inicial de 10 euros. El procedimiento aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con fecha de publicación de este 20 de julio. La aeronave en cuestión es un Piper PA-23 151/160 Apache, con matrícula EC-GKA, que ha permanecido en situación de presunción legal de abandono y cuyo proceso de venta genera curiosidad tanto en el sector aeronáutico como entre potenciales coleccionistas y entusiastas.

El anuncio detalla que el tipo de licitación parte de los 10 euros y que la garantía a depositar para participar asciende a 0,50 euros. El plazo para la presentación de ofertas se establecerá durante el proceso de licitación. Una vez finalizado ese periodo, la apertura de las ofertas se realizará en el propio aeropuerto, en una fecha que se comunicará a los ofertantes. Se convierte en una subasta histórica.

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La aeronave acabó abandonada en el aeropuerto andaluz, de manera que Aena ha encontrado esta solución para darle una nueva vida. Este detalle no resta interés al proceso de subasta, que captará la atención de diferentes perfiles, desde museos hasta aficionados a la restauración. Este tipo de productos siempre tienen público y se espera que aumente mucho el precio final.

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Historia y características de una aeronave mítica

El Piper PA-23 Apache representa uno de los modelos más representativos de la aviación ligera bimotor. Su desarrollo se remonta a finales de la década de 1940, tras la adquisición de la Stinson Aircraft Company por parte de Piper Aircraft. Los ingenieros de la compañía retomaron el proyecto de un bimotor, inicialmente conocido como “Twin Stinson”, que daría lugar a la primera incursión de Piper en este segmento.

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El prototipo original, de estructura cuadriplaza y recubierto de tela, voló por primera vez el 2 de marzo de 1952. Tras una serie de modificaciones, la versión comercial, el PA-23-150 Apache, se introdujo en el mercado en 1954. Su éxito radicó en la combinación de bajo coste y prestaciones, lo que lo convirtió en una opción atractiva para escuelas de vuelo, propietarios privados y pequeños operadores.

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En 1958, Piper lanzó una versión mejorada, el PA-23-160 Apache E, dotado de motores de 160 CV. Posteriormente, la gama se diversificó con el Aztec, versión de mayor tamaño y potencia, utilizada incluso por fuerzas aéreas de varios países, incluida España. Las cifras de producción reflejan la popularidad del modelo: Piper fabricó un total de 2.047 unidades del Apache y 4.930 del Aztec hasta 1981. La versatilidad de estos aviones permitió su utilización tanto en el ámbito civil como militar, con adaptaciones específicas para tareas de transporte, formación y servicios públicos.

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Entre las especificaciones del PA-23 Apache, destacan una envergadura de 11,3 metros, longitud de 8,25 metros, altura de 3,15 metros y peso en vacío de 1.005 kilogramos. Puede transportar entre tres y cinco pasajeros, alcanzar una velocidad máxima de 291 km/h y dispone de un alcance de 1.100 kilómetros. Su motorización se basa en dos Lycoming O-320-A de 150 CV cada uno.