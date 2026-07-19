Unai Simón, la última barrera de Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 y arrebatársela a Mbappé

Unai Simón, la última barrera de Messi para ganar la Bota de Oro del Mundial 2026. (Reuters/Jerome Miron)

Ha llegado el día. España y Argentina se ven las caras de una vez por todas en la final del Mundial 2026 después de que la Finalissima se suspendiera tras el estallido de la guerra de Irán. La mejor defensa contra el mejor ataque. Solo un gol recibido por parte de Unai Simón por los 19 tantos convertidos por la albiceleste.

La Roja busca la segunda estrella y la albiceleste un hito que lleva 64 años sin repetirse: ganar dos mundiales seguidos. Y en medio de eso, otra competición, la individual. La que se lleva el pichichi del Mundial. Y esta final puede decidirla. Después del arreón final de Mbappé en el tercer y cuarto puesto, el francés se ha situado con 10 goles, por los 8 de Messi.

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Hoy, el astro argentino puede hacer historia una vez más. Ser máximo goleador del Mundial 2026 a sus 39 años de edad. Esperemos que no. Para ello tenemos un muro capitaneado por Unai Simón. El portero que ha batido el récord de más minutos sin recibir gol en Mundiales. Un gesto que puede también atribuirse a la defensa: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte y Cucurella.

Lo que necesita Messi

La aritmética deja algo de margen al argentino, aunque exigente. Con dos goles igualaría los diez tantos de Mbappé y el desempate se resolvería por asistencias y, si persiste la igualdad, por minutos disputados en el torneo. Para quedarse en solitario con la Bota de Oro sin depender de ningún criterio de desempate, Messi necesita un triplete.

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Messi. (Reuters/Denny Medley)

Un muro llamado Unai Simón

Eso sí, para lograrlo, Messi tendrá que superar a una de las defensas más fiables del campeonato y, sobre todo, a Unai Simón. El portero español ha sido uno de los grandes protagonistas del camino de La Roja hasta la final, al frente de un equipo que apenas ha concedido un gol en todo el torneo y que ha convertido la solidez defensiva en su principal argumento. Su porcentaje de paradas, del 90%, lidera además la clasificación de todos los guardametas del campeonato, y su racha de imbatibilidad en fases finales de un Mundial no se veía desde que la logró el italiano Walter Zenga en Italia 1990.

Unai Simón, portero de la selección española. (REUTERS/Albert Gea)

La revancha de 2022

La lucha por la Bota de Oro vuelve a enfrentar, aunque esta vez de forma indirecta, a Messi y Mbappé. En Qatar 2022 fue el francés quien se llevó el trofeo de máximo goleador con ocho tantos, uno más que el argentino, pese a que la selección albiceleste acabó levantando la Copa del Mundo.

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Kylian Mbappé. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Todo pasa por la final

La final será el partido decisivo. No solo del torneo, sino del pichichi. Además, Leo Messi también pelea por ser el máximo asistente del torneo. Ahora mismo está con cuatro. El máximo asistente actual es el francés Michael Olise con siete. Y de nuevo, le separa un hat-trick. Cada ataque de Argentina llevará su sello. Y ya sea a base del último pase o la finalización, Messi será el faro por el que pasa el peligro. En frente, la mejor defensa del mundo.