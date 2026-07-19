“Jamás había visto una copa tan bonita”: las declaraciones de los jugadores de La Roja tras ganar el Mundial de 2010

Casillas, en el momento de recibir la copa en 2010. (Michael Kooren/Reuters)

Tras lograr la victoria en el Mundial de 2010, la sensación predominante entre los jugadores de La Roja fue, obviamente, la euforia. Una euforia que, a pocas horas del comienzo del partido frente a Argentina, conviene recordar a modo de inyección de optimismo y motivación.

Ese 11 de julio de 2010, los jugadores de la selección española celebraron en el vestuario del Soccer City de Johannesburgo la conquista del título mundial tras derrotar a Holanda con un gol de Andrés Iniesta en el minuto 116 de la prórroga. Entre la alegría y la emoción, cada integrante del equipo encontró sus propias palabras para describir un momento que ninguno había vivido antes. Eso sí, en ese grupo dirigido por Vicente del Bosque, ese ‘hombre tranquilo’ que no destaca por su verborrea, ninguna de las declaraciones pasó a la historia por lo alambicado de su construcción gramatical.

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Así, el propio Del Bosque hizo honor a su fama. Sus palabras fueron sencillas: “Se lo debemos todo a ellos, a estos magníficos jugadores. Saben apreciar que además lo hemos conseguido en un colectivo que tiene grandes valores y principios. No es sólo ganar. Esto tiene principios y valores muy importantes para España”. El capitán Iker Casillas describió el triunfo como “especial e inolvidable” y reconoció que el equipo aún no asimilaba la magnitud de lo logrado. “No somos conscientes de lo que hemos conseguido. Seguramente con el paso de los días nos daremos cuenta”, afirmó.

El guardameta José Manuel Reina fue uno de los más expresivos. “Jamás había visto una copa tan bonita”, declaró, y lamentó que su abuelo “vivió mucho y se perdió lo mejor”. Reina también tuvo palabras para sus compañeros: “Iker tuvo suerte un día más y tenemos la suerte de tener en el equipo a jugadores tan buenos como Iniesta”. Iniesta, el autor del gol decisivo y un seguidor de la escuela lacónica de Del Bosque, se vio obligado a tomar la palabra en la recepción posterior celebrada en el Palacio de La Moncloa por el entonces jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de su conocida timidez, el centrocampista de Fuentealbilla resumió el sentimiento colectivo en una frase: “Esta copita es de todos”. Entre los gritos de sus compañeros y los centenares de personas reunidas en el complejo, llegó incluso a bromear: “Si lo sé, no marco el gol”.

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Xavi Hernández quiso dedicar el triunfo “a toda España”. “Es una alegría inmensa. Estamos muy felices, se lo dedicamos a toda nuestra familia y sobre todo a todos los incondicionales”, señaló el centrocampista de Terrassa. Xabi Alonso no escatimó en calificativos para describir la noche. “Es todo muy grande. Difícil de explicar. Es una euforia tremenda, todo es positivo. Lo que cuenta de las finales es ganar, ahora toca disfrutar”, declaró.

Parejas como Camila Yañez y Javier De Lathouwer, y María Culell y Rubén Jurado tendrán que elegir entre la camiseta y el amor durante el partido de la final del Mundial que disputarán España contra Argentina.

“Un regalo para todos”

Por su parte, Pedro Rodríguez aseguró que Iniesta “ha hecho un regalo a todos con su gol” y describió el ambiente en el vestuario como “una locura”. El futbolista canario, que esperaba en el banquillo en el momento del tanto, recordó que “llegar hasta aquí era ya muy grande” y que la Copa del Mundo “pesa” y “es bastante bonita, una de las mejores”. Sergio Ramos dedicó la camiseta a dos personas. “Esta camiseta es en memoria de Puerta, siempre me acuerdo de él cuando conseguimos un título”, afirmó el defensa, que también tuvo un recuerdo para “un amigo que hace poco falleció su mujer, y a toda mi familia y a toda España que nos ha mandado su apoyo desde el país”. Y Sergio Busquets reconoció que aún no había asimilado lo ocurrido. “Aún no me creo que seamos campeones. Tendré que esperar que pasen los días y compartamos este título con nuestra afición y nuestra familia para ser consciente”, señaló el centrocampista del FC Barcelona. Busquets también recordó a los ausentes: “Hay quienes están toda una vida esperando y a nosotros nos ha llegado”.

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Cesc Fàbregas, autor del pase previo al gol de Iniesta, calificó la noche como “algo histórico e inolvidable que hay que disfrutar” y agradeció el apoyo de su familia: “No lo estaba pasando bien y además no estaba jugando mucho”. David Silva reconoció que las emociones le superaron. “Es un poco duro decirlo, pero sí, se te saltan las lágrimas, no puede uno contenerse”, confesó el jugador canario, que invitó a todos los aficionados a “que lo disfruten” y se mostró “muy orgulloso de representar a los canarios y a las islas”. Y por último, Joan Capdevila resumió el sentir del grupo con una afirmación rotunda: “Es lo máximo, una locura. Espero celebrarlo mañana con toda la gente que nos ha apoyado. El fútbol español merecía algo así“.