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Luis de la Fuente repite once para medirse a Argentina en la final del Mundial 2026: esta es la alineación de España

A las 21:00 horas echará a rodar el balón en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

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Luis de la Fuente repite once para medirse a Argentina en la final del Mundial 2026. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Luis de la Fuente repite once para medirse a Argentina en la final del Mundial 2026. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Ha llegado el día. Faltan menos de dos horas para que empiece la final del Mundial 2026 contra Argentina. La Roja busca la segunda estrella, mientras que la albiceleste prolongar su reinado. Estaba llamada a ser la final después de que la Finalissima se cancelara por la guerra de Irán.

España y Argentina se ven las caras hoy en una final soñada. El fin de una era, que ya ganó un Mundial en 2022, contra una nueva generación con hambre que no sabe lo que es perder finales. Messi contra Lamine Yamal. La segunda estrella contra un hito que lleva 64 años sin repetirse. El MetLife Stadium de Nueva Jersey será el juez. La táctica, lo técnico, lo físico... el jurado. A partir de las 21:00, el juicio final.

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Y ya tenemos a nuestros once guerreros: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Una fórmula que funciona

Desde las fases de vida o muerte, Luis de la Fuente ha apostado por un bloque sólido en el que predominaba la verticalidad. Desde atrás, Unai Simón siempre ha contado con la confianza del técnico riojano. Y él ha respondido siendo el portero menos goleado en la historia de los Mundiales. En la línea defensiva, Pedro Porro se ganó por meritocracia y su gran conexión con Lamine Yamal. Ese fue el único cambio que hubo en la defensa, relegando a Marcos Llorente al banquillo.

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En el centro del campo, parecía que la dupla Rodri-Pedri era intocable. Y así fue hasta hace dos partidos. La medular física en cuartos hizo que el seleccionador apostara por el campeón de la Champions, Fabián Ruiz. Su gol y su buen desempeño, además de lo físico de Francia en semis, hicieron que De la Fuente vuelva a apostar por el sevillano. Hoy, una vez más, Fabián tendrá su oportunidad de demostrar que puede relegar al banquillo a una de las brújulas de La Roja. Dani Olmo también fue otra de las sorpresas. Ya sabíamos que era el comodín de Luis de la Fuente (papel que parece que hoy recoge Mikel Merino), pero que con el paso de los partidos, el mediapunta del FC Barcelona se ha convertido en indiscutible, igual que hizo en la Eurocopa de 2024.

Alineación confirmada de España para el duelo ante Argentina en la final del Mundial.

Por último, la delantera. Solo Mikel Oyarzabal partió desde el principio como 9. No fue hasta el segundo partido contra Arabia Saudí cuando se notó la necesidad de verticalidad de Álex Baena y Lamine Yamal por las bandas. El desequilibrio del joven extremo del FC Barcelona es temido por los rivales y, a pesar de la falta de gol, su capacidad de atracción deja a los compañeros libres. Por otro lado, Baena. A pesar de una temporada regular en el Atlético de Madrid, el 10 colchonero es esencial para De la Fuente. Su gol contra Uruguay y trabajo constante en la banda izquierda le han dado la oportunidad de jugar una final de la Copa del Mundo.

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