Ilusión y nervios entre los españoles que ven la final del Mundial 2026 en la Plaza de Colón: “Si gana España, nos rapamos la cabeza”

Los españoles van hasta la Plaza de Colón para celebrar la final del Mundial 2026 (Montaje Infobae)

Ha llegado la hora. El 19 de julio de 2026 puede ser un día para el recuerdo de España. La Roja se mide a Argentina en la final del Mundial 2026 y, como viene siendo habitual a lo largo del torneo, la Plaza de Colón se ha llenado varias horas antes del partido. Las puertas se han abierto a las 8:30 de la mañana y los primeros aficionados han hecho cola para no perder su sitio en el recinto. Desde cualquier calle colindante se podía escuchar cómo decenas de personas andaban hasta allí con banderas a los hombros o en las caderas, trompetas, pintura en la cara y camisetas, fueran o no de la selección, pero sin dejar lugar a dudas que apoyaban a La Roja.

A pesar de que la Plaza de Colón ha abierto a primera hora de la mañana, a las 17:30 las entradas estaban colapsadas. Las personas que estaban haciendo cola tenían dudas sobre si finalmente podrían entrar. Entre ellas se encontraba Gema con su familia. “Ya llevamos viniendo a ver todos los demás partidos; para la final sí o sí había que venir”, afirma para Infobae.

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Todavía recuerda cuándo fue la última vez que España llegó a la final del Mundial y logró conseguir su primera estrella. “Yo estaba en Ciudad Real, que estudiaba allí”, cuenta. La celebración fue memorable hasta el día de hoy: “Éramos más jóvenes y nos lo pasamos muy bien. Luego salimos a la plaza”. Y aunque “eran otros tiempos” y han pasado 16 años, “se vive con la misma ilusión”, comenta Gema. Tanto Gema como su familia no tienen duda para el resultado de hoy: “Va a estar complicado ante Argentina, pero España tiene que ganar”.

Aficionados en la Plaza de Colón antes de la final del Mundial 2026. (Paula Bastante)

“¡Vamos España, carajo!“

Pese a que la final se disputa entre Argentina y España, dentro del recinto hay gente de numerosas nacionalidades. Desde ingleses, franceses, mexicanos... Este es el caso de Juan Pablo, de 26 años, y José Luis, de 28. El primero de ellos ya es un veterano porque ya celebró el primer Mundial de España en Madrid, “y esperemos que sea el mismo resultado, volver a ganar, disfrutarlo entre todos”. Por su parte, José Luis disfrutó del partido en México, pero cuando terminó el “partidazo, todos fuimos a Cibeles”, recuerda.

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“¡Vamos España, carajo!“, animan y confían en los jugadores de la selección española. Concretamente, dan toda su esperanza en que sea Fabián quien meta el primer gol, pero después “vamos a coronar con un gol de Mikel Merino”, concuerdan. En definitiva, el partido quedaría 2-1 a favor de España: “Sufriéndolo, pero ganando”, apuesta Juan Pablo. En cambio, su amigo opta porque acabará en un 1-0 para La Roja.

Aficionados en la Plaza de Colón antes de la final del Mundial 2026. (Paula Bastante)

“Vamos a ganar el Mundial”

La ilusión también se mide en aquellos aficionados que esperan de la Plaza de Colón un recuerdo similar al de 2010. Otros, en cambio, era la primera vez que podían disfrutar de un Mundial con plena conciencia. Rocío, de 24 años, tiene claro desde el principio por qué había ido hasta el centro de Madrid: “Hemos venido aquí porque vamos a ganar. España va a ganar el Mundial”. Su amiga Laura, de 22, comparte el mismo optimismo: “A España hay que apoyarla siempre”.

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Rocío recuerda la final de hace 16 años rodeada de amigos y su familia. “Estaba en casa de mis tíos, con toda mi familia y todos mis amigos. Cuando ganamos, nos fuimos todos a bañarnos en la fuente y nos lo pasamos genial”. Laura, en cambio, apenas guarda recuerdos de ese verano: “Tenía siete añitos, así que me acuerdo de lo justo. Este Mundial hay que vivirlo al máximo”.

Aficionados en la Plaza de Colón antes de la final del Mundial 2026. (Paula Bastante)

Un corazón dividido entre España y Argentina

No todos los aficionados vivían la final desde un único sentimiento. A las puertas del recinto, sin haber conseguido entrar todavía, esperaban Alex, argentino de 21 años con nacionalidad española, y Lucía, española de 24. “Vengo a apoyar a España porque la amo, porque mi familia es española”, explica ella. Él, en cambio, se reparte entre ambas camisetas: “Yo vengo a apoyar a ambos porque tengo la nacionalidad. Si gana Argentina, genial, y si gana España, también”.

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Aunque Lucía no se lo piensa: “Nosotros tenemos que ganar nuestra segunda Copa del Mundo”. Alex, con el título de 2022 todavía reciente, responde con deportividad: “Está bien, nosotros ya ganamos una”. Los recuerdos de ambos viajan en direcciones distintas. Alex vivió la final de 2010 en Argentina, mientras que Lucía la recuerda “en mi casa, con mis padres”. El triunfo albiceleste de 2022 también lo celebró él desde su país, y ahora, desde Madrid, admite que le gustaría ver esa misma alegría en la afición española: “Me gustaría verlos a ellos festejarlo, como lo vivimos nosotros también en su momento”.

Aficionados en la Plaza de Colón antes de la final del Mundial 2026. (Paula Bastante)

Donde sí coinciden es en que la final se resolverá en la tanda de penaltis: “Primer gol de España y empata Argentina. Van a penaltis, cien por cien”, pronostica Alex. Lucía suscribe el vaticinio letra por letra: “Empata Argentina y a penaltis”. Eso sí, entre ellos no, pero con un amigo de Álex, hay una apuesta jugosa: “Si gana España nos rapamos la cabeza”.

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